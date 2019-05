NORMA

NORMA: Bienenschutz ist jetzt auch in Aichach, Eutingen, Kerpen und Magdeburg aktiv umgesetzt

Niederlassungen führen Schutzprojekt pünktlich zum Weltbienentag fort

Nürnberg (ots)

Der Discounter NORMA hat pünktlich zum Weltbienentag an vier weiteren Niederlassungs-Standorten bisherige Freiflächen in artgerechte Blühwiesen umgewandelt: Die Niederlassungen in Aichach, Eutingen, Kerpen und Magdeburg haben nun ebenfalls neue Biotope zum Schutz von bedrohten Bienen und Kleinlebewesen eingerichtet - in allen weiteren Niederlassungen laufen die Vorbereitungen für identische Projekte bereits. Die NORMA-Geschäftsleitung: "Das Engagement zum Ausbau dieser natürlichen Lebensräume halten wir für selbstverständlich. Wir alle wissen, dass ein Großteil der angebotenen Lebensmittel ohne die Rolle der Bienen undenkbar ist."

Der Startschuss zur bundesweiten NORMA-Aktion war erst vor kurzem in den Niederlassungen Dettingen und Fürth erfolgt. Auch hier hatten sich vor allem die NORMA-Auszubildenden mit viel persönlichem Einsatz für die Umwandlung bisheriger Freiflächen (Dettingen 1.600 Quadratmeter/Fürth 6.000 qm) in neue und bunte Blühwiesen eingesetzt. Mit Gartenrechen, Bienensaatgut-Eimern, Bienenkästen und fachmännischer Unterstützung von lokalen Garten- und Landschaftsbauern wurden vorbildliche Naturareale realisiert, die den Bienen und anderen Kleinlebewesen nun mit Nahrung und Schutzraum zur Verfügung stehen.

Mit dem gleichen Elan gingen jetzt auch die NORMA-Niederlassungen in Aichach bei Augsburg (mit der neuen 1.400 qm großen Blühwiese), Eutingen (auf 1.000 qm), Kerpen bei Köln (mit 1.000 qm) und Magdeburg (hier wurden 1.250 qm zum Bienenschutz eingerichtet) ans Werk. Auch an diesen Standorten mit angeschlossenen Verwaltungs- und Logistikzentren blüht es nach aktivem Einsatz vieler NORMA-Auszubildender und zahlreicher Kolleginnen und Kollegen aus allen Abteilungen nun sommerlich bunt. So wie nun auch dort die Bienen und andere Arten von heranwachsenden Margeriten, Sonnen- und Glockenblumen oder Rotklee profitieren, wird gleichzeitig auch das Auge der Besucher und Lieferanten mit bunter Farbenpracht verwöhnt. Der besondere Clou kommt jedem dieser Standorte noch dazu: Aus der Vogelperspektive wird auf allen Wiesen vor und an den einzelnen Niederlassungen auch der Unternehmensname NORMA in farbenfroh gepflanzten Großbuchstaben zu erkennen sein...

Der Discounter NORMA setzt das aktuelle Bienenschutz-Projekt in allen anderen bundesweiten Vertriebsregionen zeitnah fort: Wie etwa aus den Niederlassungen in Demmin, Rheinböllen oder aus Regenstauf zu hören ist, sind auch hier die Freiflächen zur baldigen Umwidmung in weitere Blühwiesen bereits ausgeschaut. Schon bald werden also noch mehr artgerechte Lebensräume für Bienen und Insekten durch das NORMA-Engagement entstehen.

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit rund 1.450 Filialen am Markt. Im Online-Shop NORMA24.de finden die Kunden neben attraktiven Nonfood-Warenwelten mit über 25.000 Artikeln z. B. auch Top-Weine, die günstigsten Nah- und Fernreisen oder aktuellste Produkte zur Telekommunikation.

