Cognizant ernennt Rajesh Varrier zum Global Head of Operations und Vorsitzenden & Geschäftsführer für Indien

Der Branchenveteran bringt 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Service, Betrieb und Digitaltechnik in seine Position ein

Cognizant (Nasdaq: CTSH) gab heute die Ernennung von Rajesh Varrier zum Global Head of Operations mit Wirkung zum 2. September 2024 bekannt. Darüber hinaus wird er zum Vorsitzenden & Geschäftsführer für Indien, ernannt und übernimmt diese Rolle am 1. Oktober 2024, wenn Rajesh Nambiar Cognizant verlässt, um Präsident von NASSCOM zu werden. Varrier wird Executive Vice President von Cognizant und untersteht Ravi Kumar S, dem Chief Executive Officer von Cognizant. Varrier wird in Bangalore, Indien, tätig sein.

„Rajesh Varrier ist eine angesehene, erfahrene Führungskraft, deren operative Strenge und Unternehmergeist gut zu Cognizant passt. Da wir unser Geschäftsmodell weiter auf operative Exzellenz, Effizienz und einen scharfen Fokus auf Ausführung ausrichten, ist diese Rolle ein natürlicher Orchestrierungspunkt für unsere in Indien ansässigen Operationen", sagte Ravi Kumar S, Chief Executive Officer von Cognizant. „Darüber hinaus ist der Posten des Vorsitzenden für Indien von großer Bedeutung für unsere Kultur und meine langjährige Zusammenarbeit mit Rajesh Varrier gibt mir großes Vertrauen, dass wir gemeinsam mit unserem wachsenden Führungsteam in Indien auf unserer bereits starken Grundlage weiter aufbauen können, um der bevorzugte Arbeitgeber in Indien zu sein."

In seiner Funktion als Global Head of Operations und Vorsitzendem & Geschäftsführer für Indien wird Varrier für die Bereiche Operations, Delivery Excellence, Personalplanung, Indiens Leadership Council, Expansion in Indien und andere wichtige Aufgaben zuständig sein. Er wird die regionale Führung für die in Indien ansässigen Mitarbeiter von Cognizant übernehmen, wobei der Schwerpunkt auf dem Vorantreiben von Unternehmenstransformationsprogrammen und der Vertretung des Unternehmens bei der Umsetzung seines Wachstumsplans in ganz Indien liegt.

„Der gute Ruf von Cognizant beruht auf seinen talentierten Mitarbeitern und den hochwertigen Ergebnissen, die wir für unsere globalen Kunden erzielen", so Varrier. „Ich bin begeistert, dass ich als Leiter dieser wichtigen Geschäftsbereiche dazu beitragen kann, das Wachstum des Unternehmens zu beschleunigen, und freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem großartigen Team, das das Unternehmen in Indien und weltweit hat."

Bevor er zu Cognizant kam, war Rajesh Varrier EVP, Head of Global Services and Infosys Americas sowie Global Head der Infosys-Bereiche Digital und Microsoft. Zuvor war er als SVP of Digital Experience für den Microsoft-Bereich bei Infosys tätig. Bevor er zu Infosys kam, war Varrier CIO und Digital Officer bei Aditya Birla Sun Life Insurance und Gründer des Analyseunternehmens Activecubes. Er hat sowohl einen Bachelor-Abschluss in Physik als auch einen Postgraduierten-Abschluss in Computertechnik von der Universität von Mumbai.

Der derzeitige Indien-Vorsitzende Rajesh Nambiar wird Cognizant Ende September verlassen, um Präsident der NASSCOM zu werden. Kumar fügte hinzu: „Ich freue mich über die Ernennung von Rajesh Nambiar zum neuen Präsidenten von NASSCOM, einer Organisation, mit der Cognizant seit Jahrzehnten zusammenarbeitet. Unter seiner Führung werden wir weiter zusammenarbeiten, um die indische IT-Industrie weiter zu stärken. Ich freue mich auch für die NASSCOM, das einen neuen Präsidenten bekommt. Ich wünsche Rajesh Nambiar viel Erfolg und freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm in seiner neuen Funktion."

„Cognizant wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben, und ich bin sehr stolz auf die bemerkenswerten Leistungen und die Widerstandsfähigkeit unserer Mitarbeiter und unseres Führungsteams", sagte Rajesh Nambiar, Vorsitzender und Geschäftsführer von Cognizant India. „Ich fühle mich geehrt und wirklich geschmeichelt, zum Präsidenten von NASSCOM ernannt zu werden, einer Organisation, die die indische IT-Industrie entscheidend geprägt hat. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem gesamten IT-Ökosystem, einschließlich Cognizant, und bin gespannt darauf, zum Wandel und zukünftigen Wachstum der Branche beizutragen."

Informationen zu Cognizant Cognizant (Nasdaq: CTSH) entwickelt moderne Unternehmen. Wir unterstützen unsere Kunden bei der Modernisierung von Technologien, der Neugestaltung von Prozessen und der Transformation von Erfahrungen, damit sie in unserer sich schnell verändernden Welt an der Spitze bleiben können. Gemeinsam verbessern wir das tägliche Leben. Weitere Informationen finden Sie unter www.cognizant.com oder @cognizant.

