Precisely stellt AI Readiness Assessment vor, um Weg vom Konzept zur Wertschöpfung zu beschleunigen

Neues Datenstrategie-Beratungsangebot hilft Unternehmen, KI-Erfolg zu erzielen und die Grundlage für vertrauenswürdige, skalierbare Ergebnisse zu legen

Precisely, einer der weltweit führenden Anbieter von Datenintegrität, hat heute den Launch seines AI Readiness Assessment angekündigt, ein neues strategisches Beratungsangebot, das Unternehmen hilft, den Erfolg von KI zu beschleunigen. Das Angebot umfasst eine Bewertung der Datenreife, einen Leitfaden für die KI-Governance und Empfehlungen für das organisatorische Änderungsmanagement, das erforderlich ist, um eine nachhaltige Wirkung zu erzielen.

Precisely ist der einzige Anbieter von Datenmanagement, der fachkundige Beratung, Software in Unternehmensqualität und umfangreiche Datenbestände kombiniert. Diese Markteinführung signalisiert eine mutige, erweiterte Investition in die Ermöglichung verantwortungsvoller, unternehmensweiter KI in einer Zeit, in der der Wettbewerbsdruck noch nie so stark war.

KI-Bereitschaft: Vom Konzept zur Wertschöpfung

Unternehmen stehen unter wachsendem Druck, KI zu nutzen, und konkurrierende Anbieter machen Schlagzeilen im Wettlauf um die Bereitstellung von KI-Funktionen. Trotz steigender Investitionen in KI sind die meisten Unternehmen nicht darauf vorbereitet, das Potenzial dieser Technologie voll auszuschöpfen. Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass nur 12 % der Unternehmen der Meinung sind, dass ihre Daten für KI bereit sind. 85 % der KI-Projekte scheitern an schlechter Datenqualität, schwacher Governance oder falscher Abstimmung zwischen Geschäft und IT.

„Bei der KI-Bereitschaft geht es nicht nur um Datenreife, sondern auch um die Schaffung eines wiederholbaren Rahmens für KI-Innovationen", sagt David Woods, SVP Global Services bei Precisely. "Das Precisely AI Readiness Assessment versetzt unsere Kunden in die Lage, schneller voranzukommen - mit Klarheit und Zuversicht, während sie Prozesse und organisatorisches Änderungsmanagement etablieren, um ihre KI-Initiativen erfolgreich zu skalieren. Wir befinden uns in einer Zeit, in der KI, insbesondere agentenbasierte KI, die Märkte umgestaltet und die Aufmerksamkeit der Vorstandsetagen auf sich zieht, und Precisely hilft seinen Kunden, diese Lücke zwischen Anspruch und Umsetzung mit strategischer Präzision zu schließen."

Einführung des AI Readiness Assessment

Das Precisely AI Readiness Assessment ist ein fokussiertes, hochwirksames sechswöchiges Programm, um die Herausforderungen der Datenintegrität, Governance und Teamabstimmung zu identifizieren und zu lösen, die häufig die KI-Initiativen von Unternehmen zum Scheitern bringen. Das AI Readiness Assessment liefert eine ausführliche Analyse des KI-Entwicklungsstandes und eine klare, umsetzbare Roadmap.

Das Angebot umfasst:

Bewertung der Datenreife – Aufzeigen der wichtigsten Lücken in der Datenzuverlässigkeit mit Schwerpunkt auf Verfügbarkeit, Zugänglichkeit, Qualität, Anreicherung, Beobachtbarkeit und Governance

– Aufzeigen der wichtigsten Lücken in der Datenzuverlässigkeit mit Schwerpunkt auf Verfügbarkeit, Zugänglichkeit, Qualität, Anreicherung, Beobachtbarkeit und Governance Prüfung von KI und Anwendungsfällen – Sicherstelldn, dass Geschäftsprioritäten und KI-Bemühungen von Anfang an miteinander verbunden sind, um den gewünschten Nutzen zu erzielen

– Sicherstelldn, dass Geschäftsprioritäten und KI-Bemühungen von Anfang an miteinander verbunden sind, um den gewünschten Nutzen zu erzielen Governance für KI – Identifizierung von Best Practices für Daten, die Compliance, Ethik, Umfang und Vertrauen berücksichtigen

– Identifizierung von Best Practices für Daten, die Compliance, Ethik, Umfang und Vertrauen berücksichtigen Organisatorisches Änderungsmanagement – Umreißt führende Praktiken, um zu gewährleisten, dass die Teams aufeinander abgestimmt sind und Verantwortung übernehmen

– Umreißt führende Praktiken, um zu gewährleisten, dass die Teams aufeinander abgestimmt sind und Verantwortung übernehmen KI-Roadmap & strategische nächste Schritte – Liefert einen umsetzbaren Plan zur Beschleunigung des KI-Erfolgs

Das AI Readiness Assessment wird von Preciselys Data Strategy Consulting Team durchgeführt - mit einer Expertengruppe aus ehemaligen Chief Data Officers und Führungspesonen von Datenteams mit jahrzehntelanger Erfahrung, die Unternehmen bei der Modernisierung und Transformation unterstützen.

Erfahren Sie hier mehr über das AI Readiness Assessment oder besuchen Sie die virtuelle Trust '25 für weitere Einblicke und exklusive Demos – live oder on demand.

Über Precisely

Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Datenintegrität stellt Precisely sicher, dass Ihre Daten genau, konsistent und kontextbezogen sind. Unser Portfolio, einschließlich der Precisely Data Integrity Suite, hilft Ihnen, Daten zu integrieren, die Datenqualität zu verbessern, die Datennutzung zu regeln, Standortdaten zu geokodieren und zu analysieren sowie mit ergänzenden Datensätzen anzureichern, um sichere Geschäftsentscheidungen zu treffen. Über 12.000 Unternehmen in mehr als 100 Ländern, darunter 93 der Fortune 100, vertrauen auf Software, Daten und Strategiedienstleistungen von Precisely, um KI-, Automatisierungs- und Analyseinitiativen voranzutreiben. Erfahren Sie mehr unter www.precisely.com/de.

