Mehr als 80 NORMA-Mitarbeitende laufen mit: Discounter unterstützt den 13. Fürther Firmenlauf als Sponsor

Teamzusammenhalt und sportliche Begeisterung werden gefördert

Läuft bei NORMA! Der Lebensmittel-Discounter stellte auch beim 13. Fürther Firmenlauf am 13. September eine motivierte Laufgruppe zusammen - mehr als 80 Kolleginnen und Kollegen, und damit noch einmal mehr als schon im Vorjahr, schnürten ihre Schuhe und absolvierten den circa sechs Kilometer langen Rundkurs. Neu in diesem Jahr: NORMA trat bei dem Event als einer der Sponsoren auf und unterstrich damit nicht nur die Unterstützung der eigenen Mitarbeitenden, sondern auch die Bedeutung von Teamzusammenhalt und sportlichen Aktivitäten.

Erst vor wenigen Wochen nahmen mehr als 100 Läuferinnen und Läufer aus der NORMA-Familie beim B2Run in Nürnberg teil und überzeugten durch sportliche Leistungen. Als großer regionaler Arbeitgeber sind die Läufe in Franken ein Heimspiel für den Lebensmittel-Händler. Genauso wichtig wie das sportliche Image ist dabei, dass sich die eigenen Mitarbeitenden stets der Unterstützung ihrer Firma bewusst sind.

Als kleine Belohnung für die schnellen Schritte warteten daher auch diesmal nach dem Zieleinlauf kühle Getränke und frisches Obst auf die Starterinnen und Starter. Zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer feierten die Ankömmlinge mit Applaus. "Unsere Mitarbeitenden beweisen immer wieder aufs Neue ihren Zusammenhalt, was wir ganz besonders schätzen. Dieser Spirit überträgt sich auch auf unsere gemeinsame Arbeit", heißt es aus der NORMA-Zentrale. Die anhaltende Begeisterung an der Event-Teilnahme wird auch im kommenden Jahr gefördert - mit dem NORMA-Team kann also auch beim Startschuss 2024 gerechnet werden.

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

