ELPATO Medien GmbH

ELPATO Medien GmbH ernennt Carsten Bellartz zum General Counsel

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Die ELPATO Medien GmbH ernennt Carsten Bellartz zum neuen General Counsel. In dieser neu geschaffenen Position ist er Mitglied der Geschäftsführung des Unternehmens sowie als Syndikusrechtsanwalt tätig. Die Erweiterung des Managementteams zollt dem starken Wachstum der vergangenen Jahre Tribut und ist ein strategischer Schritt, um die aktuelle und zukünftige dynamische Entwicklung des Medienunternehmens rechtlich wie strategisch zu begleiten.

Carsten Bellartz bringt langjährige Expertise und Führungserfahrung in seine neue Rolle ein. Nach seinem Jurastudium in Bonn und Bamberg startete der Volljurist seine berufliche Laufbahn zunächst als Vorstandstrainee bei einem deutschen Finanzdienstleister. Anschließend war er über viele Jahre hinweg in verschiedenen juristischen Positionen für die international agierende Döhler-Gruppe tätig, zuletzt in führender Funktion als Group General Counsel. Seine Kernkompetenzen liegen neben der umfassenden Betreuung komplexer Rechtsthemen in der strategischen Beratung von Wachstumsunternehmen.

"Wir freuen uns außerordentlich, dass Carsten nun auch offiziell und in dieser Schlüsselposition Teil des ELPATO-Managements ist", sagen Patrick Hollstein und Tom Bellartz, geschäftsführende Gesellschafter. "Das dynamische Wachstum unseres Hauses macht eine interne, hochkarätige juristische Begleitung unerlässlich. Carsten verstärkt uns als General Counsel auf einer entscheidenden Ebene; das ist bereits in vielen Bereichen deutlich spürbar und sorgt für sprunghaft mehr Klarheit und Sicherheit im gesamten Unternehmen. Er verantwortet nicht nur sämtliche Rechtsthemen, sondern gestaltet auch die strategische Ausrichtung von ELPATO aktiv mit."

Die ELPATO Medien GmbH produziert in Berlin und Wien mit rund 90 Mitarbeitenden Medien und andere Formate für die Healthcarebranche mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen Kommunikation und Live- Events.

Original-Content von: ELPATO Medien GmbH, übermittelt durch news aktuell