UNO-Flüchtlingshilfe e.V.

Berliner Philharmoniker und UNO-Flüchtlingshilfe: Gemeinsames Engagement erreicht wichtigen Meilenstein - Bereits mehr als 500.000 Euro Spenden gesammelt

Bonn (ots)

Die Zusammenarbeit der Berliner Philharmoniker mit der UNO-Flüchtlingshilfe setzt ein starkes Zeichen der Solidarität mit Menschen auf der Flucht. Seit Beginn der Partnerschaft im September 2021 wurden bereits mehr als 500.000 Euro gespendet. Die Mittel kommen Hilfsprojekten des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR) zugute und unterstützen geflüchtete Menschen weltweit.

"Die große Resonanz auf unsere gemeinsame Initiative zeigt, wie stark die Bereitschaft ist, Menschen auf der Flucht zu unterstützen. Dass bereits mehr als 500.000 Euro zusammengekommen sind, ist ein beeindruckendes Zeichen der Mitmenschlichkeit und Solidarität. Für dieses Engagement danken wir allen Spender*innen und den Berliner Philharmonikern als musikalische Botschafter unserer Organisation von Herzen", sagt Ricarda Brandts, Vorstandsvorsitzende der UNO-Flüchtlingshilfe.

Auch die Berliner Philharmoniker unterstreichen die Bedeutung der Zusammenarbeit. "Musik kann Menschen verbinden und Grenzen überwinden. Gemeinsam mit der UNO-Flüchtlingshilfe möchten wir unsere Reichweite nutzen, um Aufmerksamkeit für die Situation von Geflüchteten zu schaffen und konkrete Hilfe zu ermöglichen. Die bisher erzielte Spendensumme ist ein ermutigendes Ergebnis dieser gemeinsamen Anstrengung", erklären Orchestervorständin Eva-Maria Tomasi und Intendantin Andrea Zietzschmann.

Angesichts anhaltender Krisen und weltweit hoher Fluchtzahlen bleibt die Unterstützung für Geflüchtete dringend notwendig. Die Berliner Philharmoniker und die UNO-Flüchtlingshilfe werden ihr gemeinsames Engagement daher fortsetzen und weiterhin dazu aufrufen, Menschen in Not beizustehen.

Der Weltflüchtlingstag am 20. Juni markiert dabei den nächsten wichtigen Anlass der Kooperation: Beim Tag der offenen Tür in der Philharmonie Berlin am 21. Juni ist die UNO-Flüchtlingshilfe mit Informations- und Spendenformaten präsent. Beim großen Saisonabschluss in der Waldbühne am 27. Juni setzt das Orchester mit blauen Solidaritätsschleifen auf der Bühne und einer Spendenaktion am Veranstaltungsort ein sichtbares Zeichen für den internationalen Flüchtlingsschutz.

Für Interviews zum Engagement der Berliner Philharmoniker für die UNO-Flüchtlingshilfe stehen Vertreter*innen der UNO-Flüchtlingshilfe sowie Verantwortliche der Berliner Philharmoniker zur Verfügung. Sie geben Einblicke in die Hintergründe der Zusammenarbeit, sprechen über die Bedeutung von Solidarität mit Menschen auf der Flucht und erläutern, wie kulturelles Engagement konkrete humanitäre Hilfe unterstützen kann.

Weitere Informationen zur Partnerschaft finden Sie unter:

www.uno-fluechtlingshilfe.de/ueber-uns/unterstuetzer/berliner-philharmoniker

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