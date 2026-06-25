STIEBEL ELTRON

Warmwasser-Wärmepumpe von Stiebel Eltron ist Testsieger und Preistipp

"SEHR GUT" für die WWK-I 300 Plus

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Holzminden (ots)

Stiftung Warentest wollte es genau wissen: Welche Warmwasser-Wärmepumpe ist die beste? Die Antwort ist eindeutig: Mit weitem Abstand sicherte sich die WWK-I 300 Plus von Stiebel Eltron den Testsieg - und zusätzlich den Titel "Preistipp". Sie erreichte als einziges Gerät im Test in der Gesamtbeurteilung die Bestbewertung "SEHR GUT" mit der Gesamtnote 1,5. Sie wurde nicht nur als leisestes Gerät ausgezeichnet, auch im wichtigsten Prüfpunkt "Effizienz und Umwelteigenschaften" "setzte sich die Stiebel Eltron WWK-I 300 Plus klar ab", so der Wortlaut im Stiftung Warentest-Magazin.

"Wir freuen uns sehr über den klaren Testsieg", so Stiebel Eltron-Produktmanager David Müller-Kröger. Neben der mit "Sehr gut" beurteilten Effizienz glänzt die WWK-I 300 Plus vor allem mit der geringen Lautstärke: Die Messdaten der Stiftung Warentest zeigen, dass die WWK-I Plus auch das leiseste Gerät ist. "Das freut uns besonders, denn die Minimierung der Geräuschentwicklung war und ist bei allen Neuentwicklungen unserer Wärmepumpen ein wichtiges Kriterium", erklärt Müller-Kröger.

Auch in den weiteren Kategorien konnte die WWK-I 300 Plus überzeugen: In den Bereichen "Sicherheit" sowie "Basisschutz persönlicher Daten" erreicht sie mit 1,0 bzw. 2,0 jeweils die beste Bewertung aller getesteten Geräte. Ebenso überzeugte das Produkt von Stiebel Eltron die Tester in Sachen Handhabung: "Sehr gut" (1,2) lautet hier das Urteil.

Effiziente Warmwasserbereitung im Ein- und Zweifamilienhaus

Die WWK-I Plus ist perfekt für Brauchwarmwasserbereitung im Ein- und Zweifamilienhaus geeignet. Neben dem von Stiftung Warentest berücksichtigten 300-Liter-Gerät ist auch eine 200-Liter-Variante verfügbar. Je nach Variante werden 200 oder 300 Liter Trinkwasser auf bis zu 65 Grad Celsius im reinen Wärmepumpenbetrieb erwärmt.

Die wichtigsten Funktionen wie die Einstellung der Warmwasser-Solltemperatur oder die Aktivierung des Boost-Betriebs können ganz einfach über den hochwertigen Drehregler und eine Taste direkt am Gerät eingestellt werden. Auch der Wi-Fi-Modus ist hier mit einem Handgriff aktiviert, so dass das Gerät sofort mit dem Handy oder Tablet verbunden werden kann. Mit der MyStiebel-App lassen sich dann nicht nur die Grundfunktionen online bedienen, sondern auch zahlreiche weitere Informationen wie zum Beispiel Energiestatistiken darstellen. Einstellungen wie beispielsweise die Aktivierung des Urlaubs- oder Hygieneprogramms können schnell vorgenommen werden.

Überschüssigen PV-Strom sinnvoll nutzen

Die serienmäßige SG-Ready-Schnittstelle ermöglicht die optimale Kombination mit einer PV-Anlage, um den wirtschaftlich attraktiven Eigenverbrauch des kostenlosen Sonnenstroms sinnvoll zu erhöhen. Die 300-Liter-Variante gibt es zudem als Version mit zusätzlichem Wärmetauscher zur Einbindung weiterer Wärmeerzeuger wie beispielsweise einer Solarthermieanlage.

Fachhandwerker haben nach der Integration des Geräts in die Stiebel Eltron-Servicewelt die Möglichkeit, aus der Ferne auf das Gerät zuzugreifen - oder vor Ort, selbst wenn keine Onlineverbindung besteht. Dann kommuniziert die Servicewelt direkt mit der WWK. Die leicht abnehmbare Geräteverkleidung erlaubt außerdem einen schnellen Zugriff auf alle relevanten Gerätebauteile, was Servicezeiten verkürzt und den Komponentenaustausch erleichtert.

Weitere Informationen zur Warmwasser-Wärmepumpe WWK-I: www.stiebel-eltron.de/wwk

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