Max Lehner AG

maxolen feiert erfolgreich Comeback in Österreich

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Zürich (ots)

Die neu gegründete "maxolen Austria GmbH" in Salzburg ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des schweizerischen Chemie-Herstellers, Max Lehner AG mit Sitz in Zürich und bildet künftig deren eigene Verkaufsniederlassung, mit eigener Belegschaft und Warenlager, für den direkten Vertrieb der maxolen-Produkte aus eigener Hand in ganz Österreich.

Mannschaft und Kern der neu-österreichischen Formation im "maxolen" Comeback bilden im Verkaufs-Team des Aussen- und Innendienstes bekannte Urgesteine, mit langjähriger Vertriebshistorie zu der Marke maxolen in Österreich: Gerti Leitner - Leitung Innendienst, Albert Lampel - Verkaufsberater im Aussendienst (Sales Excellence), Rainer Horak - Verkaufsberater im Aussendienst (Experte Anwendungstechnik) wurden erfreulicherweise ins Boot geholt und sind tatkräftig mit Herzblut im vollen Einsatz.

In den vergangenen Wochen hat die Marke "maxolen" in Österreich nach Ansicht von Dersim Stein, Inhaber und Geschäftsführer der "Max Lehner AG, Schweiz" ebenda auch Geschäftsführer der neu gegründeten Tochterunternehmung "maxolen Austria GmbH, Österreich", sehr deutlich gemacht: "maxolen gibt ein Comeback!" An Bewährtem, wie der Qualität, Funktionalität und dem guten Preis-Leistungsverhältnis der Produkte, halte man fest. "Durch die eigene Präsenz als Hersteller mit Direktvertrieb vor Ort in Österreich, eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten für den Vertrieb unserer Erzeugnisse, welches sich mitunter künftig auch in der Darreichung der gesamten Produktpalette zur Entfaltung bringen wird. Der Kunde hat das Primat der Wahl aus einem grösseren Portfolio für sich das Passende auszulesen - dies in Verbindung mit der gewohnt professionellen Betreuung und adäquaten Beratung von langjährigen Verkaufsberatern vor Ort. Entscheidend ist bei unserer künftigen Ausrichtung auf dem österreichischen Markt ausschliesslich auch, was der Kunde und der Markt von uns erwarten und wie wir dieses bestmöglich erfüllen können.", sagt Stein.

Weiterhin betont Dersim Stein, dass die Max Lehner AG in ihrer Eigenschaft als Hersteller und Muttergesellschaft in allen Belangen hinter der hundertprozentigen Tochtergesellschaft "maxolen Austria GmbH" steht und das weitere Wachstum aktiv begleiten wird. Parallel laufen Projekte im Vorhaben zum Aufbau eines Europa-Lagers bei Schenker in Salzburg, welches künftig neben Österreich, auch den zollfreien-Handel innerhalb Europas bedienen soll und somit einen Zweitnutzen in der strategischen Ausrichtung aufbietend einnimmt.

"Mit dieser Erklärung in Taten wollen wir das teilweise verlorene Vertrauen durch unsere Kunden und Partner in Österreich adäquat und nachhaltig wieder zur Marke maxolen herstellen und auch dem Markt gegenüber ein klares Signal setzen", so Stein, die Marke maxolen sei mit authentischen Produkten in exklusiven Vertrieb der "maxolen Austria GmbH", nach einer nicht erfolgreichen Nachfolgereglung des langjährigen Importpartners und deren Auflösung infolge Insolvenz, jetzt nunmehr in Österreich langsam aber sicher wieder "auf Kurs", arbeite intensiv an der operativen Aufstellung der Tochtergesellschaft, mit denen verlorener Boden und verbrannte Erde der Vorgänger-Aktivität wiedergutgemacht werden soll und die, weiter Stein, "maxolen stärker und auch nachhaltig besser als zuvor in Österreich hervorbringen wird. Ich freue mich, das Team in Österreich hierbei im Management zu verstärken und hierbei auch zur europäischen Strategie beizutragen. Albert Lampel, Rainer Horak und Gerti Leinter verfügen alle über fundierte Branchen- und Praxiserfahrung und sind historisch bedingt auch emotional sehr eng mit maxolen verbunden. Das Team hat immer wieder ihre Stärken in der Zusammenarbeit unter Beweis gestellt. Ich bin davon überzeugt, dass die neue Formation in alter Frische sich glänzend auf dem Markt mit maxolen hervorbringen wird."

Original-Content von: Max Lehner AG, übermittelt durch news aktuell