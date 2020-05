CosmosDirekt

CosmosDirekt erweitert Angebot um Tierkrankenversicherung

Bild-Infos

Download

Saarbrücken (ots)

Versicherungsangebot im Heimtierbereich umfasst nun auch Onlineabschluss einer Tierkrankenversicherung für Hunde und Katzen. CosmosDirekt baut Angebot zum Vollversicherer weiter aus und setzt damit Lifetime Partner Strategie konsequent um. Der führende deutsche Direktversicherer kooperiert mit einem der größten Tierkrankenversicherer in Deutschland.

"Schütze, was Du liebst" - das Motto von CosmosDirekt, dem Direktversicherer der Generali in Deutschland, gewinnt weiter an Bedeutung für Familien in Deutschland. Dazu gehören selbstverständlich auch unsere Haustiere, die besonders in den vergangenen Wochen Freude und Trost gleichermaßen gespendet haben. Damit auch sie rundum geschützt sind, bietet CosmosDirekt ab sofort in Kooperation mit dem Spezialversicherer AGILA eine Tierkranken- sowie OP-Versicherung für Hunde und Katzen an und baut damit das Sortiment zum Vollversicherer weiter aus.

RUNDUMSCHUTZ FÜR HUND UND KATZ

Im Jahr 2019 gab es laut dem Industrieverband Heimtierbedarf (IVH) e. V. insgesamt 34 Millionen Tiere in deutschen Haushalten, davon alleine 14,7 Millionen Katzen und 10,1 Millionen Hunde.[1] Neben der obligatorischen Tierhalter-Haftpflicht hatten sich in den vergangenen Monaten viele Tierbesitzer einen Schutz für den Krankheitsfall gewünscht. Mit AGILA, einem seit mehr als 25 Jahren erfolgreich im Markt tätigen Spezialversicherer, hat CosmosDirekt den idealen Partner mit einem digitalen Leistungsangebot für dieses Marktsegment gefunden. In gerade einmal zwei Monaten, vom ersten Kontakt bis zum Marktstart, konnte die Kooperation auf rein digitalem Weg geschlossen werden.

Mit der Tierkranken- und OP-Versicherung können Haustierbesitzer nun ihre kleinen und großen Begleiter rundum in Sachen Gesundheit absichern: Ambulante und stationäre Behandlungen, Vorsorgemaßnahmen, Medikamente, Diagnostik, Operationen und dazugehörige Nachbehandlungen, physikalische Therapien und homöopathische Behandlungen durch einen niedergelassenen Tierarzt sind je nach Tarif abgedeckt. Eine komplizierte Gesundheitsprüfung gibt es nicht, zudem haben die Eigentümer je nach Tarif die freie Tierarzt- und Klinikwahl.

COSMOSDIREKT WIRD LIFETIME PARTNER IHRER KUNDEN

Die neuen Haustier-Krankenversicherungen werden ausschließlich online angeboten und der Vertragsabschluss ist daher für die Kunden schnell und unkompliziert möglich. Ziel des führenden deutschen Direktversicherers ist es, das bereits bestehende Produktangebot immer weiter mit passenden digitalen Produkten abzurunden. Durch dieses umfassende Leistungsportfolio wird CosmosDirekt ein echter Lifetime Partner ihrer Kunden - damit sie all das schützen können, was sie lieben.

Nähere Informationen zu den CosmosDirekt Haustier-Krankenversicherungen gibt es unter:

https://www.cosmosdirekt.de/tierkrankenversicherung/#produktuebersicht

#schützewasduliebst

[1] Quelle: Industrieverband Heimtierbedarf (IVH) e. V. (https://www.ivh-online.de/der-verband/daten-fakten/anzahl-der-heimtiere-in-deutschland.html)

COSMOSDIREKT

CosmosDirekt ist Deutschlands führender Online-Versicherer und der Direktversicherer der Generali in Deutschland. Mit einfachen und flexiblen Online-Angeboten und kompetenter persönlicher Beratung rund um die Uhr setzt das Unternehmen neue Maßstäbe in der Versicherungsbranche. Zum Angebot zählen private Absicherung, Vorsorge und Geldanlage. Mehr als 1,8 Millionen Kunden vertrauen auf CosmosDirekt.

GENERALI IN DEUTSCHLAND

Die Generali in Deutschland ist mit 14,3 Milliarden Euro Beitragseinnahmen sowie rund 10 Millionen Kunden der zweitgrößte Erstversicherungskonzern auf dem deutschen Markt. Zum deutschen Teil der Generali gehören die Generali Deutschland Versicherung, AachenMünchener Lebensversicherung, CosmosDirekt, Dialog, Central Krankenversicherung, Advocard Rechtsschutzversicherung und Deutsche Bausparkasse Badenia.

Pressekontakt:

Sabine Gemballa

Business Partner

CosmosDirekt

T +49 (0) 681 966-7560



Stefan Göbel

Unternehmenskommunikation

Leiter Externe Kommunikation

T +49 (0) 89 5121-6100



Ute Schmidt

follow red GmbH

T +49 (0) 711 90140-483



presse.de@generali.com



Generali Deutschland AG

Adenauerring 7

81737 München



www.cosmosdirekt.de

www.generali.de



Twitter: @GeneraliDE

Original-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell