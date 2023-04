Ontex Healthcare

Fachmesse "Altenpflege 2023": Ontex präsentiert das prämierte Inkontinenz-Management-System Orizon Smart

Digitale Inkontinenz-Lösung erweitert Produktfamilie

Pflegeeinrichtungen suchen immer häufiger nach innovativen und digitalen Möglichkeiten zur smarten Inkontinenzversorgung. Auf der "Altenpflege 2023" können sich Fachkräfte davon überzeugen, wie das Inkontinenz-Management-System Orizon Smart den Pflegealltag verbessert - und zwar für Pflegekräfte und Pflegebedürftige gleichermaßen.

Vom 25. bis 27. April 2023 trifft sich die Pflegebranche im Nürnberger Messezentrum bei der "Altenpflege 2023", der Leitmesse für die deutsche Pflegewirtschaft. Ontex, der in Belgien ansässige, internationale Hersteller von Körperhygieneprodukten, ist auch in diesem Jahr auf der Fachmesse dabei und präsentiert das Inkontinenz-Management-System Orizon Smart.

Orizion Smart als "Best digital Innovation" ausgezeichnet

Das System, das ein hochwertiges Inkontinenzprodukt mit einem Sensor sowie einer Mobil- und Webanwendung kombiniert, überzeugte bereits die Jury auf dem diesjährigen CIO Leadership Summit in Belgien. Sie zeichnete Orizon Smart als "Best digital Innovation" aus. "Das Orizon-System ist eine zukunftsweisende Technologie, mit der die Qualität in der Pflege deutlich verbessert und der Aufwand des Personals verringert wird", sagt Detlef Röseler, Geschäftsführer der Ontex Healthcare Deutschland GmbH.

Live-Demos zeigen, wie der Pflegealltag verbessert werden kann

Pflegeheime stehen heute unter einem erheblichen Zeit- und Kostendruck, von dem auch die Inkontinenzversorgung der Bewohner betroffen ist. "Der Einsatz von Orizon Smart sorgt dafür, dass Inkontinenzprodukte nur bei Bedarf gewechselt werden. Das erhöht den Komfort der Pflegebedürftigen, vor allem in der Nacht. Das Personal wird rechtzeitig per App oder Web über einen anstehenden Wechsel informiert", so Röseler. Ein Pilotprojekt in einem deutschen Pflegeheim wurde zur Zufriedenheit von Bewohnern und Pflegepersonal bereits abgeschlossen.

Auf der Messe haben Pflegefachkräfte die Möglichkeit, Live-Demos zum Orizon-Smart-System auf einer Präsentationsfläche zu verfolgen. Detlef Röseler: "So können sie vor Ort eine Vorstellung davon entwickeln, wie Orizon Smart auch ihren Pflegealltag verbessern kann."

Oriozon Smart ab sofort als Slip und Inkontinenzeinlage erhältlich

Gleichzeitig feiert der neueste Zuwachs in der Orizon-Familie auf der "Altenpflege 2023" Premiere: Neben den Orizon Smart Slips by iD gehören jetzt auch Inkontinenzeinlagen Orizon Smart Form by iD zum Orizon-Smart Produktportfolio.

Besucher finden Orizon Smart von Ontex auf dem GVS Stand in Halle 7A, Stand A16.

Über Ontex

Ontex ist ein führender internationaler Anbieter hochwertiger Baby-, Frauen- und Erwachsenenpflege. Die innovativen Produkte von Ontex werden in mehr als 110 Ländern über Ontex-Marken wie z.B. iD, Lille sowie über führende Einzelhandelsmarken vertrieben. Mit rund 8.800 leidenschaftlichen Mitarbeitern auf der ganzen Welt ist Ontex in 21 Ländern vertreten und hat seinen Hauptsitz in Aalst, Belgien. Ontex ist an der Euronext in Brüssel gelistet und Teil des Bel Mid®.

Die Ontex Healthcare Deutschland GmbH ist Standort für Vertrieb, Marketing und Kundenservice für institutionelle Kunden sowie Kunden im Home Delivery Bereich.

