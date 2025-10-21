ESET Deutschland GmbH

Sicherheitshersteller ESET liefert neue Funktionen gegen Ransomware, Phishing & Co.

Bild-Infos

Download

Jena (ots)

Ein falscher Klick und schon sind die Daten weg: Ransomware- und Phishing-Angriffe stehen in der DACH-Region an der Tagesordnung. Der europäische IT-Sicherheitshersteller ESET hat seine Sicherheitslösungen im Endkundenbereich verbessert. Je nach Paket sind u. a. folgende Funktionen verfügbar: Ransomware-Behebung, Mikrofonkontrolle und Sicherheitsprüfung für Webseiten. Hiermit schützt der Hersteller seine Nutzer noch effektiver selbst vor den ausgefeiltesten Cyberbedrohungen.

Die neuen und verbesserten Features sind ab sofort für Nutzer entsprechend ihrer jeweiligen Lösungspakete ESET HOME Security Essential, Premium und Ultimate verfügbar. Auch das Sicherheitspaket für Selbständige und kleine Unternehmen, ESET Small Business Security, erhält diese Verbesserungen.

"Wir behalten die Bedrohungslage stets im Blick und sind mit unseren Schutzlösungen Cyberkriminellen immer einen Schritt voraus", so Stefan Heitkamp, Director of Retail, Etail and OEM Partnerships bei ESET Deutschland. "Mit neuen und verbesserten Schutzfunktionen bieten wir unseren Nutzern genau den Schutz, den sie benötigen. Informationsdiebstahl, Ransomware und immer ausgefeiltere Phishing-Techniken stellen eine wachsende Gefahr für Endkunden dar, der wir mit neuen Funktionen proaktiv entgegenwirken."

Diese Funktionen sorgen für mehr Sicherheit bei Privatanwendern und Kleinunternehmen

Nutzer von ESET Lösungspaketen sind bereits vor einer Vielzahl an möglichen Cyberbedrohungen abgesichert. Mit den folgenden neuen Features verbessert der europäische Hersteller diesen Schutz noch weiter:

Mikrofonkontrolle (alle Lösungspakete) : Die neue Funktion ergänzt den bestehenden Webcam-Schutz, sie erkennt unbefugte Zugriffsversuche auf das Mikrofon von Windows-Geräten und warnt die Benutzer.

: Die neue Funktion ergänzt den bestehenden Webcam-Schutz, sie erkennt unbefugte Zugriffsversuche auf das Mikrofon von Windows-Geräten und warnt die Benutzer. Sicherheitsprüfung für Webseiten (alle Lösungspakete): Die neue Sicherheitsprüfung im Plugin Browserschutz & Privatsphäre bietet zusätzlichen Schutz vor Phishing, Betrug und bösartigen Websites. Diese Funktion scannt den im Browser gerenderten HTML-Code, um schadhafte Inhalte zu erkennen, die auf Netzwerkebene und durch URL-Blacklists nicht entdeckt werden können.

Die neue Sicherheitsprüfung im Plugin bietet zusätzlichen Schutz vor Phishing, Betrug und bösartigen Websites. Diese Funktion scannt den im Browser gerenderten HTML-Code, um schadhafte Inhalte zu erkennen, die auf Netzwerkebene und durch URL-Blacklists nicht entdeckt werden können. VPN (ESET HOME Security Premium & Ultimate und ESET Small Business Security) : Das Lösungspaket ESET HOME Security Premium erhält einen VPN-Dienst mit 3 Lizenzen pro Paket.

: Das Lösungspaket ESET HOME Security Premium erhält einen VPN-Dienst mit 3 Lizenzen pro Paket. Ransomware-Behebung (ESET HOME Security Ultimate und ESET Small Business Security): Diese ursprünglich für KMU & Enterprise-Unternehmen entwickelte Funktion steht nun auch Endkunden zur Verfügung. Sie minimiert die Auswirkungen von Ransomware-Angriffen. Sobald der ESET Ransomware-Schutz eine mögliche Bedrohung erkennt, erstellt die Ransomware-Behebung sofort Backups der betroffenen Dateien und stellt sie ggf. nach Abwehr der Bedrohung wieder her. Das System wird somit effektiv in den vorherigen Zustand zurückversetzt.

