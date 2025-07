DRF Luftrettung

Luftrettung in Göttingen

Christoph 44 feiert 45. Geburtstag

Filderstadt (ots)

Die Station Göttingen der DRF Luftrettung wird heute 45 Jahre alt. Seit dem offiziellen Dienststart am 3. Juli 1980 hat sich der rot-weiße Hubschrauber zu einem unverzichtbaren Baustein der notfallmedizinischen Versorgung in Südniedersachsen entwickelt. Die Station am Universitätsklinikum Göttingen steht für schnelle und kompetente Hilfe aus der Luft - Tag für Tag.

Ob Herzinfarkt, Schlaganfall oder ein Unfall bei der Arbeit - Christoph 44 ist schnell zur Stelle, wenn Patienten mit schweren Erkrankungen oder Verletzungen schnelle notärztliche Hilfe benötigen. Das Team aus Pilot, Notarzt und Notfallsanitäter steht für Notfalleinsätze in Südniedersachsen, Nordhessen und Teilen Thüringens bereit, für schnelle Transporte schwerkranker Patienten kann Christoph 44 in ganz Niedersachsen und darüber hinaus alarmiert werden. Über die Jahre wurden die Besatzungen der Göttinger Station über 58.500 Mal alarmiert und konnten mit ihrer umfassenden Qualifikation, ihrer hochmodernen Ausrüstung und durch den Zeitvorteil, den der Hubschrauber bietet, unzählige Leben retten.

"Dass wir heute auf 45 Jahre erfolgreiche Luftrettung in Göttingen zurückblicken können, verdanken wir nicht nur dem Engagement der Kollegen, die die Station aufgebaut haben, sondern auch der jahrelangen und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit unseren Partnern vor Ort - von den Kliniken über die Leitstellen bis hin zu den bodengebundenen Rettungsdiensten", betont Markus Sandmann, Leiter Stationsbetrieb Region Nord. "Uns treibt derselbe Gedanke an: schnelle und optimale Hilfe für Menschen in Not in der Region sicher zu stellen."

Die Station Göttingen

Die Idee zur Stationierung eines Rettungshubschraubers in Göttingen entstand bereits in den 1970er Jahren. Zwei Anästhesieprofessoren setzten sich früh für eine Verbesserung der notfallmedizinischen Versorgung ein. Nach intensiven Verhandlungen mit dem niedersächsischen Sozialministerium, der Stadt Göttingen und der DRF Luftrettung konnte die Station schließlich gegründet werden.

Am 3. Juli 1980 nahm der Standort als vierte Station der DRF Luftrettung bundesweit seinen Betrieb auf - zunächst mit einem Hubschrauber des Typs Bell 206 Long Ranger. Bereits am Folgetag erfolgte der erste Einsatz bei einem Verkehrsunfall nahe Wöllmarshausen. 1984 wurde die Maschine durch eine BO 105 ersetzt, 2007 folgte der moderne Hubschraubertyp EC135. Seit vergangenem Jahr kommt ein hochmoderner Hubschrauber des Typs H135 zum Einsatz, der optimal für das Einsatzprofil der Station geeignet ist.

Zur Besatzung gehören ein Pilot, ein Notarzt und ein Notfallsanitäter/HEMS TC. Notfallorte im Umkreis von 60 Kilometern erreicht die Crew in maximal 15 Flugminuten. Der Rettungshubschrauber steht von Sonnenaufgang (frühestens 7 Uhr) bis Sonnenuntergang für Einsätze bereit.

Über die DRF Luftrettung

Die DRF Luftrettung mit Sitz in Filderstadt ist eine der größten Luftrettungsorganisationen Europas. Von 32 Stationen an 30 Standorten in Deutschland aus starten die Hubschrauber und Ambulanzflugzeuge der gemeinnützigen Organisation zu ihren Einsätzen. Hierzu gehören Einsätze in der Notfallrettung, Verlegungsflüge von kritisch kranken oder verletzten Personen zwischen Kliniken und Rückholungen von Patientinnen und Patienten aus dem Ausland. An 13 der Hubschrauberstationen sind die Crews rund um die Uhr einsatzbereit, an zwei weiteren ist die Besatzung im Tagbetrieb mit erweiterten Randzeiten einsatzbereit. An fünf Standorten kommen Hubschrauber mit Rettungswinde zum Einsatz. Insgesamt leistete die DRF Luftrettung 35.850 Einsätze im Jahr 2024. Für den kontinuierlichen Ausbau ihrer lebensrettenden Aufgabe ist die gemeinnützige Luftrettungsorganisation auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Rund 400.000 Fördermitglieder weiß der DRF e.V. bereits an seiner Seite. Mehr Informationen unter www.drf-luftrettung.de

