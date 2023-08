Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands gemeinnütziger e. V. (CJD)

20 Jahre "Projekt Chance": Perspektiven statt Knast

CJD in Creglingen ermöglicht Resozialisierung für junge Intensivstraftäter

Es war das erste seiner Art in Deutschland: Am 1. September besteht das "Projekt Chance" in Trägerschaft des Christlichen Jugenddorfwerks Deutschlands gemeinnütziger e. V. (CJD) seit 20 Jahren. Es bietet den Jugendstrafvollzug in freier Form und richtet sich an junge Intensivstraftäter im Alter von 14 bis 21 Jahren, die zu einer Haftstrafe ohne Bewährung verurteilt wurden. Durch ein speziell konzipiertes, zeitlich befristetes Training als Alternative zur Inhaftierung in der Justizvollzugsanstalt werden die jungen Männer auf einen gelingenden Wiedereinstieg in die Gesellschaft vorbereitet.

Insgesamt 15 Plätze kann das CJD im baden-württembergischen Creglingen an die jungen Intensivstraftäter vergeben. In der Regel sind diese dann neun bis 18 Monate in der Einrichtung. "Wir bieten den jungen Straftätern mit dem Vollzug in freier Form andere Perspektiven als im Gefängnis", sagt Robert Ileka, der die CJD Einrichtung in Creglingen-Frauental leitet. Die psychologischen und pädagogischen Fachkräfte arbeiten mit jedem Klienten nach dem Prinzip der Individualpädagogik. Dabei analysieren sie mit dem Teilnehmenden zusammen dessen individuelle Problemstellung. "Die jungen Menschen haben häufig nicht gelernt, für sich und ihr Tun Verantwortung zu übernehmen. Da setzen wir an. Denn nur so ist ein erfolgreiches Umdenken möglich." Zudem hat jeder Klient einen festen Bezugsbetreuer. Auch das ist sehr wichtig für die jungen Menschen, die häufig nicht gelernt haben, Vertrauen aufzubauen.

Der Tagesablauf im ehemaligen Kloster in Frauental ist streng geregelt. Sport, Schule, handwerkliche Ausbildung, Mitarbeit in der Küche gehören zum Programm. Auch für die Sauberkeit ihrer Zimmer und Nassräume tragen die jungen Männer Verantwortung. Sich frei bewegen können die jungen Männer innerhalb der Mauern des ehemaligen Klosters - außerhalb nicht, denn sie sind verurteilte Straftäter. Damit es aber erst gar nicht zur Haft kommt, hat das CJD in Creglingen sein Angebot erweitert und Platz für weitere sechs Klienten geschaffen. Jetzt können auch junge Männer mit Bewährungsstrafe oder so genannter Vorbewährung an dem individualpädagogischen Trainingsprogramm teilnehmen. Zu der CJD Einrichtung in Creglingen gehört darüber hinaus eine einjährige Sonderberufsfachschule. Sie ermöglicht den jungen Männern eine Berufsvorbereitung für das Schreiner-, Maler- oder Maurerhandwerk auf dem Niveau eines Hauptschulabschlusses. Lernschwache Schüler werden zusätzlich von einem Arbeitspädagogen betreut.

Angebotsleiter Robert Ileka und sein Team arbeiten eng mit der Justizvollzugsanstalt Adelsheim und dem Trägerverein Projekt Chance e. V. zusammen, um die bestmögliche Unterstützung der jungen Menschen zu gewährleisten. "Unser Ziel ist es, dass die jungen Menschen in der Gesellschaft Fuß fassen können und raus aus der Einbahnstraße Kriminalität kommen", sagt Ileka.

Das CJD ist eines der größten Bildungs- und Sozialunternehmen in Deutschland. Seine mehr als 10.700 Mitarbeitenden fördern und begleiten Kinder, Jugendliche und Erwachsene an über 350 Standorten in Kitas, Schulen, Berufsbildungswerken und Lehrbetrieben, in Kliniken, Reha-Einrichtungen, Wohngruppen und Werkstätten. Der seit der Gründung des Unternehmens 1947 geprägte Leitgedanke "Keiner darf verloren gehen!" bedeutet heute für das CJD, dass jeder Mensch das Recht hat, Teil der Gesellschaft zu sein. Das CJD unterstützt Menschen auf diesem Weg. Es befähigt Menschen, ihre Persönlichkeit zu entfalten und durch bedürfnisorientierte und vernetzte Angebote ein selbstständiges Leben zu führen.

