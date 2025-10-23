Lindt & Sprüngli GmbH

Lindt No1 Selection: Wo Exzellenz auf Perfektion trifft

Willkommen in einer Welt, in der absolute Qualität Priorität hat. Bei der Lindt No1 Selection treffen edle Rohstoffe auf feinste Rezepturen. Lindt & Sprüngli vereint erstmals die beliebtesten Kreationen verschiedener Sortimente in einer einzigartigen Kollektion. Ob als exklusives Geschenk oder für den eigenen Genussmoment - hochwertige Pralinen, erlesene Trüffel, handgeschöpfte Tafeln und viele weitere Premium-Rezepturen bieten vollendeten Schokoladengenuss.

Die hochwertigen Verpackungen verkörpern die Premiumqualität und sind stilvolles Dekor: schlichte Eleganz, edles Design, hochwertige Verarbeitung und mit Liebe zum Detail gestaltet.

Beste Auswahl an Pralinen und handgeschöpften Tafeln

Insgesamt 18 Pralinenkreationen wurden für die Lindt No1 Selection von den Lindt Maîtres Chocolatiers auserkoren, um alle Facetten der Expertise zu präsentieren. Neue Rezepturen wie die Sea Salt Caramel No1, Caramel Deluxe und Coeur Blanche wurden eigens für die Lindt No1 Selection entwickelt.

Handwerkliche Hingabe zeigt sich in den neun unterschiedlichen handgeschöpften Tafeln, von Haselnuss Milch, über Pistazie Cashew Milch bis hin zu Erdbeere Weiss.

Exquisite Auswahl an unvergleichlichen Trüffeln

Die Auswahl an Trüffeln in der No1 Selection bietet vollmundige und klassische, aufregende und verführerische oder kräftige und intensive Kreationen der Lindt Maîtres Chocolatiers. Insgesamt sechs unterschiedliche exquisite Trüffel schaffen unvergleichliche Geschmackserlebnisse.

Ein Fest für die Sinne mit Mandelnusssplitter, Giandujotto und Schichtnougat

Die beliebten Klassiker gehören unausweichlich in die Kollektion der Lindt No1 Selection. Mandelnusssplitter in vier Variationen zeigen das perfekte Zusammenspiel aus knackigen Nusssplittern und edler Schokolade. Schicht für Schicht eine Verführung ist die vierfache Auswahl an Schichtnougat - eine Vermählung butterweichen Nougats und aromatischer Nüsse. Besonders cremig und zartschmelzend ist die Auswahl der drei Giandujotto, unter anderem mit der luxuriösen Note zwischen feiner Pistazie und samtiger Haselnussnougat.

