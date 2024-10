Cognizant

Cognizant kündigt Multi-Agenten-Orchestrierung für seine Neuro® KI Plattform an

Teaneck, N.J. (ots/PRNewswire)

Die erweiterte Plattform integriert eine leistungsstarke Multi-Agenten-KI-Orchestrierung, die die KI-Produktivitätssteigerung in Unternehmen beschleunigen kann

Dutzende von Unternehmen haben die Plattform bereits genutzt, um schnell KI-Entscheidungsanwendungen zu identifizieren, zu erstellen und zu testen, die einen großen Geschäftswert liefern können.

TEANECK, N.J., 16. Oktober 2024 /PRNewswire/ – Cognizant (NASDAQ:CTSH) kündigte heute bedeutende Erweiterungen seiner Cognizant Neuro® KI-Plattform an, die es Unternehmen ermöglichen soll, KI-Anwendungsfälle schnell zu entdecken, zu prototypisieren und zu entwickeln, die die Entscheidungsfindung verbessern können, was zu einer besseren Unternehmensleistung und neuen Umsatzmöglichkeiten führt.

Laut den Daten einer Studie von Cognizant und Oxford Economics wollen die meisten Unternehmen (76 %) KI nutzen, um neue Einnahmequellen zu erschließen, haben aber Schwierigkeiten bei der Implementierung und Skalierung von unternehmensübergreifenden Anwendungsfällen. Viele (70 %) sind auch der Meinung, dass sie nicht schnell genug vorankommen. Die Erweiterungen von Cognizant Neuro® AI adressieren diese Probleme – in nur wenigen Minuten können Führungskräfte identifizieren, welche Geschäftsprobleme angegangen werden sollen, diese eingrenzen und synthetische Daten generieren oder ihre eigenen anonymisierten Daten importieren, um mit der Erstellung von AI-Modellen zu beginnen. Die Plattform kann dann Vorhersagen treffen und Anleitungen für die Erreichung von Geschäftsergebnissen geben und diese Entscheidungen begründen, so dass Unternehmen die Auswirkungen einer Vielzahl von Anwendungsfällen schnell bewerten können.

Die erweiterte Cognizant Neuro® KI-Plattform ist jetzt für Cognizant-Kunden verfügbar und wurde bereits von Dutzenden von Kunden getestet, erprobt und eingesetzt und ist durch mehrere Patente abgesichert. Sie kann für nahezu jede Branche oder geschäftliche Herausforderung, die eine Datenanalyse erfordert, eingesetzt werden, von der Bestandsverwaltung und dynamischen Preisgestaltung bis hin zur Betrugsbekämpfung und effizienten Personaleinteilung. Die Erweiterungen der Neuro® KI-Plattform begannen als Forschungsprojekte im Cognizant AI Research Lab, das Anfang dieses Jahres ins Leben gerufen hat. Das Labor konzentriert sich auf die Erforschung und Entwicklung von entscheidungsbasierten KI-Systemen, und diese Verbesserungen sind die ersten Entwicklungen des Labors, die in ein kommerzielles Angebot integriert wurden.

Gilead Sciences, ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen und Kunde von Cognizant, kommentierte die verbesserte Neuro® KI-Plattform:

„Viele Unternehmen tun sich schwer damit, KI über die Vorhersage von Ergebnissen hinaus anzuwenden, und das liegt daran, dass die Lösung echter Geschäftsprobleme in der Regel Tausende verschiedener Szenarien mit oft widersprüchlichen Prioritäten umfasst", so Murali Vridhachalam, Head of Cloud, Data und Analytics bei Gilead Sciences. „Mit diesen neuesten Updates ist Cognizant Neuro® AI die einzige Plattform, die ich gesehen habe, die es Unternehmen ermöglicht, schnell End-to-End Gen AI Anwendungsfälle über verschiedene Anwendungen hinweg zu implementieren und greifbare, umsatzsteigernde Möglichkeiten aufzudecken. Sein innovativer Multi-Agenten-Ansatz für die Verwaltung von Entscheidungsabläufen hebt ihn von anderen Anbietern in der Branche ab."

Ein weiterer Kunde von Cognizant, Bayer Crop Science, äußerte sich ebenfalls zu seinen Erfahrungen mit der erweiterten Plattform:

„Die Landwirtschaft ist einer der anspruchsvollsten Berufe, der komplizierte Entscheidungen unter Berücksichtigung von Umweltunsicherheiten und der Notwendigkeit, soziale, wirtschaftliche und ökologische Ziele in Einklang zu bringen, erfordert", sagte Patricio Salvatore La Rosa, Head of Decision Science bei Bayer Crop Science. „Wir haben mehrere grundlegende Komponenten von Cognizant Neuro® AI direkt getestet, insbesondere LEAF, das uns in die Lage versetzt hat, komplexe Szenarien effektiv zu navigieren. Durch die Nutzung der kollaborativen Fähigkeiten von spezialisierten KI-Agenten freuen wir uns darauf, komplizierte Entscheidungsfindungsprobleme auf zuverlässige, transparente und vertrauenswürdige Weise anzugehen."

Cognizant hat im Rahmen der Erweiterungen von Cognizant Neuro® AI leistungsstarke neue Funktionen integriert, darunter ein Multi-Agenten-gestütztes Discovery-Tool zur Identifizierung von Anwendungsfällen, genannt Opportunity Finder, sowie eine Reihe von Assistenten mit großen Sprachmodellen (LLM), die eine leistungsstarke KI-Entscheidungsmaschine bilden. Kunden interagieren mit der Plattform zunächst über den Opportunity Finder, einen LLM-Assistenten, der ihnen hilft, potenzielle KI-Entscheidungsfälle für ihre Unternehmen zu identifizieren. Der Model Orchestrator mit einer Drag-and-Drop-Oberfläche ermöglicht es den Benutzern dann, die Daten zu bereinigen und eine Vielzahl von Modellen für maschinelles Lernen darauf anzuwenden. Die Datenaufbereitung wird durch LLMs rationalisiert, und dann werden Modelle des maschinellen Lernens angewandt, um Ergebnisse vorherzusagen, während evolutionäre KI-Modelle Entscheidungen vorschreiben. Nach dem Training können die besten Modelle über eine Weboberfläche weiter abgefragt oder über einen LLM-Assistenten abgefragt werden.

Die erweiterte Cognizant Neuro® KI-Plattform ist mit vorgefertigten Konfigurationen erhältlich, die einfache Ausgangspunkte für verschiedene Anwendungsfälle bieten. Dazu gehören das Gesundheitswesen (z. B. Medikamentenentwicklung und Behandlungspläne), das Finanzwesen (z. B. Cybersicherheit und Betrugsprävention), die Landwirtschaft (z. B. Optimierung der Ernteerträge und Entwicklung von Pestiziden) sowie allgemeine Vorlagen für Lieferketten, Callcenter, Kundenbindung und Preisoptimierung.

„Unternehmen tun sich schwer mit der Frage, wie und wo sie KI zur Lösung von Geschäftsproblemen einsetzen sollen. Deshalb beschränken sich die meisten KI-Anwendungsfälle auf vorhersagebasierte Ergebnisse oder einzelne LLM-Chat-Lösungen", so Babak Hodjat, Chief Technology Officer of AI bei Cognizant. „Multi-Agenten-KI-Systeme sind der Schlüssel zur Lösung dieser Probleme, weshalb Cognizant Neuro® AI jetzt mit einem solchen System als Kernstück aufgebaut ist. Diese Plattform gibt Entscheidungsträgern aus der Wirtschaft – nicht nur Datenwissenschaftlern – die Möglichkeit, ihr eigenes Fachwissen zu nutzen, um Anwendungsfälle für die Entscheidungsfindung mit KI in Minutenschnelle zu testen und zu etablieren und dann den resultierenden Modellcode für eine iterative Skalierung bereitzustellen.

