NORMA

ÖKO-TEST und STIFTUNG WARENTEST verleihen NORMA-Eigenmarken innerhalb eines Jahres 22 Top-Noten für herausragende Qualität

Lebensmittel-Discounter von Verbrauchermagazinen ausgezeichnet

Bild-Infos

Download

Nürnberg (ots)

Top-Qualität zu fairen Preisen - das bietet nicht jeder! Aus Sicht der Expertinnen und Experten der Verbrauchermagazine STIFTUNG WARENTEST und ÖKO-TEST gelang das NORMA im vergangenen Jahr jedoch unzählige Male. Die Testerinnen und Tester bestätigten in den vergangenen zwölf Monaten bei 22 Produkten des fränkischen Lebensmittel-Discounters hervorragende Qualität zu unschlagbaren Preisen. Egal ob Lebensmittel, Getränke oder Haushaltsprodukte - unabhängige Tests bestätigen immer wieder: Wer bei NORMA einkauft, bekommt geprüfte Spitzenprodukte zum besten Preis. Und genau deshalb konnten die NORMA-Eigenmarken 22-mal die Noten "gut" und "sehr gut" von den Jurys einfahren.

Das Beste im Sinn - für Verbraucherinnen und Verbraucher

Die Top-Bewertungen der renommierten Verbrauchermagazine machen den Anspruch von NORMA besonders deutlich und dienen als Bestätigung für die strategische Ausrichtung des gesamten Sortiments. Ausgerichtet an den Bedürfnissen von Verbraucherinnen und Verbrauchern und im Einklang mit hohen Tierwohlstandards, einer umfangreichen Nachhaltigkeitsstrategie und einer strengen internen Einkaufspolitik gelingt es so, die Produktvielfalt und -qualität gleichermaßen spürbar zu erhöhen.

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell