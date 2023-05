WestLotto

Millionen-Gewinn bei LOTTO 6aus49 in Ostwestfalen

Weitere Hochgewinne mit der SUPER 6

Die Lotto-Ziehung von Mittwoch (24.5.) macht erneut einen WestLotto-Spielteilnehmer zum Millionär: rund 1,2 Millionen Euro gehen nach Ostwestfalen in den Kreis Herford. Schon bei der vorherigen Ziehung - am vergangenen Samstag (20.5.) - gab es einen Doppel-Millionär im Raum Essen.

Über diese Gewinnzahlen bei LOTTO 6aus49 wird sich ein Spielteilnehmer aus dem Kreis Herford besonders freuen: 1-6-7-9-16-43 bringen dem noch unbekannten Gewinner "Sechs Richtige". Nur die passende Superzahl 5 fehlt dem Glückspilz auf seiner Spielquittung. Seine exakte Gewinnsumme beläuft sich auf 1.190.930 Euro.

Glückstipp in der Annahmestelle

Der Spielauftrag, der dem WestLotto-Tipper diese Millionensumme beschert, wurde am gestrigen Mittwoch kurz vor der Ziehung in einer Annahmestelle im Kreis Herford abgegeben. Für den Einsatz von 61 Euro nimmt der Spielauftrag als Mehrwochenschein vom 24. Mai bis 24. Juni mit fünf Spielreihen während der kommenden Wochen weiterhin an den Ziehungen teil. Somit sind weitere Gewinne möglich.

Jackpot steigt weiter

Da der Jackpot in der ersten Gewinnklasse bundesweit nicht getroffen wurde, steigt dieser weiter an. Zur kommenden Ziehung am Samstag (27. Mai) steht der Jackpot dann bei rund 13 Millionen Euro.

Zwei Treffer bei SUPER 6

Neben dem neuen Lotto-Millionär können durch die gestrigen Ziehungen zwei weitere Tipper aus Nordrhein-Westfalen jubeln: Zwei Tipper trafen bei der Zusatzlotterie SUPER 6 den obersten Gewinnrang und erhalten jeweils eine Summe in Höhe von 100.000 Euro. Bemerkenswert: Beide Gewinner kommen aus dem Kreis Coesfeld. Ein Gewinner hatte seinen Spielschein ebenfalls in einer WestLotto-Annahmestelle abgegeben, der zweite Gewinner fand sein Glück mit einem Internet-Tipp unter www.westlotto.de.

