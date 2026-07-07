RPM - revolutions per minute - Gesellschaft für Kommunikation mbH

Berliner Kommunikationsagentur RPM baut Kompetenz für KI-Suche aus und gewinnt neue Kunden

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Berlin (ots)

revolutions per minute (RPM) erweitert ihr Beratungsportfolio um Generative Engine Optimization (GEO), gewinnt mit 5,0 Original und Universum® Bremen neue Mandate und führt im aktuellen PRJ-Pfeffer-Ranking 2026 des PR-Journals das Feld der Berliner Agenturen im Bereich Konsumgüter an.

Die Berliner Kommunikationsagentur revolutions per minute (RPM) richtet ihr Leistungsportfolio konsequent auf die veränderten Anforderungen moderner Markenkommunikation aus. Mit einem neuen Beratungsangebot für Generative Engine Optimization (GEO) reagiert die unabhängige Agentur auf einen Markt, in dem digitale Sichtbarkeit zunehmend in KI-gestützten Such- und Antwortsystemen entsteht. Im aktuellen PRJ-Pfeffer-Ranking 2026 des PR-Journals führt RPM unter den Berliner Agenturen den Bereich Konsumgüter an und zählt auch in den Branchen Industrie und Lifestyle zu den drei stärksten Agenturen der Hauptstadt. Gemeinsam mit zwei Neukundengewinnen im Frühjahr 2026 unterstreicht dies die etablierte Position von RPM im Berliner Agenturmarkt.

"Die Anforderungen an Markenkommunikation verändern sich schneller denn je. Vertrauen entsteht heute nicht nur in klassischen oder sozialen Medien, sondern zunehmend auch in KI-gestützten Systemen. Deshalb müssen wir besser verstehen, wie Narrative in diesen Systemen entstehen und wo sie sich verfestigen. Unsere Kommunikationsarbeit wird dadurch strategischer und technischer. Und sie rückt gleichzeitig näher an die echten Fragen der Nutzer*innen. Aus diesem Grund ist Generative Engine Optimization inzwischen ein fester Teil unserer Beratungsaufgabe als Agentur", sagt Anett Graumann, Geschäftsführerin von revolutions per minute.

Mehr als 20 Jahre strategische Markenkommunikation aus Berlin

Seit ihrer Gründung im Jahr 2005 begleitet die unabhängige Berliner Kommunikationsagentur RPM Unternehmen und Marken bei der Entwicklung und Umsetzung wirkungsvoller Kommunikationsstrategien. Das Leistungsspektrum umfasst Public Relations, Social Media, Influencer Marketing, Content Creation sowie Markeninszenierungen für B2C- und B2B-Unternehmen.

Zu den Kund*innen zählen internationale Consumer Brands aus den Bereichen Beauty, Food & Beverage und Family ebenso wie mittelständische Unternehmen aus Industrie und Tourismus im gesamten DACH-Raum. RPM versteht sich dabei als strategische Partnerin, die Marken, Zielgruppen und kommunikatives Umfeld ganzheitlich betrachtet: von Strategie und Kreation über die Umsetzung bis zur Erfolgsmessung anhand relevanter KPIs.

Neue Mandate: 5,0 Original und Universum® Bremen

Im April 2026 konnte RPM die Marke 5,0 Original der Oettinger Braugruppe in einem Pitch als Neukunden gewinnen. Die Agentur entwickelt die Social-Media-Präsenz der Marke ab sofort mit einem Social-First-Ansatz weiter und setzt dabei auf eine integrierte Steuerung von Owned, Earned und Paid Media.

Darüber hinaus überzeugte RPM im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung das Universum® Bremen, die besucherstärkste Freizeit- und Bildungsinstitution der Stadt Bremen. RPM unterstützt das Team künftig bei der kampagnenbasierten und operativen Social-Media-Kommunikation für Ausstellungen, Veranstaltungen und Bildungsangebote.

Generative Engine Optimization (GEO) wird zum strategischen Kommunikationsthema

Generative Engine Optimization (GEO) bezeichnet die Optimierung von Marken-, Unternehmens- und Fachinhalten für KI-gestützte Such- und Antwortsysteme wie ChatGPT, Google Gemini, Claude oder Perplexity. Ziel ist, dass Unternehmen, Produkte und Themen in KI-generierten Antworten korrekt, relevant und vertrauenswürdig dargestellt werden.

