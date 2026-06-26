ELPATO Medien GmbH

Backofen Lieferwagen: Heiße Luft kann töten

Podcast NURMALSOZUMWISSEN #229

Berlin (ots)

Steigende Sommertemperaturen bergen ein oft unterschätztes Risiko für die Patient:innensicherheit in Deutschland. In der aktuellen Folge "Backofen Lieferwagen: Heiße Luft kann töten" des Podcasts NUR MAL SO ZUM WISSEN nehmen die Hosts Tom Bellartz und Patrick Hollstein ein massives regulatorisches Ungleichgewicht bei der Transportkühlung von Medikamenten ins Visier.

Vor-Ort-Apotheken unterliegen strengen Auflagen, doch zeitgleich werden täglich tausende Arzneimittelbestellungen großer Versandapotheken ungekühlt und unkontrolliert über Standard-Lieferfahrzeuge von Post- und Paketdienstleistern ausgeliefert. Für die Lagerung der meisten Arzneimittel ist gesetzlich ein strikter Temperaturbereich von 15 bis 25 Grad Celsius vorgeschrieben. Aufsichtsbehörden wie das Berliner LaGeSo fordern von inhabergeführten Apotheken lückenlose Temperaturprotokolle ein. Im Standard-Postversand hingegen gibt es keinerlei Kontrollen.

Eine im Podcast diskutierte Erhebung des Logistikers trans-o-flex belegt das Problem: In ungekühlten Fahrzeugen steigt die Temperatur an heißen Tagen schnell auf das Doppelte der Außentemperatur an. Der Herausgeber Tom Bellartz kritisiert diese Gleichgültigkeit scharf: "Niemand würde rohes Fleisch, das stundenlang in einem überhitzten Auto lag, seinen Kindern anbieten. Dass Politik und Krankenkassen bei hochsensiblen Medikamenten jedoch einfach wegschauen, ist eine absolute Katastrophe."

Dabei war in der anstehenden Apothekenreform ursprünglich vorgesehen, auch Speditionen beim Arzneimitteltransport strenger in die Pflicht zu nehmen. Nach Interventionen auf EU-Ebene wurde dieser präventive Verbraucherschutz jedoch wieder gestrichen. Die Verantwortung verbleibt somit einseitig bei den Apotheken vor Ort, sodass Logistik- und Versandriesen wie DHL, DocMorris oder Redcare komplett aus der Haftung entlassen sind.

Der Chefredakteur von APOTHEKE ADHOC, Patrick Hollstein, zeigt sich über die fehlenden Kontrollen auf der Straße fassungslos: "Also man ist doch wirklich sprachlos, wenn man dann die DHL-Transporter fahren sieht und weiß, da liegen dieselben Medikamente drin und werden halt überhaupt nicht gekühlt."

Die Hosts fordern daher von der Gesundheitspolitik und den Konzernen ein sofortiges Umdenken sowie gezielte Investitionen in kontrollierte Lieferketten.

#NURMALSOZUMWISSEN, der Podcast für Pharma und Apotheke, erscheint wöchentlich donnerstags, ist abrufbar bei allen bekannten Streamingdiensten und auch als Video bei YouTube zu sehen. Patrick Hollstein ist Chefredakteur von APOTHEKE ADHOC, Tom Bellartz Herausgeber des erfolgreichen Portals und beide gemeinsam Gründer der ELPATO Medien GmbH.

Aktuelle Ausgabe: https://youtu.be/Fu-fozeQkhU?si=IJvgK8WdcjhU_Lf2

Mehr Infos: https: www.nurmalsozumwissen.de

Der Podcast #NURMALSOZUMWISSEN ist ein Angebot der ELPATO Medien GmbH. Sie produziert in Berlin und Wien mit mehr als 90 Mitarbeitenden Medien und andere Formate für die Healthcarebranche mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen Kommunikation und Live- Events.

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