Unentbehrliches Handy: CosmosDirekt sorgt für Schutz des "Lieblingsstücks"

CosmosDirekt erweitert Versicherungsangebot um Handyversicherung. Lieblingsstückversicherung schützt das Handy bis zu zwei Jahre mit und ohne Selbstbeteiligung gegen Beschädigung, optional gegen Diebstahl u. v. m.

Schule, Job, Privatleben - die vergangenen Wochen haben gezeigt, wie wichtig mobile Endgeräte sind, um persönliche Kontakte und den Alltag zumindest teilweise zu erhalten. Nicht auszudenken, wenn in dieser ohnehin extremen Situation der Ausfall des Smartphones das Leben noch schwieriger machen würde. Daher bietet CosmosDirekt, der Direktversicherer der Generali in Deutschland, ab sofort eine Lieblingsstückversicherung für das Smartphone an.

2019 nutzten rund 58 Millionen Menschen in Deutschland ein Smartphone, der Nutzeranteil in der Altersgruppe zwischen 14 und 49 Jahren lag bei 95 Prozent.[1] Und besonders in den vergangenen Wochen, in denen viele Menschen ihr Zuhause nur selten verlassen haben, wurde das Smartphone zum unentbehrlichen Lieblingsstück: In einer Umfrage in Österreich lag das Smartphone bzw. Handy auf Platz zwei der unverzichtbaren Dinge während der Isolation.[2] Umso wichtiger, dieses so wertvolle Verbindungsstück zur Welt entsprechend zu schützen. Daher können Smartphone-Fans ihre Lieblingsstücke ab sofort mit der Lieblingsstückversicherung von CosmosDirekt gegen Beschädigung, Zerstörung oder Diebstahl absichern.

RUNDUMSCHUTZ FÜRS SMARTPHONE, EINFACH UND DIGITAL

Die neue Versicherung kann für eine feste Laufzeit von ein oder zwei Jahren und ausschließlich online unter www.cosmosdirekt.de innerhalb sechs Monaten nach Erstkauf/Neuerwerb des Gerätes ohne Wartezeiten abgeschlossen werden. Die Höhe des einmaligen Versicherungsbeitrags hängt vom Kaufpreis ab. Zudem können sich Interessenten für einen Tarif mit oder ohne Selbstbeteiligung entscheiden. Auch kann optional ein Diebstahlschutz (einfacher Diebstahl, Einbruchdiebstahl und Raub) vereinbart werden.

Die Lieblingsstückversicherung sichert dabei nicht nur Display-Bruch- und Flüssigkeitsschäden ab. Auch ein Kurzschluss oder Bedienungsfehler ist eingeschlossen. Zudem ist das Smartphone gegen Vandalismus versichert. In diesen und weiteren Fällen kann der Versicherungsnehmer bis sechs Monate nach dem Kauf mit einer Auszahlung des Neupreises rechnen, danach wird eine Zeitwert-Tabelle für die Erstattung herangezogen.

Der individuelle Versicherungsschutz ist ganz einfach digital konfigurierbar und transparent. So kann z. B. die Selbstbeteiligung anders als bei anderen Angeboten im Markt für alle Risiken in gleichbleibender Höhe einfach ausgewählt werden. Auch die Vertragsverwaltung ist komplett digital und papierlos. Bei der einfachen Online-Schadenmeldung wird der Nutzer unterstützend durch den Prozess geführt.

KOOPERATION MIT NEODIGITAL VERSICHERUNG AG

Die neue Lieblingsstückversicherung ist das erste Ergebnis einer neuen Kooperation zwischen CosmosDirekt und dem InsurTech-Unternehmen Neodigital mit Sitz in Neunkirchen. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Digitalisierung von Prozessen der gesamten Wertschöpfungskette und ermöglicht somit dem Vertriebspartner, über einen Produkt-Konfigurator eigene, individualisierte Versicherungsprodukte selbst zu gestalten.

COSMOSDIREKT

CosmosDirekt ist Deutschlands führender Online-Versicherer und der Direktversicherer der Generali in Deutschland. Mit einfachen und flexiblen Online-Angeboten und kompetenter persönlicher Beratung rund um die Uhr setzt das Unternehmen neue Maßstäbe in der Versicherungsbranche. Zum Angebot zählen private Absicherung, Vorsorge und Geldanlage. Mehr als 1,8 Millionen Kunden vertrauen auf CosmosDirekt.

GENERALI IN DEUTSCHLAND

Die Generali in Deutschland ist mit 14,3 Milliarden Euro Beitragseinnahmen sowie rund 10 Millionen Kunden der zweitgrößte Erstversicherungskonzern auf dem deutschen Markt. Zum deutschen Teil der Generali gehören die Generali Deutschland Versicherung, AachenMünchener Lebensversicherung, CosmosDirekt, Dialog, Central Krankenversicherung, Advocard Rechtsschutzversicherung und Deutsche Bausparkasse Badenia.

