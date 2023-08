MEDION

Retro-Gaming neu definiert: MEDION & Eldohm präsentieren Iconic Arcade

Essen (ots)

Bereit für eine nostalgische Reise durch das goldene Zeitalter des Old-School-Gamings, unterstützt durch die technologischen Möglichkeiten von heute? MEDION stellt in Kooperation mit Eldohm "Iconic Arcade" vor - ein brandneues System auf Basis moderner Technologien, um all die Lieblingsklassiker vergangener Jahrzehnte zu spielen. Auf der Gamescom 2023 wird das neue Iconic Arcade bereits am gemeinsamen Stand von Eldohm und MEDION (Halle 10.1/Stand C-059-B-050 spielbar sein und bietet echten Retro-Gaming-Enthusiasten einen Einblick in die Zukunft des Retro-Gamings.

Iconic Arcade sticht sofort durch den cleveren Einsatz des Raspberry Pi Einplatinencomputers heraus. Während herkömmliche Arcade-Automaten oft auf ein oder zwei Spiele aus derselben Serie pro Maschine beschränkt sind, ermöglicht der zuletzt gelaunchte Raspberry Pi 4 den Usern, eine Vielzahl von klassischen Arcade-Spielen auf dem Iconic Arcade zu installieren. So sind Gamer nicht nur auf ein Spiel wie Pacman, Streetfighter II oder Space Invaders beschränkt, sondern können problemlos zu vielen anderen beliebten Spielen der 80er und 90er Jahren wechseln.

Nach einem unkomplizierten Einrichtungsprozess können die Spieler ihr bevorzugtes Betriebssystem eines Drittanbieters, wie zum Beispiel Batocera, Retro Pie oder Recalbox herunterladen und installieren. Einige dieser Betriebssysteme enthalten zwar eine vorbestimmte Auswahl an Spielen, mehr Auswahl ist jedoch oft gewünscht. Hier kommt die Magie des Raspberry Pi ins Spiel: Gamer können unzählige weitere Retro-Spiele in ihren bevorzugten Online-Shops erkunden, erwerben und installieren. Und auch die Tastenzuordnungen stellen kein Problem dar: Alle Tasteneingaben wurden bereits berücksichtigt, unabhängig davon, für welches der über 1000 verfügbaren Spiele sich entschieden wird.

Das Besondere an Iconic Arcade ist das clevere und technologisch fortschrittliche Design. Auffällig sind zum Beispiel der, im Vergleich zu üblichen Geräten, etwas größere 21-Zoll Full-HD-Bildschirm, moderne USB-Anschlüsse und der Micro-SD-Kartensteckplatz. Darüber hinaus ist Iconic Arcade nicht nur dem Look der Original-Arcade-Automaten der 80er Jahre detailgetreu nachempfunden, das außergewöhnliche 3-in-1-System ermöglicht es den Benutzern außerdem, es mühelos vom klassischen Arcade-Format in eine Tabletop-Version umzuwandeln. Zusätzlich lässt sich für den externen Einsatz das Konsolenpanel herausschieben und über den HDMI-Anschluss an jeden Monitor oder Fernseher anschließen.

Arcade-Automaten erlebten Ende der 1970er Jahre einen Boom und waren in den folgenden Jahren unglaublich beliebt. Jetzt hat eine neue Generation von Spielern die Schönheit klassischer Arcade-Spiele wiederentdeckt und es sich zur Aufgabe gemacht, Arcade-Gaming für alle zugänglicher zu machen. Iconic Arcade tut genau das. Ziel ist es, die Art und Weise, wie klassische Arcade-Spiele erlebt werden, neu zu definieren, den Gebrauch von Arcade-Maschinen zu vereinfachen und die nostalgische Action aus den bekannten Freizeitstätten der 80er Jahre direkt in die Wohnzimmer zu bringen.

"Wie die meisten Millennials und Vertreter:innen der Generation X haben wir immer noch Schwielen an den Händen, die uns das endlose Hämmern auf Knöpfe in den glorreichen Tagen des Arcade-Gaming in den 1980er und 1990er Jahren beschert hat", sagt Eben Upton, CEO bei Raspberry Pi. "Dank MEDION und Eldohm hat nun ein neues Publikum die Chance, die Freude, die diese Old-School-Klassikern verbreiten, selbst zu erleben und wir sind begeistert, dass ein Rasperry Pi-Computer das Herzstück des Systems stellt. Die Kombination aus flexibler, hochwertiger Rasperry Pi-Hardware mit einem großen Full-HD-Display und dem durchdachten, modularen 3-in-1-System des Iconic Arcade verwandelt Gaming-Fans mit einem ziemlich cleveren Retro-Gaming-Rig in die nächsten Street Fighting-Champions."

Iconic Arcade ist eine Kooperation von MEDION und Eldohm. Die Unternehmen arbeiten im Rahmen des Projektes eng zusammen: MEDION auf der Seite der Produktentwicklung und Eldohm im Bereich Vertrieb und Marketing.

Iconic Arcade wird im Oktober 2023 zum empfohlenen Verkaufspreis von 499,- Euro verfügbar sein und Retro-Spiele-Enthusiasten jeden Alters einen erschwinglichen Zugang zu einem unvergleichlichen Spielerlebnis bieten.

Für weitere Informationen, Updates und Vorbestellungsmöglichkeiten folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen oder besuchen Sie die Website unter www.iconicarcade.com.

