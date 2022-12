All for One Group SE

All for One launcht exklusives SAP S/4HANA Cloud-Modell für mittelständische Unternehmen

Die All for One Group SE, der führende SAP-Partner in Zentraleuropa, hat ein neues SAP S/4HANA Cloud-Angebot für seine SAP-Wartungskunden gelauncht. Es richtet sich speziell an kleinere und mittelständische Unternehmen.

Kunden erhalten mit dem neuen Cloud-Modell ihr individuelles SAP S/4HANA "as a Service". All for One bündelt dabei in die monatliche Subscription neben der Software-Bereitstellung auch ein umfangreiches Service- und Integrationspaket, bestehend aus

Support

Mobiler Zugriff für Anwender, auf M365-Sicherheitsniveau

Integration von Teams, SharePoint & Co. in SAP

Innovations-Services: Anbindung von hunderten Cloud-Services (Azure, BTP) an SAP

IoT-Connector zur Maschinen-Anbindung

Modernisierungs-Boost: 'Move to SAP S/4HANA' mit 'Move to Cloud' kombinieren

"Viele mittelständischen Unternehmen möchten den Wechsel auf SAP S/4HANA mit einem Wechsel in die Cloud verbinden. Wir können ihnen dafür nun ein neues und - auch preislich - attraktives Paket aus einer Hand anbieten. Wir freuen uns, dass wir unseren Kunden dieses Angebot exklusiv als einziger SAP-Partner weltweit machen können", kommentiert Michael Zitz, Co-CEO der All for One Group SE, und fährt fort:

"Das neue Cloud-Modell ergänzt hervorragend unser SAP Transformation Abo Conversion/4. Die Kombination aus beiden Angeboten ist aus unserer Sicht der Modernisierungs-Boost für mittelständische SAP-Anwenderunternehmen: Das eine hilft unseren Kunden, einfach in die Cloud umzusteigen. Das andere stellt sicher, dass unsere Kunden von SAP S/4HANA profitieren und wirkliche Mehrwerte in ihren Prozessen und in ihrer Geschäftstransformation heben können."

Websession mit allen Infos rund um das neue SAP S/4HANA Cloud-Modell

Am 08. Dezember um 10.00 Uhr bietet All for One eine kostenlose Websession für mittelständische SAP-Anwenderunternehmen an, die Details über das neue SAP S/4HANA Cloud-Modell erfahren möchten. Anmeldung ist möglich unter www.all-for-one.com/s4cloud; dort ist im Nachgang auch die Aufzeichnung der Websession abrufbar.