Mit der zunehmenden Verbreitung dieser Systeme verändert sich die digitale Sichtbarkeit von Marken grundlegend: Informationen werden nicht mehr ausschließlich über klassische Suchergebnisse gefunden, sondern zunehmend in generierten Antworten aufbereitet, eingeordnet und empfohlen. Frank Lenßen, Geschäftsführer von revolutions per minute, erklärt die Bedeutung generativer KI-Systeme in der heutigen Kommunikation:

"Generative KI wird immer mehr zum Gatekeeper: Systeme wie ChatGPT, Gemini oder Perplexity entscheiden zunehmend, wie Informationen gefunden, verknüpft und verstanden werden. Gerade Fehlinformationen verbreiten sich in diesem Umfeld besonders schnell. Dabei gilt: Quellen schlagen Reichweite. Plattformen wie Wikipedia und Reddit, aber auch relevante Medienbeiträge prägen, was KI-Systeme zusammenfassen - und damit, was Menschen über Marken und Unternehmen glauben."

Vor diesem Hintergrund hat RPM ihr Beratungsportfolio um den Bereich GEO erweitert. Das Angebot umfasst Analysen zur Sichtbarkeit von Unternehmen und Marken in generativen KI-Systemen, strategische Beratung, Maßnahmenplanung sowie die operative Umsetzung relevanter Kommunikationsmaßnahmen - von Website-Inhalten über PR bis zu strukturierten FAQ-Formaten.

Change 2026 Report: Orientierung für Kommunikationsverantwortliche

Mit dem aktuellen Change 2026 Report hat RPM eine Publikation vorgelegt, die relevante Entwicklungen aus aktuellen Studien, Marktanalysen und Trendbeobachtungen für Kommunikationsverantwortliche einordnet. Der Report analysiert unter anderem die Auswirkungen künstlicher Intelligenz auf Kommunikation, die wachsende Bedeutung von Vertrauen und Reputation sowie neue Anforderungen an Content-Strategien und digitale Sichtbarkeit - und übersetzt sie in konkrete Handlungsempfehlungen.

Spitzenposition in den Kernbranchen

Im aktuellen PRJ-Pfeffer-Ranking 2026 des PR-Journals belegt RPM unter den Berliner Agenturen im Bereich Konsumgüter Platz 1, im Bereich Industrie und Investitionsgüter Platz 2 sowie im Bereich Lifestyle, Mode und Kosmetik Platz 3. Über alle Branchen hinweg zählt die Agentur zu den sieben führenden PR-Agenturen Berlins. Das Ranking erfasst jährlich die honorarumsatzstärksten PR-Agenturen Deutschlands, auf Basis testierter, also wirtschaftsgeprüfter Honorarumsätze des Vorjahres. Diese Ergebnisse unterstreichen die Position von RPM als etablierte, branchenstarke Kommunikationsagentur im Berliner Markt.

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der strategischen Markenkommunikation, aktuellen Neukundenmandaten und dem Ausbau ihrer Expertise für Generative Engine Optimization positioniert sich RPM als Partnerin für Marken, die ihre Kommunikation kanalübergreifend, relevant und zukunftsorientiert gestalten wollen.

RPM auf einen Blick

Agentur: revolutions per minute Gesellschaft für Kommunikation mbH (RPM)

Gegründet: 2005 in Berlin

Sitz: Chausseestraße 8f, 10115 Berlin (Berlin-Mitte)

Geschäftsführung: Anett Graumann, Frank Lenßen

Team: rund 30 Mitarbeitende

Leistungen: Public Relations, Social Media, Influencer Marketing, Content Creation, Markeninszenierung, Generative Engine Optimization (GEO)

Branchen: Beauty, Food & Beverage, Family, Industrie, Tourismus, Dienstleistung

Ranking (PRJ-Pfeffer-Ranking 2026): Platz 1 Berlin Konsumgüter, Platz 2 Industrie/Investitionsgüter, Platz 3 Lifestyle/Mode/Kosmetik, Platz 7 Berlin gesamt

Märkte: Deutschland, Österreich, Schweiz (DACH)

Website: www.rpm-berlin.com

revolutions per minute | Agentur für integrierte Markenkommunikation

Keine Hypes, sondern Fundament. Wir verbinden Strategie mit kreativer PR, Social Media, Influencer Marketing und Events im Herzen Berlins.

