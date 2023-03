APCOA Parking Deutschland GmbH

APCOA und die P+R Park und Ride GmbH entwickeln Indoor-Navigation in süddeutschen Parkhäusern weiter

München/Stuttgart (ots)

Anlagen in München sind gescannt, nächste Ziele in Baden-Württemberg

Verbesserter Service um mehr Navigationsmaterial zu erstellen

Vorbereitung für autonomes Parken

APCOA PARKING und die P+R Park + Ride GmbH bieten ihren Kunden bald mehr Komfort bei der Parkplatzsuche: Gemeinsam mit dem digitalen Kartierungspionier HERE Technologies erfassen sie das Innere von Parkhäusern der beiden Betreiber. In Deutschland wurden so bisher schon ca. 100 APCOA-Standorte gescannt, weitere in anderen europäischen Ländern. Das neue Kartenmaterial ist vielfältig einsetzbar. Kurzfristig erleichtert es die Orientierung in großen Anlagen, wenn die Navigation nicht mehr an der Bordsteinkante endet, sondern im Gebäudeinneren fortgeführt wird. Fußgänger:innen finden schnell und sicher zum nächsten Ausgang. Perspektivisch werden die Immobilien auf selbststeuernde Fahrzeuge vorbereitet, die einen Stellplatz suchen.

Seit 2020 kooperieren die Partner, um in erster Linie Navigationsmaterial zu erstellen und die Parkplatzsuche zu vereinfachen: Durch die genaue Kartierung des Gebäudeinneren gehören vermeidbare Extrarunden der Vergangenheit an. Gerade Fahrzeuge mit besonderen Anforderungen, wie e-Autos auf der Fahrt zur Ladesäule, können ihr Ziel schneller finden und auf direktem Weg ansteuern. Die Fahrer:innen profitieren auch nach dem Aussteigen: Informationen zu Fußwegen, Rampen, Treppen und Aufzügen ermöglichen es, das Parkhaus schnell und an der gewünschten Stelle zu verlassen. Zugleich liegen durch das Projekt bereits jetzt die Informationen vor, die autonom fahrende Autos in wenigen Jahren für die Parkplatzsuche benötigen werden.

Münchner Parkhäuser bereits erfasst

In München wurden bereits mehrere von der P+R Park + Ride GmbH bewirtschaftete Parkhäuser mit mehr als 2000 Stellplätzen erfasst. Wolfgang Großmann, Geschäftsführer der P+R Park & Ride GmbH, begrüßt die neuen Möglichkeiten: "Die Erstellung hochauflösender Karten von Parkhäusern wird künftig für Indoor-Navigation und autonomes Fahren ganz neue Wege eröffnen. Wir freuen uns deshalb, gemeinsam mit unseren Partnern APCOA und HERE durch das Scannen unserer P+R Parkhäuser Fröttmaning und Messestadt Ost bereits jetzt die Grundlagen dafür zu schaffen."

APCOA PARKING setzt das Projekt im Südwesten Deutschlands fort: Dort lässt das in Stuttgart ansässige Unternehmen seine Parkimmobilien an mehreren Standorten digital kartieren. Anja Müller, Director Operations bei APCOA PARKING Deutschland, kommentiert: "Die neu erstellten Pläne werden nicht nur in Großstädten angeboten. APCOA ist in mehr als achtzig Städten präsent, und unser Anspruch ist, an jedem Standort exzellenten Service anzubieten."

Über die APCOA PARKING Deutschland GmbH

Die APCOA PARKING Deutschland GmbH hat ihren Sitz am Stuttgarter Flughafen und bietet ihren Kunden mehr als 230.000 Parkplätze an rund 300 Standorten in über 80 Städten. Das Unternehmen steht für ein modernes Parkraummanagement in Innenstädten, an Flughäfen, Messen, Hotels und Krankenhäusern in ganz Deutschland. APCOA wurde als fairstes Unternehmen 2019 im Bereich Parkhausbetreiber von Focus Money ausgezeichnet.

APCOA versteht sich als moderner Dienstleister, der neue Wege geht. Mit der kostenlosen Park-App APCOA FLOW bietet das Unternehmen seinen Kunden eine sichere und kontaktlose Möglichkeit zur Nutzung von deutschlandweit mehr als 100.000 Parkplätzen in über 200 ausgewählten Parkhäusern. Wer die App nutzt, braucht weder ein Ticket noch Bargeld für den Automaten und spart so wertvolle Zeit. Eine weitere Innovation aus dem Hause APCOA sind die Urban Hubs, mit denen das Unternehmen seine Parkplätze neuen Nutzergruppen anbietet. Dazu gehören etwa Partner aus dem Bereich Logistik wie Lieferdienste, die das Parkhaus als Umschlagplatz für ihre Ware nutzen. Die Standorte sind aber zum Beispiel auch als Ladepunkte für E-Fahrzeuge, Stellplätze für Autovermietungen oder kleine Servicestationen geeignet. Darüber hinaus gibt es viele weitere Anwendungsmöglichkeiten aus den Gebieten Elektrifizierung, Mobilität sowie neue Technologie und Dienstleistungen.

Über die P+R Park & Ride GmbH

Die P+R Park & Ride GmbH ist das Serviceunternehmen der Landeshauptstadt München zum Thema Parken. Das 1992 gegründete Unternehmen betreut ein breites Spektrum, von zentrumsnahen Parkplätzen über Anwohnergaragen innerhalb des Mittleren Rings, den beiden dezentralen Busterminals Fröttmaning und Messestadt Ost am Stadtrand bis hin zu mehr als 14.000 P+R-Stellplätzen in München und vor den Toren der Stadt. Im Geschäftsfeld Fahrradmobilität organsiert die Gesellschaft den Betrieb von fast 5.000 Fahrradstellplätzen und die Beseitigung aufgegebener Fahrräder an rund 35.000 Fahrradständern im gesamten Stadtgebiet (Radlramadama).

