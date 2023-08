MEDION

Gamescom 2023: ERAZER® und CHERRY® geben Kooperation bekannt

Bild-Infos

Download

Essen (ots)

Anlässlich des Auftakts der größten deutschen Videospielmesse Gamescom kündigen CHERRY und MEDION ihre Partnerschaft an. Bereits in der Vergangenheit haben CHERRY, ein weltweit führender Schalterhersteller, und ERAZER, die Gaming-Produktsparte von MEDION, bei Bestsellern wie den Gaming-Laptops ERAZER Beast X40 und ERAZER Major X20 kooperiert. Nun geben die Unternehmen den Ausbau ihrer Partnerschaft bekannt.

Vom 23. Bis zum 27. August findet in Köln wieder die Videospielmesse Gamescom statt. Am ERAZER Stand (Halle 8.1/Stand B-021) werden Besucher diesmal auch die Möglichkeit haben, CHERRY MX-Switches zu testen. CHERRY ist der Erfinder des mechanischen Tastaturschalters und zeichnet sich durch sein Goldkontaktsystem, durch eine garantierte Lebensdauer von mehr als 100 Millionen Betätigungen, höchste Zuverlässigkeit und Präzision sowie eine überragende Geschwindigkeit aus. CHERRY MX hat mit dieser Technologie "Made in Germany" den Standard für die gesamte Branche gesetzt.

Bei den beiden Flagschiff-Modellen ERAZER Beast X40 und ERAZER Major X20 kamen bereits mechanische Tastaturen mit CHERRY MX Ultra Low Profile Switches zum Einsatz. Mit Erfolg: Beide Gaming-Notebooks wurden mehrfach ausgezeichnet. Im Rahmen der Partnerschaft expandieren CHERRY und ERAZER nun in den Bereich der Peripherie und entwickeln gemeinsam eine Gaming-Tastatur.

"Bei ERAZER sehen wir es als unsere Mission, stets die beste Hardware bereitzustellen, damit Gamer:innen ihr volles Potenzial entfalten können. Wir freuen uns daher, die Zusammenarbeit mit CHERRY, dem Innovationstreiber in der Branche für mechanische Tastatur-Switches, weiter auszubauen. Wir freuen uns über die gemeinsamen Projekte und planen die Partnerschaft auch über den Gaming-Bereich hinaus in den Multimedia-Sektor zu erweitern." sagt Mark Jendrzok, Director Computing Devices bei MEDION.

"CHERRY steht seit vielen Jahren für Qualität und Innovation. Mit ERAZER und MEDION haben wir einen Partner gefunden, der unsere hohen Ansprüche teilt und immer die Anforderungen der Gaming Community im Blick hat. Nach den Erfolgen der ersten gemeinsamen Notebook-Projekte freuen wir uns nun auch im Bereich Peripherie Seite an Seite zusammenzuarbeiten und in Zukunft weitere Projekte umzusetzen." sagt Andreas Zacher, Senior Vice President Strategic Partner, OEM & Software bei CHERRY.

Über CHERRY®

Die Cherry SE [ISIN: DE000A3CRRN9] ist ein weltweit tätiger Hersteller von High-End-Schaltern für mechanische Tastaturen und Computer-Eingabegeräten wie Tastaturen, Mäuse und Headsets für Anwendungen in den Bereichen Gaming & E-Sports, Office & Hybrid Workplaces, Industry und den Healthcare-Bereich. Seit der Gründung im Jahr 1953 steht Cherry für innovative und qualitativ hochwertige Produkte, die speziell für die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse entwickelt werden.

Cherry hat seinen operativen Hauptsitz in Auerbach in der Oberpfalz (Bayern) und beschäftigt über 500 Mitarbeiter in Produktionsstätten in Auerbach, Zhuhai (China) und Wien (Österreich) sowie in mehreren Vertriebsbüros in Auerbach, Pegnitz, München, Landskrona (Schweden), Paris, Kenosha (USA), Taipeh und Hongkong.

Mehr Informationen im Internet unter: https://ir.cherry.de/de/

Über ERAZER®

Mit der Produktserie ERAZER bietet MEDION leistungsstarke High-End-Hardware mit neuesten Technologien und umfangreicher Ausstattung, die speziell für anspruchsvolle Gamer:innen entwickelt wurde. Ob Hochleistungs-PC oder kraftvoller Laptop - ERAZER-Produkte lassen sich über verschiedene Konfigurationen optimal auf die individuellen Bedürfnisse abstimmen.

Über MEDION®

MEDION ist ein in Deutschland führender Hersteller von Consumer Electronics Produkten und Anbieter digitaler Services für alle. Das Sortiment umfasst smarte Multimedia-Produkte, Telekommunikations-Services und elektronisches Zubehör mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis und einen umfangreichen AfterSales-Service. MEDION ist seit 2011 Teil der internationalen Lenovo-Gruppe, einem führenden globalen Technologieunternehmen mit Kunden in über 160 Ländern und weltweit erfolgreich mit PCs, Laptops, Smartphones und Servern.

© 2023 MEDION® AG. Alle Rechte vorbehalten.

MEDION® und das entsprechende MEDION® Logo sind geschützte Marken der MEDION® AG in Deutschland und/oder anderen Ländern. Andere Marken oder Produktnamen sind für die jeweiligen Markenrechtsinhaber geschützt.

Alle anderen Marken sind Eigentum des jeweiligen Inhabers.

Original-Content von: MEDION, übermittelt durch news aktuell