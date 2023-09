NORMA

Ab Oktober ist es soweit: NORMA hebt den Mindestlohn auf 14,50 Euro pro Stunde an

Freiwillige Lohnanhebung des NORMA-Einstiegslohns

Wie zeigt ein Arbeitgeber seinen Mitarbeitenden, dass deren Einsatz geschätzt und ihre Leistungen gewürdigt werden? Indem er eine angenehme Arbeitsatmosphäre schafft, den Angestellten gute Karrierechancen sowie Aufstiegsmöglichkeiten eröffnet - und für eine faire, angemessene Bezahlung sorgt. All das bietet NORMA seinen rund 15.000 Beschäftigten aus Überzeugung.

Um nochmals deutlich zu machen, welch hohen Stellenwert die Mitarbeitenden beim Nürnberger Lebensmittel-Discounter einnehmen, hatte NORMA die freiwillige Anhebung des Mindest-Einstiegslohns von 14,00 auf 14,50 Euro pro Stunde bereits Mitte Juli angekündigt.

In wenigen Tagen ist es nun soweit: Ab dem 1. Oktober 2023 tritt die Lohnerhöhung in Kraft. Damit liegt der Einstiegslohn bei NORMA weiterhin deutlich über dem gesetzlichen Mindestlohn.

