Wyndham-Studie zu Deutschlandreisen zeigt Vorliebe für Natur und neue, unentdeckte Orte innerhalb einer Reisezeit von rund vier Stunden

Vier Stunden bis zur Auszeit: Deutsche schätzen Natur und unentdeckte Reiseziele im eigenen Land

Neue Studie von Wyndham Hotels & Resorts zeigt, dass die Deutschen bei Inlandsreisen auf Natur und neue, unentdeckte Orte setzen - und das innerhalb einer Reisezeit von vier Stunden

Eine aktuelle Studie im Auftrag von Wyndham Hotels & Resorts zeigt - die ideale Reisezeit für den perfekten Inlandsurlaub liegt für die Deutschen im Durchschnitt bei vier Stunden und 12 Minuten - also etwa zwei Spielfilmlängen bis zur Auszeit im eigenen Land. Dabei stehen intensive Naturerlebnisse und der Wunsch, neue und unentdeckte Orte zu erkunden, im Fokus.

Mit 11 verschiedenen Hotelmarken in unterschiedlichen Budgetkategorien und mehr als 170 Standorten in Deutschland - die meisten davon innerhalb einer nur 30-minütigen Fahrt zu beliebten Reisezielen entfernt - bietet Wyndham Hotels & Resorts eine große Auswahl an Hotels für Wochenendtrips, Geschäftsreisen oder längere Aufenthalte.

"Unsere Studie bestätigt, dass Kurzreisen zu nahegelegenen Reisezielen im eigenen Land an Popularität gewinnen. Zudem scheinen die Deutschen einen starken Drang zu verspüren, Neues zu entdecken und sich abseits der üblichen Pfade auf Reisen zur Natur und zu neuen Orten zu begeben", erklärt Murat Yilmaz, Market Managing Director, verantwortlich für den deutschen Markt bei Wyndham Hotels & Resorts. "Die Lust, weniger bekannte Reiseziele in Deutschland zu erkunden und dabei naturnah und nachhaltig unterwegs zu sein, entspricht auch unserem Ansatz, komfortable, bezahlbare und verantwortungsvolle Unterkünfte für alle sowohl in den Großstädten, als auch in kleinen Orten und am Rande von Ballungszentren zu bieten", so Yilmaz weiter.

Die Studie erforscht die Vorlieben und Reisegewohnheiten der Deutschen in Bezug auf Inlandsreisen und beschäftigt sich unter anderem mit der Frage nach den angesagtesten Reisezielen innerhalb Deutschlands, der Motivation fürs Reisen und dem Thema der Nachhaltigkeit. Demnach gab mehr als die Hälfte der Befragten (53 %) an, dass die Nähe zur Natur der wichtigste Faktor bei der Wahl ihres Deutschland-Reiseziels sei. Fast sechs von zehn (59 %) wären zudem bereit, abseits der üblichen Touristenpfade zu reisen, um neue und weniger bekannte Regionen im eigenen Land zu erkunden. Dieses Ergebnis spiegelt den zunehmenden Trend zu regionalem und nachhaltigem Tourismus wider.

Naturerlebnisse und der Reiz des Unbekannten

Laut der Umfrage ziehen es Deutschlandreisende vor, Erholung und Abenteuer zu kombinieren - und das möglichst mit dem eigenen Auto (62%). Naturnahe Ziele wie der Schwarzwald, der Bodensee und die Zugspitze gehören zu den gefragtesten Regionen, wenn es darum geht, Deutschlands natürliche Schönheit zu erleben. Ganze 43 % der Befragten schätzen die Möglichkeit, in Deutschland im Urlaub die heimische Natur zu genießen.

Dabei ist das Interesse daran, unentdeckte oder weniger besuchte Orte zu erkunden, stark ausgeprägt: 49 % der Befragten gaben an, dass sie es schätzen, "versteckte Juwelen" zu finden - Orte, die sie bislang noch nicht bereist haben und die oft auch weniger überlaufen sind. Dieser Trend deckt sich mit dem gestiegenen Bewusstsein für nachhaltigen Tourismus: 77 % der Deutschen betonen, dass Nachhaltigkeit eine Rolle bei ihrer Urlaubsplanung spielt.

