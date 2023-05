R+V Versicherung AG

R+V eröffnet mit OB Mende betriebliche Kindertagespflege

Wiesbaden (ots)

Die R+V eröffnet die betriebliche Kindertagespflege "Die Raiffeisenzwerge". Die Kinderbetreuung ist für Kleinkinder unter drei Jahren ausgerichtet und befindet sich in den eigenen Räumlichkeiten. Am Raiffeisenplatz in Wiesbaden können künftig regelmäßig Kinder der Mitarbeitenden von qualifizierten Tagesmüttern betreut werden.

"Wir freuen uns sehr, dass wir den Eltern in der R+V solch ein Angebot zur Verfügung stellen können. Zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist dies ein wichtiger Schritt Richtung Future of Work", sagt Personalvorständin Julia Merkel. Die Kindertagespflege für die Unter-Dreijährigen entsteht in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt Wiesbaden. Wiesbadener Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende und R+V-Personalvorständin Julia Merkel weihen die betriebliche Kindertagespflege der R+V ein und schneiden gemeinsam das Bändchen durch.

Die Kindertagespflege ist eine Art der Betreuung, die vor allem für die ganz Kleinen besonders gut geeignet ist. Ausgebildete Tagesmütter oder -väter betreuen jeweils bis zu fünf Kinder unter drei Jahren. Hier werden sie spielerisch gefördert. Es gibt feste Bezugspersonen sowie beste Rahmenbedingungen, um die Entwicklung der Kinder optimal zu fördern - und das alles ganz in der Nähe des Arbeitsplatzes.

Die Kindertagespflege wird unter anderem durch die neue Arbeitswelt der R+V möglich. Da die Mitarbeitenden mehr Arbeitszeit im Homeoffice verbringen, entstehen neue Perspektiven für die Raumnutzung. Ein Teil der Büroräume wurden für neue Funktionen umgebaut. Die Räumlichkeiten bei den Raiffeisenzwergen sind so eingerichtet, dass nahezu alles da ist, was ein Kinderherz begehrt, von Bällebad, über Kletterturm bis hin zu einem eigenen Raiffeisenzwerge-Spielplatz. Die R+V will mit der neuen Kinderbetreuung in erster Linie Eltern die Rückkehr in den Beruf erleichtern und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie konsequent verbessern. Diese Entlastung der Familien trägt zu einer noch stärkeren Identifikation und Stärkung der Arbeitgebermarke R+V bei.

