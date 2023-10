Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands gemeinnütziger e. V. (CJD)

Deutscher Arbeitgeberpreis für Bildung geht an CJD Kita: nachhaltige Pädagogik ausgezeichnet

Bild-Infos

Download

Ebersbach (ots)

Die CJD Kindertagesstätte Moosbeerenweg in Troisdorf (Nordrhein-Westfalen) hat den Deutschen Arbeitgeberpreis für Bildung in der Kategorie frühkindliche Bildung erhalten. Die Preisverleihung fand am 17. Oktober 2023 beim Deutschen Arbeitgebertag in Berlin statt. Die Auszeichnung der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), unterstützt von der Deutschen Telekom AG und der Deutschen Bahn AG, stand in diesem Jahr unter dem Themenschwerpunkt "Spürbar nachhaltig". Der BDA suchte nach Bildungseinrichtungen, die nachhaltiges Lernen und verantwortungsvolles Handeln fördern. Die CJD Kita Moosbeerenweg hat Nachhaltigkeit im Rahmen der Persönlichkeitsbildung - ausgehend vom CJD Bildungsverständnis - fest im Kita-Alltag verankert.

Die Kinder und Erzieherinnen der CJD Kita Moosbeerenweg setzen diesen Nachhaltigkeitsansatz in den verschiedensten Bereichen um: angefangen bei der Verwendung von Stoffhandtüchern statt Papier bis hin zum Anlegen eines schmetterlings- und schwalbenfreundlichen Umfelds mit Insektenhotels und Wildblumen im Garten. Die Kinder ziehen Pflanzen selbst auf, wachsen mit Heuschrecken, Schnecken und Axolotl als Kita-Haustieren auf und pflegen jedes Jahr einen 2.000 qm² Blühstreifen. Jede Woche besuchen sie einen Tierauffanghof und lernen zusätzlich, wie man Tiere schützt. So erfahren sie ihre eigene Verantwortung.

Neben den ökologischen Aspekten von Nachhaltigkeit berücksichtigt die Kita auch die ökonomische Perspektive: So investieren die Kinder und Erzieherinnen die Erlöse aus dem Verkauf selbst hergestellter Produkte in ihren Blühstreifen und unterstützen soziale Projekte wie das Sammeln von Kinderschuhen für Bedürftige. Die Kita arbeitet mit den UN Nachhaltigkeitszielen "Agenda 2030" und ist UNESCO BNE-Akteur (Bildung für nachhaltige Entwicklung).

"Uns ist es ein Anliegen den Kindern mitzugeben, dass die Natur um sie herum wichtig ist und einen gewissen Schutz benötigt", erklärt Michelle Engels, Leiterin der CJD Kita Moosbeerenweg, die Philosophie der Einrichtung. "Wir möchten ihnen ermöglichen, ihre Umwelt aktiv zu erleben und gleichzeitig zu lernen, sie zu schützen." Für ihr Engagement wurde die Kita bereits durch den Naturschutzbund Nordrhein-Westfalen und den Wissenschaftsladen Bonn mehrfach ausgezeichnet.

Mit dem Deutschen Arbeitgeberpreis für Bildung prämiert die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) seit mehr als 20 Jahren herausragende Leistungen in der Bildungsarbeit. Der Preis wird neben der Kategorie frühkindliche Bildung außerdem in den Kategorien schulische, berufliche und hochschulische Bildung vergeben. Er ist mit jeweils 10.000 Euro dotiert.

Das CJD betreibt unter anderem rund 80 Kindertagesstätten in ganz Deutschland mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Aus seinem christlichen Menschenbild heraus unterstützt das Bildungs- und Sozialunternehmen die Kinder und Jugendlichen in seinen Einrichtungen dabei, ihre Persönlichkeit zu entwickeln. Sie sollen lernen, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen und Verantwortung in unserer Gesellschaft zu übernehmen - auch im Bereich der Nachhaltigkeit.

Original-Content von: Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands gemeinnütziger e. V. (CJD), übermittelt durch news aktuell