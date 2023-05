LOTTO 6aus49-Millionär im Raum Essen / Weiterer Hochgewinn bei SUPER 6

WestLotto

Münster (ots)

Es ist die persönliche Krönung eines ohnehin schon schönen und sonnigen Wochenendes: Ein Glückspilz aus dem Raum Essen ist dank seiner Spielteilnahme bei der vergangenen Samstagsziehung von LOTTO 6aus49 nun 2,3-facher Millionär.

Der Jackpot von rund 8 Millionen Euro ist am Samstag, 20. Mai, zwar nicht geknackt worden. Grund zur besonders großen Freude gibt es für den anonymen Lottospieler aus dem Raum Essen aber dennoch: Mit seinem Spielschein im Wert von 66,75 Euro konnte der Tipper als Einziger in Deutschland einen Treffer in der zweiten Gewinnklasse erzielen und damit eine Gewinnsumme von exakt 2.309.522,60 Euro einholen. Seine Zahlen zum großen Glück lauteten 5-6-24-33-34-42. Lediglich die korrekte Superzahl 3 fehlte dem Spielteilnehmer zur ersten Gewinnklasse.

Zehnter Millionär

Mit dem siebenstelligen Gewinn am Samstag steigt die Zahl der WestLotto-Millionäre: Insgesamt zehn Personen aus Nordrhein-Westfalen schafften es im laufenden Jahr bisher, mit ihren Tipps Millionensummen zu gewinnen - sieben davon allein bei LOTTO 6aus49.

SUPER 6

Neben dem neuen Lotto-Millionär konnte am Wochenende ein weiterer Tipper aus Nordrhein-Westfalen jubeln: Er traf bei der Zusatzlotterie SUPER 6 den obersten Gewinnrang und erhält eine Summe in Höhe von 100.000 Euro. Seinen Glückstipp hat der Spielteilnehmer per WestLotto-Karte in einer Annahmestelle im Raum Dortmund abgegeben.

Neuer Jackpot

Für die kommende Ziehung von LOTTO 6aus49 am Mittwoch, 24. Mai, steigt der Jackpot in der ersten Gewinnklasse auf rund 10 Millionen Euro an. Die Teilnahme ist in allen WestLotto-Annahmestellen sowie online per App und unter www.westlotto.de möglich.

