Lindt & Sprüngli GmbH

Ein Jahr nach der "Lindt Dubai Style Chocolade" kommt die "Lindt Tokyo Style Chocolade": Matcha-Trend exklusiv neu interpretiert

Bild-Infos

Download

Aachen (ots)

Feine Lindt Chocolade und handverlesener zeremonieller japanischer Matcha verschmelzen zu einer harmonischen Kreation, die Genuss neu definiert.

Limitierte Auflage: 1.000 handgefertigte und personalisierte handnummerierte Tafeln in Deutschland

Launch ab dem 08. November 2025 in ausgewählten Lindt Shops

Inspiriert von der Ruhe japanischer Teezeremonien und dem Bedürfnis nach Momenten der Achtsamkeit präsentiert Lindt & Sprüngli seine neueste Kreation: die "Lindt Tokyo Style Chocolade Matcha Strawberry".

Nach dem Erfolg der ersten Edition "Lindt Dubai Style" im letzten Jahr setzt Lindt seine kulinarische Entdeckungsreise fort - diesmal führt sie nach Japan. "Die neue Lindt Tokyo Style Chocolade verbindet feinste Schweizer Chocolatier-Kunst mit den Geheimnissen traditioneller Teezeremonien".

Die limitierte Schokoladentafel vereint cremige weiße Lindt Chocolade, umhüllt von einer raffinierten Füllung mit Chamei Minami Matcha, fruchtigen Erdbeer-Stückchen und knusprig geröstetem Genmai - ein in traditioneller japanischer Kunstfertigkeit gerösteter Reis. Sein feines, nussiges Aroma und die knusprige Textur verbinden sich harmonisch zu einem aufregenden Geschmackserlebnis. So entsteht ein sinnlicher Genussmoment, der nicht nur den Gaumen anspricht, sondern auch das Ritual des Innehaltens zelebriert.

Genuss und rituelle Zubereitung - Chamei Minami Matcha.

Matcha (fein gemahlener Grüntee) ist mehr als ein Tee - von seiner Herkunft über die sorgfältige Auswahl der Blätter bis hin zu seiner besonderen Zubereitung steht Matcha für fernöstliche Tradition und stilvolles Genießen. Inspiriert von der Präzision der 800 Jahre alten japanischen Teetradition ist die außergewöhnliche Komposition der "Tokyo Style Chocolade" kreiert worden.

In der Welt der japanischen Teezeremonie erhält Matcha oft einen Tee-Namen - auch genannt "Chamei". Er steht sowohl für den rituellen Namen erfahrener Teemeister:innen als auch für die Bezeichnung besonders hochwertiger Matcha-Sorten. Diese Namen werden von Teemeistern vergeben und spiegeln Herkunft, Charakter und Qualität des Tees wider.

Matcha & Lindt Schokolade - luxuriöse Rezeptur für alle Sinne

Wenn Schokolade auf handverlesenen Matcha trifft, entsteht pure Eleganz im Geschmack. Für den exklusiven Charakter der Rezeptur haben die Lindt Maîtres Chocolatiers die Matcha-Sorte "Chamei Minami" ausgewählt.

Chamei Minami ist besonders hochwertig und auchbekannt als Ceremonial Grade aus einer der ersten Pflückungen. Subtil, mit einer hellen, ausgewogenen Note, harmoniert er perfekt mit der fruchtigen Frische der Erdbeere und der milden Süße der weißen Lindt Chocolade. So entsteht eine Komposition, die traditionelle Confiserie-Kunst und innovative Geschmacksrichtungen miteinander verbindet.

Lindt & Sprüngli hebt damit den Matcha-Trend auf ein neues kulinarisches Niveau!

Produkt-Highlights:

Weiße Lindt-Chocolade (mit Chamei Minami Matcha-Grüntee-Pulver)

Füllung: Matcha-Erdbeer-Creme (36%) mit Genmai-Röstreis

Limitierte Edition, erhältlich ab 08. November 2025

UVP: 14,99 EUR (150 g Tafel)

Die neue Lindt Tokyo Style Chocolade erscheint in einer limitierten Auflage

Auflage: 1000 Stück - handgefertigte und handnummerierte Tafeln

In ausgewählten Lindt Shops ab 08. November erhältlich

Aktuelle Launch Termine in ausgewählten Lindt Shops:

Düsseldorf, Wallstraße 1, 8. November

Dresden, Schloßstraße 14, 10. November

München, Karlsplatz 1, 11. November

Stuttgart, Calwer Straße 11, 12. November

Metzingen, Reutlinger Straße 63, 13. November

Hamburg, Spitalerstraße 9, 14. November

Ingolstadt, Otto-Hahn-Straße 1, 14. November

Berlin, Kurfürstendamm 17, 15. November

Frankfurt, Kaiserstraße 2-4, 15. November

Düsseldorf, Wallstraße 1, 15. November

Original-Content von: Lindt & Sprüngli GmbH, übermittelt durch news aktuell