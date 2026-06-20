UNO-Flüchtlingshilfe e.V.

Weltflüchtlingstag (20.6.): Finanzierungskrise gefährdet Hilfe für Millionen Menschen

Bonn (ots)

Zum heutigen Weltflüchtlingstag (20. Juni) warnt die UNO-Flüchtlingshilfe vor einer dramatischen Finanzierungskrise der humanitären Hilfe. Millionen geflüchtete Menschen verlieren weltweit den Zugang zu lebenswichtiger Unterstützung, weil Hilfsprogramme gekürzt oder eingestellt werden.

2025 standen dem UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) nur 3,5 Milliarden US-Dollar zur Verfügung - so wenig wie vor zehn Jahren. Inzwischen hat sich die Zahl der Geflüchteten weltweit jedoch nahezu verdoppelt. Für 2026 plant der UNHCR mit einem Budget von 8,5 Milliarden US-Dollar - rund 20 Prozent weniger als im Vorjahr. Nicht weil der Bedarf gesunken wäre, sondern weil die Finanzierung fehlt. Die Folge: Viele Flüchtlinge können nicht mehr ausreichend versorgt werden.

Die Finanzierungsnotlage fällt in ein bedeutendes Jubiläumsjahr: Vor 75 Jahren gab sich die Weltgemeinschaft mit der Genfer Flüchtlingskonvention verbindliche Regeln zum Schutz von Geflüchteten. Dieses Recht darf heute nicht an fehlenden Mitteln scheitern. Die UNO-Flüchtlingshilfe ruft zu mehr Spenden und zivilgesellschaftlichem Engagement für Geflüchtete auf.

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