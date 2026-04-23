STIEBEL ELTRON

Tag des deutschen Fertigbaus am Wochenende

Integralgerät mit Wärmepumpe und Lüftungsanlage als perfekte Haustechnik

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Holzminden. (ots)

Laut Bundesverband Fertigbau (BDF) steht das kommende Wochenende (25./26.04.) ganz im Zeichen des Fertigbaus: Viele Fertighaushersteller laden an ihre Werksstandorte ein, um den "Tag des deutschen Fertigbaus" zu feiern - mit Werksführungen, Fachvorträgen und Musterhausbesichtigungen. Ein wichtiges Thema wird die Haustechnik sein: Welche Heizung wird eingebaut, wie wird die Lüftung des Neubaus sichergestellt? "Die Wärmepumpe ist im Neubau quasi Standard", weiß Burkhard Max vom deutschen Premium-Haustechnikhersteller Stiebel Eltron. "Viele Bauherren entscheiden sich dann gleich für unser Integralgerät LWZ: Es vereint eine Wärmepumpe für Heizung und Warmwasserbereitung mit einer Lüftungsanlage - und wird ganz einfach im Technikraum aufgestellt. Eine Außeneinheit ist nicht erforderlich."

Bei engen Bebauungen, wenn eine außenstehende Wärmepumpe aufgrund der Geräuschentwicklung möglicherweise zu Problemen führen könnte, ist die Innenaufstellung des Gerätes ein großer Pluspunkt. "Darüber hinaus gibt es viele Bauherren, die aus ästhetischen Gründen kein Wärmepumpen-Außenteil vor dem Haus oder im Garten stehen haben wollen", so Burkhard Max. "Welche Gründe auch immer gegen ein Gerät außen sprechen - mit der LWZ ist die komplette Heizung im Gebäude untergebracht." Neben der Luft-Wasser-Wärmepumpe und der Lüftungsanlage zur kontrollierten Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung ist auch der notwendige Warmwasserspeicher in dem Integralgerät enthalten. Darüber hinaus kann die LWZ über die Wärmepumpe auch die Kühlung des Gebäudes übernehmen. Eine Solarthermieanlage kann ebenfalls eingebunden werden. "Schließlich ist die LWZ auch optimal für das Zusammenspiel mit einer PV-Anlage geeignet: sie kann perfekt zur sinnvollen Erhöhung des Eigenstromverbrauchs eingesetzt werden", erklärt der Experte von Stiebel Eltron.

Sicherheit durch serielle Lösungen

Bereits 1999 hat Stiebel Eltron die erste Version der LWZ entwickelt und in den Markt gebracht - mit durchschlagendem Erfolg, wie Burkhard Max erzählt: "Der Fertighausmarkt in Deutschland hat sich von einer Nische zu einem etablierten, kontinuierlich wachsenden Marktsegment entwickelt, insbesondere durch den Fokus auf energieeffiziente Gebäude und die Etablierung der Holz-Rahmen-Bauweise. Das Integralgerät ist auch gerade deshalb bei Fertighausherstellern und Architekten extrem beliebt. Die komplette Haustechnik, die in einem Neubau benötigt wird, ist in einem Gerät gebündelt - mit einer Aufstellfläche von gerade mal 1,1 Quadratmetern. Zudem ist die LWZ in Sachen Effizienz seit jeher beeindruckend." Schließlich überzeugt die aktuelle Premium-Version der LWZ auch Design-Experten: Das Integralgerät wurde 2025 mit dem iF Design Award, dem German Design Award und dem Red Dot Award ausgezeichnet.

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