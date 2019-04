edding International GmbH

Markerspezialisit edding startet disruptive, digitale Alternative zu QR Code

Bild-Infos

Download

Ahrensburg (ots)

Seit über 55 Jahren ist edding der Experte für Markierungen. Im Zuge der Digitalisierung hat das Unternehmen Möglichkeiten entdeckt, seine Stärken aus dem Markergeschäft auf andere Industrien und Applikationen zu übertragen und macht aus der Digitalisierungs-Gefahr für die Branche eine Chance: Mit eigenen innovativen digitalen Technologien. Allen voran der edding Code, der mit leitfähiger Tinte Papier und Display verbindet und ganz neue Möglichkeiten für Sicherheit und Echtheit von Dokumenten und Produkten bietet.

Papier wird digital - der edding Code macht's möglich

Beim edding Code handelt es sich um eine komplett neue Technologie, die von dem Start-Up Prismade Labs in Chemnitz entwickelt wurde, das seit Mai 2018 zu 50 Prozent zum edding-Konzern gehört. Zum Einsatz kommt leitfähige Tinte, die als digital lesbarer, aber optisch unsichtbarer Code auf Papier, Verpackungen oder Labeln gedruckt wird. Der edding Code bietet neue Lösungen zur Verifizierung der Echtheit von Markenprodukten, zur Dokumentensicherheit, für interaktive Verpackungen oder für Marketing- und Promotionaktivitäten. Mit Hilfe eines Smartphones bzw. kapazitiven Displays kann der Code ausgelesen und die Echtheit eines Dokuments oder Markenartikels verifiziert werden. Ein bedeutendes weiteres Anwendungsfeld stellen interaktive Verpackungen dar, denn durch den Code können beliebige Informationen aktiviert werden, die eine Interaktion zwischen Hersteller und Verbraucher ermöglichen.

edding Compact Printer - innovative Lösung für industrielle Markierung

In vielen Industrien müssen in Produktionsprozessen Mindesthaltbarkeitsdaten, QR-Codes oder Seriennummern auf fertige Produkte und Verpackungen gedruckt werden. Neue Gesetzgebungen oder der Bedarf an Nachverfolgbarkeit der Produkte lässt den Markt stetig wachsen. Diesen Trend hat edding erkannt und arbeitet auf diesem Gebiet mit der Firma Elried Markierungssysteme GmbH zusammen, einem langjährigen Spezialisten der maschinellen Kennzeichnung. Gemeinsam haben sie leistungsfähige Drucker entwickelt, die insbesondere in der Pharmazie, der Lebensmittelindustrie, sowie in der Logistik zum Einsatz kommen. Made-in-Germany, ein kompaktes Design, einfache Bedienung, sowie für diese Produktklasse noch nie dagewesene Konnektivitäts-Features machen diese Drucker ideal für die Anforderungen der Industrie 4.0. "Mit Elried haben wir den idealen Partner für die Entwicklung dieser spannenden Produktkategorie gefunden, der die hohen Qualitätsansprüche der Marke edding zu 100% teilt. Gemeinsam werden wir für eine kleine Revolution in diesem traditionellen Markt sorgen", ist Hannes Behacker der Managing Director der edding Tech Solutions überzeugt.

Konsequente Weiterentwicklung der Marke macht edding zum innovativsten Mittelständler 2018

edding, das ist intensive Farbe, die für Langlebigkeit und hohe Qualität steht auf Oberflächen gebracht. Mit Permanentmarkern ist edding groß geworden, heute jedoch weit mehr als nur der "dicke schwarze Marker". In den vergangenen Jahren hat edding seine Anwendungsfelder konsequent und erfolgreich weiterentwickelt: von Druckerpatronen und Tonern im Jahr 2011 über Kreativsprays 2013 bis hin zum Launch von Nagellacken 2015. Bei allen Entwicklungen stand neben dem spezifischen Kundennutzen der Fit zur Marke im Vordergrund. Die neuen Produkte zeichnen sich durch ihr unverkennbares edding-Design und die bewährte edding-Qualität aus: Lange Haltbarkeit, hohe Deckkraft und Robustheit. Für diesen unternehmerischen Mut hat die Wirtschaftswoche das in zweiter Generation familiengeführte Unternehmen als der innovativste Mittelständler des Jahres 2018 ausgezeichnet.

Eigenes Start-Up gegründet: edding Tech Solutions

Um die Entwicklung und Forschung sowie den internationalen Vertrieb von edding Code und edding Compact Printer zu beschleunigen, wurde ein eigenes Start-Up gegründet - die edding Tech Solutions GmbH, eine Tochtergesellschaft der edding International GmbH mit Sitz in München. "Mit der edding Tech Solutions und ihren Innovationen werden wir ganz neue Geschäftsfelder und Kundengruppen erschließen und gleichzeitig unsere Marke vor dem Hintergrund der Digitalisierung stärken", erläutert Thorsten Streppelhoff, als Vertriebsvorstand der edding AG verantwortlich für den Aufbau der neuen Geschäftsfelder.

Pressekontakt:



Christiane Gieschen, edding International GmbH

Bookkoppel 7, 22926 Ahrensburg

Telefon: 04102/808 282, Fax: 04102/808 169

E-Mail: cgieschen@edding.de

_____________________________



edding Tech Solutions GmbH

Deniz Celik, Telefon: 0174 6893143

Luise-Ullrich-Str. 20, 80636 München

E-Mail: dcelik@edding.com

Original-Content von: edding International GmbH, übermittelt durch news aktuell