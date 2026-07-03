STIEBEL ELTRON

Stiebel Eltron startet breite Marketingkampagne inklusive TV-Spots

Echte Mitarbeiter mit ehrlichen Aussagen statt KI und Models

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Holzminden (ots)

Wärmepumpen-Hersteller Stiebel Eltron setzt bei seiner neuen Marketingkampagne auf echte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Stammwerk Holzminden, die mit ehrlichen Aussagen zum Unternehmen und den von Ihnen produzierten Wärmepumpen auftreten. "Wir haben uns für diese Kampagne entschieden, weil diese Authentizität genau das ausdrückt, wofür Stiebel Eltron steht", erklärt Heinz-Werner Schmidt, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing der Gruppe. "Wir bekennen uns seit Jahren klar zur Wärmepumpe und setzen ausschließlich auf diese Heizung. Damit identifizieren sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, viele sind schon seit Jahrzehnten dabei, oft sind noch andere Familienmitglieder im Unternehmen beschäftigt. Unsere Belegschaft ist aus und mit Überzeugung dabei - und die Menschen sind stolz, als 'Stiebelaner' aktiv an der Energiewende mitzuarbeiten."

Bei den TV-Spots, die bei ARD, ZDF, RTL, Sat1 und ntv laufen, ragen die Platzierungen zur Primetime vor den Nachrichtensendungen Tagesschau (ARD) und heute (ZDF) heraus. Auch bei den anderen Sendern laufen die Spots im Nachrichtenumfeld, bei RTL, ntv und Sat1 zusätzlich in den Morgensendungen "Deutschland am Morgen" bzw. "Frühstücksfernsehen". Neben den TV-Spots sind Radiowerbung, Großflächenplakate und digitale Maßnahmen im Onlinebereich und in Social-Media-Kanälen geplant. Thematisiert wird auch die Tatsache, dass Stiebel Eltron seit über 50 Jahren Wärmepumpen entwickelt, produziert und verkauft. "Gerade bei einer Investition, die ein Haus über Jahrzehnte prägt, achten viele Menschen auf Qualität, Erfahrung und langfristige Verlässlichkeit", sagt Heinz-Werner Schmidt. Dementsprechend sei es für viele Kunden ein wichtiges Argument, dass Entwicklung und Fertigung in Deutschland stattfinden.

"In der Kampagne haben wir bewusst auf KI-Inhalte und bezahlte Models verzichtet. Es kommen stattdessen Kolleginnen und Kollegen aus der Wärmepumpen-Fertigung am Hauptstandort zu Wort", so Heinz-Werner Schmidt. "Hier in Holzminden wird zum Beispiel die WPL-A-Plus-Serie produziert, und das mit einer beeindruckenden Fertigungstiefe: Der komplette Kältekreislauf wird montiert, die Verdampfer und Hydraulikkomponenten kommen wie der Schaltschrank aus den Vorfertigungshallen nebenan." Auch alle Blechteile werden in Holzminden produziert und lackiert, fast alle Kunststoffteile kommen aus dem eigenen Werk im hessischen Eschwege. "Das sind nur einige Beispiele für unsere hohe Fertigungstiefe", erläutert Schmidt. "So sichern wir nicht nur hochwertige und zukunftssichere Arbeitsplätze, so schaffen wir auch Wertschöpfung in Deutschland."

In der aktuellen Marketingkampagne spielt der Produktionsstandort Deutschland demnach eine Hauptrolle - aber vor allem geht es um die Leidenschaft, mit der die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Werk sind. "Made by Stiebel Eltron " ist das fast noch wichtigere Qualitätssiegel", erklärt Schmidt. "Auch wenn Holzminden mit Abstand größte Produktionsstandort der Gruppe ist, so lässt sich die Begeisterung der Belegschaft für unsere Produkte, die Marke und das Unternehmen doch genauso in unseren anderen Werken in Deutschland, Europa und der Welt spüren. Diese Begeisterung zieht sich durch alle Bereiche, und genau daraus resultiert der Benefit für unsere Kunden beziehungsweise alle Verbraucherinnen und Verbraucher, die unsere Produkte einsetzen: Produkte, die mit Leidenschaft entwickelt und produziert werden, mit höchsten Qualitätsansprüchen und größter Sorgfalt."

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