Verbesserte Sicherheit für macOS-Nutzer

Zusammen mit den neuen Funktionen für Microsoft Windows kommen diese Features für ESETs Schutzlösung für macOS, ESET Cyber Security (enthalten in allen Lösungspaketen für Privatanwender und Kleinunternehmen):

Unterstützung aktueller HTTPS-Protokolle : Verbessert den allgemeinen Schutz für User im Internet.

: Verbessert den allgemeinen Schutz für User im Internet. Geräteverwaltung: Diese Funktion überwacht und verwaltet externe Geräte, die mit dem Mac verbunden sind. Sie schützt vor Malware und unbefugter Datenübertragung, indem sie den Zugriff auf bestimmte Gerätetypen oder sogar einzelne Geräte einschränkt.

Mitglieder statt Geräte: ESET HOME erhält neue Nutzerverwaltung

Auch die Sicherheitsmanagement-Plattform ESET HOME erhält eine Aktualisierung. Das Online-Portal bietet Nutzern zahlreiche Verwaltungsmöglichkeiten für Lösungen und Geräte: Über ESET HOME können Nutzer Funktionen wie VPN, Identitätsschutz und den Diebstahlschutz organisieren. Diese Verwaltung fand bis jetzt pro Gerät statt: Home-Admins konnten über das Portal Computer, Smartphones und Tablets hinzufügen, verwalten und entfernen.

Anstelle von Geräten verwalten Kontoinhaber nun Nutzer. Mit wenigen Klicks können sie neue Mitglieder hinzufügen und ihnen entsprechend ihrer offenen Lizenzen ein Lösungspaket zuteilen. Auch die Verwaltung von Identitätsschutz und VPN erfolgt nun pro Mitglied und nicht mehr pro Gerät.

Weitere Informationen zum Endkundenangebot und zu den Lösungsstufen gibt es hier. Eine detaillierte Beschreibung des Angebots für Kleinunternehmen ist hier verfügbar.

Das aktuelle Line-up der neuen Produktgeneration

Für Privatanwender:

ESET HOME Security Essential - der Standardschutz für das digitale Leben: mehrschichtiger Echtzeitschutz vor Phishing/Spam/Malware/Ransomware + Webseiten-Check im Plugin "Browserschutz & Privatsphäre".

- der Standardschutz für das digitale Leben: mehrschichtiger Echtzeitschutz vor Phishing/Spam/Malware/Ransomware + Webseiten-Check im Plugin "Browserschutz & Privatsphäre". ESET HOME Security Premium - plus VPN, Cloud-Analyse, Secure Data (Datei-/Wechselmedien-Verschlüsselung), Folder Guard, Mikro-/ Webcam-Schutz, Heimnetz-Check, sicherer Browser, Anti-Theft.

- plus VPN, Cloud-Analyse, Secure Data (Datei-/Wechselmedien-Verschlüsselung), Folder Guard, Mikro-/ Webcam-Schutz, Heimnetz-Check, sicherer Browser, Anti-Theft. ESET HOME Security Ultimate - Premium + stärkere Cloud-Analyse, Ransomware-Behebung (Wiederherstellung verschlüsselter Dateien), erweiterter Privatsphäre-Schutz (Browser-Erweiterung, Mikrofon /Kamera/), geschützte Ordner (Folder Guard), Verwaltung über ESET HOME inkl. monatlicher Sicherheitsberichte.

Für Kleinunternehmen:

ESET Small Business Security - zuverlässige und leicht zu bedienende IT-Sicherheit für kleine Unternehmen: Geschützte Ordner (ESET Folder Guard), Anti-Phishing, Sicheres Banking & Surfen, Ransomware-Behebung und ESET VPN zu einem erschwinglichen Preis.

Original-Content von: ESET Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell