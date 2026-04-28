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R+V Infocenter

Ölgetränkte Lappen können sich selbst entzünden

Wiesbaden (ots)

Auffrischung für Tische und Stühle: Das schöne Wetter lädt dazu ein, die Holzmöbel vor dem Sommer mit Öl zu behandeln. Doch ölgetränkte Lappen können sich selbst entzünden - und so unbemerkt einen schweren Brand verursachen, warnt das Infocenter der R+V Versicherung.

Besonders gefährlich ist es, die Lappen oder Filzpads nach dem Ölen einfach in den Müll zu werfen. "Durch die chemische Reaktion der Fettsäuren mit dem Sauerstoff in der Luft entsteht immer Wärme. Die Lappen vergrößern die Oberfläche des Öls, es entsteht also noch mehr Wärme. Und die kann aus zusammengeknüllten Lappen nicht entweichen", erklärt Torge Brüning, Brandschutzexperte bei der R+V Versicherung. "Die Folge: Das Öl kann sich selbst entzünden - mit verheerenden Folgen."

Lappen ausbreiten und trocknen lassen

Der R+V-Experte rät deshalb, die mit Öl getränkten Lappen nach der Arbeit zuerst in Wasser zu tauchen. Im Anschluss sollten die Lappen ausgebreitet und getrocknet werden - am besten im Freien oder auf einem nicht brennbaren Untergrund wie einem Steinboden. "Wenn das Öl ausgehärtet ist, besteht kein Risiko mehr", sagt er. Die Lappen können dann einfach über den Hausmüll entsorgt werden. Eine weitere Möglichkeit: Die Tücher oder Pads in einem luftdichten Glas oder einer Dose aufheben und wiederverwenden. Ohne Sauerstoff findet die gefährliche chemische Reaktion nicht statt.

Weitere Tipps des R+V-Infocenters:

  • Bei Arbeitsunterbrechungen die Lappen oder Pads nicht zusammengeknüllt liegenlassen, sondern lieber auf einem nicht brennbaren Untergrund ausbreiten.
  • Selbst in der Waschmaschine wird das Öl oft nicht komplett aus den Lappen entfernt. Problematisch ist das, wenn die Textilien anschließend in einem Wäschetrockner getrocknet und noch warm gestapelt werden. Hierbei kann im schlimmsten Fall so viel Wärme entstehen, dass es für eine Entzündung reicht. Die Lappen sollten deshalb gut auskühlen.
  • Angebrochenes Möbelöl grundsätzlich gut verschlossen, kühl und trocken lagern.

Pressekontakt:

R+V-Infocenter
06172/9022-131
ruv-infocenter@arts-others.de
http://infocenter.ruv.de

Original-Content von: R+V Infocenter, übermittelt durch news aktuell

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