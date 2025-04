Precisely

Führender Data Integrity Anbieter Precisely befördert Allan Christian zum SVP & General Manager des Engage-Geschäfts

Dies unterstützt die steigende Nachfrage nach Kundenkommunikation in Unternehmen mit einem neuen Maß an Automatisierung, Personalisierung und integrierter Compliance

Precisely, einer der weltweit führenden Anbieter von Datenintegrität, hat heute Allan Christian zum Senior Vice President und General Manager für den Bereich Engage Customer Communications Management ernannt. In dieser Rolle wird Allan Christian die globale Strategie, Produktinnovation und Markteinführung der Kundenkommunikationslösungen von Precisely leiten. Er wird an Kevin Ruane, CMO & EVP, Engage von Precisely, berichten.

Dieser Schritt unterstützt die wachsende Nachfrage nach hochgradig personalisierten, gesetzeskonformen und automatisierten Kundenerlebnissen, die auf vertrauenswürdigen Daten basieren. Engage ermöglicht es Unternehmen, mit ihren Kunden in Echtzeit und über alle Kanäle hinweg in Kontakt zu treten. Dies geschieht über fortschrittliche Cloud-, On-Premises- und Managed-Service-Lösungen, die die branchenführenden Datenintegritätsfunktionen von Precisely ergänzen.

Allan Christian bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Daten- und Kundenkommunikation mit. Er war zuletzt als SVP of Technology and Experience bei Precisely tätig und hatte Führungspositionen bei HSBC, Pitney Bowes Software & Data und MapInfo inne.

„Allans fundierte technische Kenntnisse und seine unermüdliche Kundenorientierung machen ihn zur idealen Führungskraft, um unser Engage-Geschäft voranzutreiben", so Ruane. "Er ist einzigartig positioniert, um Innovation mit praktischer Wirkung zu vereinen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Allan und dem Rest des Engage-Teams, um unser Wachstum zu beschleunigen und den Wert, den KI für die Kundenkommunikation bringen kann, zu nutzen."

Die EngageOne™-Lösungen von Precisely helfen dabei, Silo-Tools zu beseitigen, indem sie eine einheitliche Plattform für die Erstellung hyper-personalisierter, konformer Kommunikation bieten. Unternehmen, die EngageOne nutzen, berichten von einer 40-mal schnelleren Erstellung und Archivierung von Kommunikation, einem dreimal höheren Engagement und einer optimierten Governance – dies ist besonders wichtig für Branchen wie Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Gesundheitswesen, Telekommunikation und weitere Branchen.

"Dies ist eine aufregende Gelegenheit, die Art und Weise zu verändern, wie wir über das Kundenengagement denken. Aufkommende Initiativen wie intelligente Interaktivität und agentenbasierte KI haben das Potenzial, neue Erkenntnisse zu gewinnen und größere Vorteile und Effizienz für Unternehmen zu schaffen", sagte Christian. „Wir setzen uns dafür ein, Innovationen zu schaffen und es Unternehmen zu ermöglichen, authentische, datengesteuerte Kommunikation über alle Kanäle zu liefern."

Precisely wurde kürzlich als Leader im renommierten Aspire Leaderboard für Interaction Experience Management (IXM) ausgezeichnet und für seine Lösungen EngageOne Communicate und RapidCX anerkannt. In Kombination mit dem robusten Portfolio an Datenintegritätslösungen des Unternehmens, angeführt von der Precisely Data Integrity Suite, können Unternehmen die Bereitstellung von hyper-personalisierter, vertrauenswürdiger Kommunikation über eine Vielzahl von Messaging-Kanälen sicherstellen.

