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LOTTO 6aus49: neuer Millionär in Nordrhein-Westfalen

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Münster (ots)

Der 50-Millionen-Euro-Jackpot bei LOTTO 6aus49 wurde zwar nicht geknackt, aber den 22. Juli 2026 wird ein Tipper aus Nordrhein-Westfalen dennoch nie vergessen: Er (oder sie) erzielte bei LOTTO 6aus49 sechs Richtige und traf damit die Gewinnklasse 2. Ihm werden 1.692.378,70 Euro überwiesen.

Ein Lottospieler aus Nordrhein-Westfalen kann sich jetzt Millionär nennen: Er traf in der gestrigen Mittwochsziehung (22. Juli) sechs Richtige, die 1.692.378,70 Euro wert sind. Die 3, 5, 10, 14, 25 und 49 waren von ihm korrekt angekreuzt worden, nur die Superzahl 3 fehlte. Der Glückspilz hatte seinen Spielauftrag direkt am Ziehungstag in einer WestLotto-Annahmestelle im Kreis Paderborn abgegeben. Darauf waren sechs Tipps markiert, inklusive der Zusatzlotterien Spiel 77 und SUPER 6. Insgesamt zahlte er dafür 44,55 Euro. Der Auftrag war nicht nur in der Ausspielung vom 22. Juli dabei, sondern nimmt bis zum 1. August an den Samstags- und Mittwochsziehungen teil. Der neue Millionär hat damit Chancen auf weitere Gewinne - und natürlich auf den 50-Millionen-Euro-Jackpot.

50 Millionen Euro: Die Jagd geht weiter

Die aktuelle Jackpot-Serie bei LOTTO 6aus49 hält nämlich an - seit 34 Ziehungen in Folge blieb die Gewinnklasse 1 unbesetzt, auch am 22. Juli. Die Jagd auf 50 Millionen Euro geht also weiter. Die nächste Möglichkeit, den Jackpot zu knacken, gibt es am Samstag, 25. Juli (Chance 1:140 Mio.). Die Spielteilnahme ist in allen WestLotto-Annahmestellen, unter www.westlotto.de und in der WestLotto-App möglich.

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