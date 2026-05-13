toom Baumarkt GmbH

Gemeinsam für summende Gärten: toom engagiert sich für Insektenschutz

Spendenaktion zugunsten der Heinz Sielmann-Stiftung rund um den Weltbienentag unterstützt Biodiversität und Naturschutzprojekte

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Köln (ots)

Rund um den Weltbienentag am 20. Mai setzt toom Baumarkt erneut ein Zeichen für den Schutz von Insekten: Vom 16. bis 22. Mai 2026 spendet das Unternehmen pro verkaufter Pflanze aus dem "Nützlingsfreundlich"-Sortiment 10 Cent an die Heinz Sielmann Stiftung, die die Bereiche Naturschutz, Naturerleben und Biodiversität fördert.

Das Engagement rund um den Weltbienentag ist Teil einer langfristigen Strategie: Seit 2015 fördert toom nützlingsfreundliches Gärtnern durch den Verzicht auf Glyphosat und den Ausbau torffreier Sortimente. In Zusammenarbeit mit Wildbienenexperte Rolf Witt wird das Angebot kontinuierlich weiterentwickelt, mit dem Ziel, Insektenschutz fest im Alltag zu verankern und gemeinsam mit den Kund:innen zum Erhalt natürlicher Lebensräume beizutragen. "Der Schutz von Insekten ist eine zentrale Voraussetzung für funktionierende Ökosysteme und damit auch für unsere eigene Zukunft. Mit unserer Aktion möchten wir unsere Kundinnen und Kunden aktiv einbinden und zeigen, wie einfach es ist, im eigenen Garten oder auf dem Balkon einen Beitrag zu leisten", sagt Dominique Rotondi, Geschäftsführer Ware und Logistik bei toom. "Unser Ziel ist es, umweltbewussteres Gärtnern alltagstauglich zu machen und gleichzeitig konkrete Projekte im Naturschutz zu unterstützen. "Mit dem "Nützlingsfreundlich"-Sortiment verfolgt toom seit mehreren Jahren einen klarökologisch orientierteren Ansatz im Gartenbereich.

Die Pflanzen sind frei von bienengefährlichen Pestiziden, gezielt auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von Wildbienen, Hummeln und Schmetterlingen abgestimmt und werden regelmäßig von unabhängigen Expert:innen geprüft. Ergänzend arbeitet das Unternehmen mit Partnern, wie GLOBAL 2000 daran, den Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel weiter zu reduzieren und umweltschonendere Alternativen zu fördern. Zum Sortiment gehören unter anderem Stauden, Beetpflanzen und Lavendel - eine einfache Möglichkeit, Garten oder Balkon in einen insektenfreundlichen Lebensraum zu verwandeln.

Über toom:

Mit rund 300 Märkten im Portfolio (toom Baumarkt, B1 Discount Baumarkt), 18.000 Beschäftigten und einem Bruttoumsatz von rund 3 Milliarden Euro zählt toom zu den führenden Anbietern der deutschen Baumarktbranche. Das Unternehmen gehört zur REWE Group. Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2025 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 96,5 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren rund 380.000 Beschäftigten in 21 europäischen Ländern präsent. +++ Seit 2016 trägt toom das Zertifikat "audit berufundfamilie". Mit dem "audit berufundfamilie", einer Initiative der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, geht toom als Arbeitgeber zukunftsorientierte Wege und unterstützt seine Mitarbeitenden in unterschiedlichen Lebensphasen und den damit verbundenen Herausforderungen.

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