Über revolutions per minute (RPM)

revolutions per minute (RPM) ist eine unabhängige Kommunikationsagentur mit Sitz in Berlin. Seit der Gründung im Jahr 2005 entwickelt die Agentur strategische Markenkommunikation für nationale und internationale Kunden aus dem B2C- und B2B-Umfeld. Zu den Kernkompetenzen zählen Public Relations, Social Media, Influencer Marketing, Content Creation, Markeninszenierung sowie Beratung und Umsetzung im Bereich Generative Engine Optimization (GEO). Strategie, Kreation, Umsetzung und messbare KPIs kommen bei RPM aus einer Hand. Weitere Informationen: www.rpm-berlin.com

FAQ

Was ist revolutions per minute (RPM)?

revolutions per minute, kurz RPM, ist eine unabhängige Kommunikationsagentur mit Sitz in Berlin. Die 2005 gegründete Agentur entwickelt strategische Markenkommunikation für nationale und internationale Kundinnen und Kunden aus dem B2C- und B2B-Umfeld. Zu den Schwerpunkten zählen Public Relations, Social Media, Influencer Marketing, Content Creation, Markeninszenierung sowie Generative Engine Optimization (GEO).

Für welche Themen und Branchen arbeitet RPM?

RPM arbeitet für internationale Consumer Brands ebenso wie für mittelständische Unternehmen im DACH-Raum. Zu den Branchenschwerpunkten gehören Beauty, Food & Beverage, Family, Industrie, Tourismus und Dienstleistung. Die Agentur begleitet Marken sowohl langfristig als strategische Partnerin als auch projektbezogen, zum Beispiel in Transformationsphasen.

Was versteht RPM unter Generative Engine Optimization (GEO)?

Generative Engine Optimization, kurz GEO, beschreibt Maßnahmen, die Unternehmen und Marken dabei unterstützen, in KI-gestützten Such- und Antwortsystemen wie ChatGPT, Google Gemini, Claude oder Perplexity sichtbar, korrekt auffindbar und als relevante Quelle erkennbar zu werden. RPM versteht GEO nicht als rein technische Optimierung, sondern als strategische Kommunikationsaufgabe, die Markenpositionierung, Content-Struktur, Themenautorität und digitale Reputation miteinander verbindet.

Warum ist GEO für Markenkommunikation relevant?

Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer informieren sich über KI-gestützte Such- und Antwortsysteme. Dadurch verändert sich, wie Marken, Produkte und Unternehmen gefunden, erklärt und empfohlen werden. Für Kommunikationsverantwortliche wird es deshalb wichtiger, Inhalte so aufzubereiten, dass sie für Menschen, Suchmaschinen und KI-Systeme gleichermaßen klar verständlich, konsistent und vertrauenswürdig sind.

Welche Leistungen bietet RPM im Bereich GEO an?

RPM bietet im Bereich Generative Engine Optimization eine ganzheitliche Betreuung an: die Analyse der bestehenden KI-Sichtbarkeit, strategische Beratung, die Entwicklung relevanter Themen- und Content-Architekturen, Maßnahmenplanung sowie die operative Umsetzung von Kommunikationsinhalten für Website, PR, Social Media und weitere digitale Touchpoints.

Wie ist RPM im Berliner Agenturmarkt positioniert?

Im PRJ-Pfeffer-Ranking 2026 des PR-Journals, das die honorarumsatzstärksten PR-Agenturen Deutschlands erfasst, belegt RPM unter den Berliner Agenturen Platz 1 im Bereich Konsumgüter, Platz 2 in der Branche Industrie und Investitionsgüter sowie Platz 3 in Lifestyle, Mode und Kosmetik. Über alle Branchen hinweg gehört RPM zu den sieben führenden PR-Agenturen Berlins.

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