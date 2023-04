APCOA Parking Deutschland GmbH

Ohne Schranke, ohne Bargeld: Ticketlos parken in Leipzig

Stuttgart (ots)

Projekt Freeflow macht parken einfacher und moderner

Neue Anlage mit Partner ARIVO im Parkhaus Burgplatz

Kennzeichenerkennung bei der Einfahrt

APCOA PARKING Deutschland geht einen weiteren Schritt in die Zukunft und macht Parken in Leipzig jetzt noch einfacher. Schranken, ausgedruckte Papiertickets und hantieren mit Kleingeld gehören genauso der Vergangenheit an, wie der Umweg zum Kassenautomaten. In der Tiefgarage Burgplatz in Leipzig (Petersstraße 36-44) wird seit Anfang April 2023 das Kennzeichen automatisch bei der Einfahrt erkannt und das papierlose Ticket kann auf Wunsch innerhalb von 24 Stunden nach Ausfahrt online bezahlt werden.

Leipziger, die in Eile sind, können beim Parken im Zentrum nun viel Zeit sparen. Ohne Schranke erfolgt die zügige Einfahrt in die Tiefgarage, kein Ticket muss gezogen werden. Stattdessen erkennt eine LPR-Kamera das Kennzeichen des Autos und startet automatisch den Parkvorgang. Sollten einmal Fragen aufkommen, muss nicht länger die Sprechstelle genutzt werden - Kund:innen können sich per Handy oder E-Mail direkt an APCOA wenden.

Bei der Ausfahrt wird das Kennzeichen erneut gescannt und der Parkvorgang beendet. Für die Bezahlung haben Kund:innen die Wahl: Am Kassenautomaten in der Tiefgarage, über die APCOA-Flow-App (verfügbar in den kommenden Wochen), online auf Apcoa.de oder direkt bei der Ausfahrt am Terminal. Wer sich für den unkomplizierten Vorgang im Internet entscheidet, kann unter www.apcoa.de/LeipzigBurgplatz sein Kennzeichen schon vor der Ausfahrt oder bis zu 24 Stunden danach eingeben und bezahlen. Die Website kann auch über einen QR-Code auf den Schildern vor Ort aufgerufen werden. Die Bezahlung am Automaten oder Terminal ist bargeldlos möglich. Wenn die Parkgebühr bezahlt wurde, anonymisiert das System die Daten nach der Ausfahrt vollautomatisch.

Die Zukunft des Parkens

"Mit dem neuen Angebot in Leipzig bestätigt APCOA seine Vorreiterrolle als innovativer Dienstleister. Wir bieten unseren Kund:innen einen noch einfacheren Parkvorgang und gehen mit technologischer Unterstützung weiter in die Zukunft des Parkens", sagt Tobias Beau, Director Digital Products & Innovation bei APCOA PARKING Deutschland.

Gemeinsam mit dem Partner ARIVO, einem jungen Unternehmen mit starkem Fokus auf Digitalisierung, wird das neue Freeflow-Angebot ermöglicht. Die Integration der APCOA FLOW App wird in den kommenden Wochen abgeschlossen sein und ist noch nicht zum Start am 1. April verfügbar. Eine intelligente Software ermöglicht ein schrankenloses Parksystem mit Online-Zahlung ohne Stau bei der Einfahrt oder dem Zahlungsterminal. "Nach der Premiere am 1. April in Leipzig sollen weitere Freeflow-Angebote in APCOA-Parkhäusern folgen - wie etwa in Bonn oder Dresden", sagt Anja Müller, Director Operations bei APCOA PARKING Deutschland.

Über die APCOA PARKING Deutschland GmbH

Die APCOA PARKING Deutschland GmbH hat ihren Sitz am Stuttgarter Flughafen und bietet ihren Kunden mehr als 230.000 Parkplätze an rund 300 Standorten in über 80 Städten. Das Unternehmen steht für ein modernes Parkraummanagement in Innenstädten, an Flughäfen, Messen, Hotels und Krankenhäusern in ganz Deutschland. APCOA wurde als fairstes Unternehmen 2019 im Bereich Parkhausbetreiber von Focus Money ausgezeichnet.

APCOA versteht sich als moderner Dienstleister, der neue Wege geht. Mit der kostenlosen Park-App APCOA FLOW bietet das Unternehmen seinen Kunden eine sichere und kontaktlose Möglichkeit zur Nutzung von deutschlandweit mehr als 100.000 Parkplätzen in über 200 ausgewählten Parkhäusern. Wer die App nutzt, braucht weder ein Ticket noch Bargeld für den Automaten und spart so wertvolle Zeit. Eine weitere Innovation aus dem Hause APCOA sind die Urban Hubs, mit denen das Unternehmen seine Parkplätze neuen Nutzergruppen anbietet. Dazu gehören etwa Partner aus dem Bereich Logistik wie Lieferdienste, die das Parkhaus als Umschlagplatz für ihre Ware nutzen. Die Standorte sind aber zum Beispiel auch als Ladepunkte für E-Fahrzeuge, Stellplätze für Autovermietungen oder kleine Servicestationen geeignet. Darüber hinaus gibt es viele weitere Anwendungsmöglichkeiten aus den Gebieten Elektrifizierung, Mobilität sowie neue Technologie und Dienstleistungen.

