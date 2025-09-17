news aktuell GmbH

Letzte Chance: Bis zum 24. September für den PR-Bild Award 2025 voten

Hamburg

Noch bis zum 24. September 2025 können Interessierte sowie die breite Öffentlichkeit auf www.pr-bild-award.de ihre Stimme abgeben und mitentscheiden, welche PR-Bilder in diesem Jahr mit dem renommierten Branchenpreis ausgezeichnet werden. Zuvor hat eine Fachjury aus Kommunikations- und Medienexpertinnen und -experten 35 Bilder in fünf Kategorien für die Shortlist ausgewählt. Die Preisträgerinnen und Preisträger werden aus der Kombination von Jury- und Publikumsstimmen ermittelt und Ende November bekannt gegeben.

Über 160 Unternehmen, Organisationen und PR-Agenturen haben dieses Jahr mehr als 600 Bilder beim PR-Bild Award eingereicht. Die dpa-Tochter news aktuell vergibt den renommierten Branchenpreis bereits zum 19. Mal.

"Die Finalisten des PR-Bild Award stehen fest: Die beeindruckende Vielfalt an Bildern zeigt, wie bewegend und kreativ das vergangene Jahr war. Das Interesse ist riesig - die Abstimmung läuft auf Hochtouren. Zwar kristallisieren sich erste Favoriten heraus, doch erfahrungsgemäß kann sich das Blatt bis zum Schluss noch wenden. Ich bin gespannt, welche Motive am Ende unsere Auszeichnung gewinnen", sagt Petra Busch, Geschäftsführerin von news aktuell.

news aktuell vergibt den PR-Bild Award zusammen mit news aktuell Schweiz und APA-Comm aus Österreich. Medienpartner ist das deutsche Kommunikationsmagazin "KOM".

Der Hauptpreis der Kategorie People wird in diesem Jahr in Partnerschaft mit der Leica Camera AG präsentiert und mit einer Leica Q3 43 prämiert.

Shortlist 2025:

People

Alfred Kärcher SE & Co. KG / DE

comtract für Berufsfeuerwehr Heidelberg / DE

Department of Tourism Philippines / DE

Digitec Galaxus AG / CH

Kantonsspital Baden AG / CH

KreativAgent Caradonna für Solothurner Tanztage / CH

Schweiz Tourismus / CH

Moments & Products

Kantonsspital Baden AG / CH

LIQUI MOLY Extreme / DE

Schweiz Tourismus / CH

Stadt Köln / Feuerwehr Köln / DE

Stiftung Zollverein / DE

TII Group / DE

Universitätsklinikum Freiburg / DE

Portrait

ABmotion GmbH & Co KG für Jürgen Schmitt / DE

Airbus Defence and Space GmbH / DE

comtract für Stadtwerke Heidelberg / DE

Department of Tourism Philippines / DE

Emmanuel Schimpfössl für Juwelier Schützlhoffer GmbH / AT (2 Nominierungen)

TUIfly / DE

NGO & Pro bono

action medeor e.V. / DE

BOS Deutschland e.V. - Borneo Orangutan Survival Deutschland / DE

Caritas International / DE

Greenpeace e.V. / DE

Kindernothilfe e.V. / DE

Special Olympics Deutschland e.V. / DE

Stiftung Aktive Bürgerschaft / DE

AI-Content

AHM Kommunikation für Schwarzwald Tourismus / DE

BDSK Handels GmbH & Co. KG / DE

Friedrich-Schiller-Universität Jena / DE

Robert Josipovic für Landestheater Linz / AT (2 Nominierungen)

Technische Universität Chemnitz / DE

Technische Universität Berlin / DE

Jury 2025:

Michael Biach, Produktmanagement APA-Fotoservice

Silke Brüggemeier, Stellvertretende Chefredakteurin dpa

Ferris Bühler, CEO Ferris Bühler Communications

Petra Busch, Geschäftsführerin news aktuell

Martin Frommhold, Leiter Unternehmenskommunikation OTTO

Michael Gottschalk, Head of Content dpa Picture-Alliance

Regine Kreitz, Präsidentin Bundesverband der Kommunikatoren (BdKom)

Reinhard Mätzler, Inhaber AGENCYCALL

Katharina Müller, Department Head Media & Dialog | Impact Team McDonald's Deutschland

Eldi Nazifi, Geschäftsführer news aktuell (Schweiz)

Rüdiger Scharf, Leiter Unternehmenskommunikation DAK-Gesundheit

Volker Thoms, Chefredakteur KOM

Britta Tronke, Geschäftsleitung Serviceplan PR & Content

Tabea Werner, Pressesprecherin ARD-Programmdirektion

Andreas Wiedemann, Leiter Grafik, Animation und Bildredaktion ADAC

Johannes Winter, Global Director Corporate Communications Leica Camera

