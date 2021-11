NORMA

ÖKO-TEST bewertet NORMA-Haferdrink, -Backpapier und -Seife mit Top-Noten

Nach Auszeichnung für Mundspülung, Kidneybohnen und Mineralwasser wieder TOP-Bewertungen

Nürnberg (ots)

NORMA ist einfach gut ... und zweifach sehr gut! In der aktuellen Ausgabe des renommierten Fachmagazins ÖKO-TEST wurden drei Artikel aus dem Sortiment des Lebensmittel-Discounters mit Top-Bewertungen versehen. Der Bio-Haferdrink von BIO SONNE wurde - genauso wie das Backpapier von MULTITEC - mit "sehr gut" bewertet. Die Cremeseife von ELCURINA ist aus Sicht der Experten "gut".

Vom Haferdrink bis zur Seife - die NORMA-Qualität ist ausgezeichnet

Mit gerade einmal 99 Cent pro Liter landet der ungesüßte Haferdrink von BIO SONNE weit vor den meisten anderen vergleichbaren Getränken im Test. Damit beweist NORMA, dass Spitzenqualität nicht immer teuer sein muss. Mit Hafer aus Dänemark, Finnland und Schweden, einer deutlichen Hafernote und einer "sehr gut" bewerteten Sensorik setzt sich das BIO SONNE-Angebot an die Spitze. Liebhaber der Milch-Alternative kommen hier also auch laut ÖKO-TEST-Experten auf ihre Kosten.

In der gleichen Ausgabe wurde auch der praktische Küchenhelfer, das Backpapier, unter die Lupe genommen. Mit dem Preis pro Blatt von 0,03 Cent weist das MULTITEC-Papier von NORMA ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis auf. Nachdem in den Kategorien "Inhaltsstoffe", "Praxisprüfung" und "Weitere Mängel" das Testergebnis "sehr gut" ausfiel und obendrein auch noch die Hitzebeständigkeit im Test nachgewiesen wurde, kam ÖKO-TEST zu dem Besturteil für das Backpapier.

Auch die Seife von ELCURINA ist in den Augen der Experten eine rundum saubere Sache: Denn mit einem "sehr gut" für die Inhaltsstoffe und einem "gut" im Gesamtergebnis ist die Shea Butter Cremeseife mit ihren 23 Cent pro 100 Gramm auch noch extrem günstig.

Regelmäßige Test-Sieger bei NORMA

In diesem Jahr wurden bereits zahlreiche NORMA-Produkte mit Top-Bewertungen von ÖKO-TEST versehen. Darunter Artikel aus allen Sortimentsbereichen. Erst in der Oktober-Ausgabe wurde beispielsweise die Mundspülung von DENTABELLA mit "sehr gut" bewertet. Da die Flasche künftig zudem aus 100 Prozent recyceltem Material besteht, ist nicht nur der Inhalt einfach überzeugend. Auch die Kidneybohnen von ERNTEKRONE konnten brillieren: Sie wurden mit "gut" bewertet und spielen damit in der gleichen Bewertungs-Liga wie das Mineralwasser der NORMA-Eigenmarke SURF.

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

