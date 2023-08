Badische Zeitung

Vertrauen in den Staat: Für vieles gibt es Lösungen

Kommentar von Rebekka Wiese

Freiburg (ots)

Jahr für Jahr fragt der Beamtenbund die Menschen in Deutschland, wie sie den öffentlichen Dienst wahrnehmen. Dieses Mal fällt die Bilanz so trüb aus wie nie. Nur 27 Prozent haben das Gefühl, dass der Staat seine Aufgaben erfüllen kann. Dieser Befund fügt sich in ein größeres Bild ein: Dieser Gesellschaft geht es nicht gut. Der Staat leidet unter strukturellen Problemen - und ist deshalb mit Krisen überfordert. Die Ursachen der Probleme liegen meist in der Vergangenheit. (...) Hinzu kommen die Krisen: Pandemie, Krieg in der Ukraine, die Sorge um die Energieversorgung, die Erderwärmung. Auch die steigende Zuwanderung macht vielen Sorge. Angesichts seines Zustands hat sich der Staat oft erstaunlich widerstandsfähig gezeigt. Aber Spuren haben die Krisen hinterlassen, zumal nicht so schnell mit ruhigeren Zeiten zu rechnen ist. Die gute Nachricht: Für vieles gibt es Lösungen. Nur einfach sind sie nicht. Umso wichtiger ist es, dass sich die Ampelkoalition darauf konzentriert, den Staat zu reformieren und so Vertrauen zu schaffen - statt sich mit sich selbst zu beschäftigen. https://www.mehr.bz/khs228m

