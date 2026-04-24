STIEBEL ELTRON

Wärmepumpe ist die neue Normalität: Zwei Millionen Geräte in deutschen Haushalten

Ein kleiner Schritt für den Hausbesitzer, ein großer Schritt für die Wärmewende

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Holzminden (ots)

Mit 299.000 Stück ist die Wärmepumpe 2025 erstmals das meisterverkaufte Heizsystem in Deutschland gewesen und hat die Gasheizung als Spitzenreiter abgelöst. Die ersten Monate des laufenden Jahres zeigen weiter steigende Absatzzahlen für das nachhaltige Heizsystem. "Ende 2025 waren laut Branchenstudie des Bundesverbandes Wärmepumpe (BWP) rund 1,9 Millionen Wärmepumpen im deutschen Markt im Einsatz", erklärt Burkhard Max, Geschäftsführer Vertrieb des deutschen Wärmepumpenpioniers Stiebel Eltron. "Rechnerisch wird spätestens Anfang Mai die Zwei-Millionste Wärmepumpe in Deutschland in Betrieb genommen - ein kleiner Schritt für den entsprechenden Hausbesitzer, aber ein großer Schritt für die Wärmewende", schmunzelt Max. "Die Wärmepumpe ist zur neuen Normalität geworden."

Stiebel Eltron entwickelt, produziert und vertreibt Wärmepumpen bereits seit 1976 - also seit genau 50 Jahren. "Mit dieser Erfahrung im Rücken haben wir im vergangenen Jahr eine völlig neue Wärmepumpen-Generation in den Markt gebracht: hocheffizient, leistungsstark, robust und flüsterleise - natürlich mit den passenden Apps und Serviceleistungen", so Burkhard Max. Die Entwicklungsleistung zur neuen wpnext-Generation bestätigen auch externe Institute. Stiftung Warentest hat vor wenigen Monaten Wärmepumpen untersucht: In Sachen Effizienz ist keine andere der untersuchten Wärmepumpen besser als die Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL-A. Außerdem wurden die neuen Wärmepumpen von Stiebel Eltron mit gleich drei Design-Preisen ausgezeichnet - iF Design Award, Red Dot Award und der German Design Award.

Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen

"Die aktuelle weltpolitische Situation zeigt einmal mehr, wie dringend der Umbau der europäischen Energiesysteme hin zu den erneuerbaren Energien und damit zu mehr Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen ist", so Burkhard Max. "Der Wärmesektor ist dank der Wärmepumpe prädestiniert für schnelle und ohne Komforteinbuße zu erzielende Erfolge nicht nur in Sachen CO2-Einsparung, sondern eben auch in dem Bemühen, unabhängiger zu werden von fossilen Brennstoffen. Das gilt für den einzelnen Verbraucher genauso wie für unsere Gesellschaft insgesamt."

Techem-Studie zu Energiepreisen

Schon vor den aktuellen Entwicklungen waren die Preisentwicklungen der verschiedenen Energien eindeutig, wie der "Techem Atlas 2025 für Energie, Wärme & Wasser" bestätigt: Die Verbrauchskosten für fossile Brennstoffe sind bereits in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Pro Quadratmeter Wohnfläche verteuerte sich demnach der Preis für Erdgas von 2021 bis 2024 um insgesamt 40,6 Prozent, bei Heizöl waren es 47,3 Prozent. Der für den Antrieb einer Wärmepumpe erforderliche Strom hat sich laut der Studie mit einem Anstieg von 1,8 Prozent nur moderat verteuert.

Luft-Wasser-Wärmepumpen für Neubau und Sanierung

Aktuelle Wärmepumpen können problemlos auch bestehende Gebäude beheizen. Die Geräte der Luft-Wasser-Wärmepumpenrange WPL-A von Stiebel Eltron können nahezu unabhängig vom Dämmstandard des Gebäudes und völlig unabhängig vom Heizverteilsystem eingesetzt werden, wie Burkhard Max erläutert: "Die Wärmepumpen schaffen bis zu 75 Grad Vorlauftemperatur, sind also auch für Gebäude mit normalen Heizkörpern perfekt geeignet - eine Fußbodenheizung braucht es nicht." Auch umfangreiche Sanierungs- oder Dämmmaßnahmen seien in den allermeisten Fällen nicht nötig: "Unserer Erfahrung nach können rund 80 Prozent aller bestehenden Gebäude ohne weitere Maßnahmen sofort mit einer Wärmepumpe wirtschaftlich sinnvoll beheizt werden."

Wie sich die private Energiewende im Einzelfall rechnet, lässt sich über den Stiebel Eltron-Angebotsservice (www.stiebel-eltron.de/heizungstausch) auf der Homepage des Unternehmens ermitteln. Hausbesitzer bekommen hier sofort einen ersten unverbindlichen Überblick zu den anfallenden Kosten sowie auf Wunsch ein unverbindliches Komplettangebot eines qualifizierten Fachhandwerkers aus der Region für die Installation einer Wärmepumpe.

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