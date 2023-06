WestLotto

LOTTO 6aus49: Millionengewinn auch ohne Superzahl

Glückstreffer im Kreis Unna

Münster (ots)

Nachdem gerade erst vergangenen Mittwoch (7. Juni) ein WestLotto-Kunde mit sechs Richtigen einen Millionenbetrag gewann, folgt nach der Samstagsziehung (10. Juni) ein zweiter NRW-Glückspilz mit einem Treffer in der zweiten Gewinnklasse. Dieser erhält nun fast 2,5 Millionen Euro.

Auch ohne passende Superzahl konnte bei der letzten Ziehung von LOTTO 6aus49 ein WestLotto-Kunde aus NRW jubeln: Mit den Zahlen 12-16-24-28-30-37 gelang ihm als einzigem Tipper bundesweit ein Treffer. Dies reichte aus, um ihn zum zweifachen Millionär zu küren.

Online-Tipp abgegeben

Der frischgebackene Millionär hat seinen Wohnsitz im Kreis Unna. Zwei Tage vor der Ziehung hat er seinen Spielauftrag online abgegeben. Nun werden seinem Konto 2.445.459,20 Euro gutgeschrieben.

Jackpot steigt weiter

Die Superzahl 0 konnte kein Spielteilnehmer vorweisen, deshalb blieb der Jackpot unangetastet. Zur nächsten Ziehung am kommenden Mittwoch (14. Juni) wächst er auf rund 10 Millionen Euro an. Die Teilnahme ist in allen WestLotto-Annahmestellen und online in der WestLotto-App sowie unter www.westlotto.de möglich.