Laut Gartner®, „können mehrere Agenten auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten, das über die Fähigkeiten der einzelnen Agenten hinausgeht. Der kombinierte Einsatz mehrerer Agenten kann komplexe Aufgaben bewältigen, die einzelne Agenten nicht bewältigen können, und gleichzeitig anpassungsfähigere, skalierbarere und robustere Lösungen schaffen."1

Neil Ward-Dutton, VP Automation, AI and Analytics bei IDC, kommentierte ebenfalls: „Da Unternehmen nun versuchen, KI strategisch anzugehen und über Experimente hinauszugehen, müssen sie verstehen, wie sie Anwendungsfälle identifizieren und priorisieren können. Anbieter, die Technologien einsetzen können, um die Identifizierung von Anwendungsfällen zu beschleunigen, und die dann diese Technologie nutzen, um Implementierungen zu testen und zu skalieren, werden in einer starken Position sein."

Um mehr über die erweiterte Cognizant Neuro® KI-Plattform zu erfahren und sich für eine Demo anzumelden, besuchen Sie cognizant.com/neuroai.

Informationen zu Cognizant

Cognizant (Nasdaq: CTSH) entwickelt moderne Unternehmen. Wir unterstützen unsere Kunden bei der Modernisierung von Technologien, der Neugestaltung von Prozessen und der Transformation von Erfahrungen, damit sie in unserer sich schnell verändernden Welt an der Spitze bleiben können. Gemeinsam verbessern wir das tägliche Leben. Weitere Informationen finden Sie unter www.cognizant.com oder @cognizant.

Informationen zum Cognizant AI Research Lab

Die Aufgabe des Cognizant AI Research Lab ist es, das menschliche Potenzial mit Decision AI zu maximieren. Decision AI ist eine Form der KI, die generative KI, Multi-Agenten-Architektur, Deep Learning und evolutionäre KI kombiniert, um anspruchsvolle Entscheidungssysteme zu schaffen. Decision AI ist die Grundlage der Neuro® AI-Plattform von Cognizant, die von Fortune-500-Unternehmen und gemeinnützigen Organisationen genutzt wird, um neue Wege zu finden, ihre Ziele zu übertreffen. Die Plattform ermöglicht es Unternehmen, in kürzester Zeit KI zu entwickeln, die die Entscheidungsfindung optimiert und so zu Umsatzwachstum und gesellschaftlichem Fortschritt führt.

Unter der Leitung der KI-Pioniere Babak Hodjat und Risto Miikkulainen arbeitet das Labor mit Institutionen, Hochschulen und Technologiepartnern zusammen, um bahnbrechende KI-Lösungen verantwortungsvoll zu entwickeln. Mit über 75 Patenten (erteilt oder angemeldet) zeichnet sich das Labor durch die Verbindung von wissenschaftlicher Innovation und kommerzieller Anwendung aus. Es unterstützt das Ziel von Cognizant, das tägliche Leben zu verbessern, und konzentriert sich auf Geschäfts- und KI-Anwendungen für den guten Zweck.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die gemäß den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können, deren Genauigkeit notwendigerweise Risiken, Ungewissheiten und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse unterliegt, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Diese Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, ausdrückliche oder implizite zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die Einführung generativer künstlicher Intelligenz und die Auswirkungen generativer künstlicher Intelligenz auf die Arbeitskräfte, Unternehmen und die Wirtschaft. Diese Aussagen stellen weder Versprechen noch Garantien dar, sondern sind die Ergebnisse der oben erwähnten Studie und unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten, von denen sich viele unserer Kontrolle entziehen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen genannt werden. Bestehende und potenzielle Investoren werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments Gültigkeit haben. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse wesentlich von den ausgedrückten oder angedeuteten abweichen, gehören die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, die Auswirkungen der technologischen Entwicklung und des Wettbewerbs, die wettbewerbsorientierte und sich schnell verändernde Natur der Märkte, auf denen wir konkurrieren, der wettbewerbsorientierte Markt für Talente und seine Auswirkungen auf die Anwerbung und Bindung von Mitarbeitern sowie die anderen Faktoren, die in unserem jüngsten Jahresbericht auf Formblatt 10-K und anderen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen erörtert werden. Cognizant ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich.

1 Gartner: Innovation Insight: AI Agents, 3. April 2024. GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

