Zwei neue Ruhrgebiets-Millionäre am Wochenende

Treffer bei LOTTO 6aus49 und Spiel 77

Am vergangenen Samstag (3. Juni) verhalfen LOTTO 6aus49 und die Zusatzlotterie Spiel 77 gleich zwei WestLotto-Kunden zum Millionengewinn. Die Glückspilze wohnen beide im Ruhrgebiet.

Auch ohne die passende Superzahl 0 konnte ein LOTTO 6aus49-Spielteilnehmer aus NRW mit den sechs richtigen Gewinnzahlen 1-4-6-18-23-30 eine Millionensumme verbuchen. Der Tipper aus dem Raum Dortmund war zwar nicht der Einzige, der bundesweit die zweite Gewinnklasse traf, aber die Gewinnquote von 1.198.756 Euro machte ihn über Nacht zum Neu-Millionär. Der zweite Tipper, der ebenfalls diese siebenstellige Summe abräumte, stammt aus Sachsen-Anhalt.

Weiterer Treffer im Ruhrgebiet

Auch über einen Treffer bei der Zusatzlotterie Spiel 77 konnte am Wochenende im Ruhrgebiet gejubelt werden: Ein Internet-Spielauftrag aus dem Raum Oberhausen traf den ersten Rang mit den Zahlen 6-1-4-0-1-5-0. Für einen Einsatz von 7,85 Euro kann sich dieser Spielteilnehmer nun über 1.077.777 Euro freuen.

Hochgewinne bei SUPER 6 und der GlücksSpirale

Zwei zusätzliche Hochgewinne gab es noch bei der Zusatzlotterie SUPER 6 und der Glücksspirale: Jeweils 100.000 Euro erhalten zwei weitere Tipper aus NRW.

Jackpot steigt

Da der Jackpot in der ersten Gewinnklasse bundesweit nicht getroffen wurde, steigt dieser nun an. Zur kommenden Ziehung am Mittwoch (7. Juni) steht er bei rund 5 Millionen Euro.