Auch interessant: Als am meisten unterschätzte Reiseziele innerhalb Deutschlands wurden von den Befragten der Bodensee und der Schwarzwald - beides Reiseziele die sehr viel Natur bieten genannt, sowie bei den Städten Berlin, Hamburg und Dresden.

Kurzreisen mit Mehrwert

Neben der Nähe zur Natur und dem Wunsch nach neuen Entdeckungen bleibt für viele Deutsche die Frage nach der Reisedauer entscheidend. Knapp ein Drittel der Befragten (28 %) bevorzugt Wochenendtrips, während 23 % sich für längere Aufenthalte entscheiden, um richtig abzuschalten oder neue Regionen intensiver zu erkunden. Kurze, aber erlebnisreiche Reisen liegen dabei voll im Trend - besonders, wenn das Reiseziel schnell erreichbar ist.

Reisende der Gen Z (18-34 Jahre) legen dabei besonderen Wert auf eine Auszeit vom Arbeitsalltag. 40 % dieser Altersgruppe gaben an, dass das Abschalten vom Job ein zentraler Grund für ihre Urlaubspläne ist. Ältere Reisende (55+) hingegen zeigen eine größere Neugier auf ihr eigenes Land: 55 % der Befragten in dieser Altersgruppe möchten noch mehr von Deutschland entdecken.

Neben Entspannung, der Auszeit vom Job und dem Reiz etwas Neues zu entdecken, sind für einen von 6 Befragten die sozialen Medien ein wichtiger Motivator für die Urlaubsreise im eigenen Land. Besonders der Gen Z ist mit 34% der Antworten wichtig, Fotos und Eindrücke ihrer Reisen auf Instagram und Co. zu teilen. Da wundert es auch nicht, dass für diese Altersgruppe soziale Medien als Inspirationsquelle über alle anderen überwiegt (56%).

Budget nach wie vor wichtig

Bei all den Optionen, die Deutschland als Reiseland bietet, spielt das Budget eine nicht unerhebliche Rolle: Ganze 90 % der Befragten gaben an, dass ihnen die Kosten wichtig sind. Knapp die Hälfte (49%) halten das Budget sogar für einen sehr wichtigen Faktor. Vielleicht plant die Hälfte der Deutschen auch deshalb ihre Deutschlandreise außerhalb der Haupt-Ferienzeiten. Und knapp ein Drittel der 18-24-jährigen gibt an, dass Geld zu sparen der wichtigste Vorteiler einer Urlaubsreise innerhalb Deutschlands ist.

Das bequeme Hotelbett gewinnt

Die Umfrageergebnisse zeigen außerdem, dass fast die Hälfte der deutschen Reisenden (49 %) den Komfort und die Privatsphäre eines Hotelzimmers bevorzugt. Dabei spielen bekannte Hotelmarken eine wichtige Rolle: Über ein Drittel der Reisenden entscheidet sich für eine etablierte Marke, da diese Vertrauen schafft und eine gleichbleibende Qualität bietet. Jeweils rund ein Fünftel der befragten übernachtet bei Familie oder Freunden übernachtet oder entscheidet sich für eine Ferienunterkunft. Mit mehr als 170 Standorten bietet Wyndham Hotels & Resorts in Deutschland eine große Auswahl an Unterkunftsmöglichkeiten - ob in großen Städten oder in kleineren, weniger bekannten Orten. Durch eine Vielzahl an Marken wie Super 8, Vienna House oder Ramada stehen Freizeit- und Geschäftsreisenden zudem verschiedene Optionen je nach Reisebudget und Vorlieben zur Verfügung, ob für den spontanen Wochenendtrip oder die Entdeckungsreise in eine bislang noch unbekannte Ecke Deutschlands. Ein Wyndham-Hotel ist dabei in der Regel innerhalb von 30 Minuten von jedem Ort in Deutschland aus zu erreichen.

An der Umfrage haben im September 2024 insgesamt 2.000 Befragte ab 18 Jahren teilgenommen. Die Umfrage wurde von OnePoll im Auftrag von Wyndham Hotels & Resorts durchgeführt.

Die vollständige Studie ist hier einzusehen. Weitere Informationen zu Wyndham Hotels & Resorts in Deutschland gibt es unter https://www.wyndhamhotels.com/de-de/discover-germany.

