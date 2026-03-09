Klimaschutz im Garten: toom setzt konsequent auf torffreies Gärtnern / Bundesweite Aktionswoche Torffrei gärtnern des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Heimat (BMELH)

toom Baumarkt GmbH

Zum Start in die neue Gartensaison rückt das Thema torffreies Gärtnern erneut in den Fokus: toom Baumarkt begleitet bereits zum dritten Mal die bundesweite Aktionswoche "Torffrei gärtnern!" des BMELH vom 13. bis 22. März mit umfassenden Informationsangeboten rund um umweltfreundliches Gärtnern. Auch über den Aktionszeitraum hinaus, ist das Thema für toom von zentraler Bedeutung: Bereits seit 2025 führt die Baumarktkette ein vollständig torffreies Erdensortiment und setzt damit ein klares Zeichen für Moor- und Klimaschutz.

Was passiert, wenn in Mooren Torf abgebaut wird? Die Antwort ist einfach: Die einstigen Klimahelden können keinen Kohlenstoff mehr speichern und werden zur Umweltbelastung. Intakte Moore hingegen binden große Mengen CO2 und leisten damit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Deshalb lohnt es sich, beim Gärtnern auf torffreie Erden zu setzen. Durch den Verzicht werden nicht nur die Hochmoore, sondern auch die Lebensräume für seltene Tiere und Arten geschützt. Die bundesweite Aktionswoche des BMELH "Torffrei gärtnern!" soll Hobbygärtner:innen sensibilisieren und sie dazu ermutigen, auf torffreie Alternativen umzusteigen. Als offizieller Partner trägt toom mit seinem komplett torffreien Erdensortiment und umfangreichen Informationsangeboten dazu bei, nachhaltigeres Gärtnern für Kund:innen erlebbar und alltagstauglich zu machen.

"Der Verzicht auf Torf ist ein wirksamer Hebel für den Klima- und Naturschutz - direkt vor der eigenen Haustür", sagt Dominique Rotondi, Geschäftsführer Einkauf und Logistik bei toom. "Die Aktionswoche ist die ideale Gelegenheit, um zu informieren und noch mehr Menschen für torffreie Alternativen zu begeistern."

Torffreie Erden: leistungsfähig und pflanzengerecht

Die torffreien Erden von toom bestehen aus nachwachsenden Rohstoffen und sind gezielt auf die Bedürfnisse verschiedener Pflanzenarten abgestimmt - von Zierpflanzen über Gemüse bis hin zu Spezialkulturen. Für gesunde Pflanzen sollten Verbraucher:innen darauf achten, die jeweils passende Spezialerde verwenden und regelmäßig düngen, da Torfersatzstoffe durch ihren aktiven Verrottungsprozess Nährstoffe verbrauchen. Empfohlen wird zudem, lieber öfter kleine Mengen Wasser zu geben. Außerdem lohnt es sich, torffreie Erde frisch zu verwenden, da sie mikrobiell aktiver ist als torfhaltige Erde.

toom arbeitet eng mit Erzeugern und Gärtnereien zusammen, um den Torfeinsatz auch in der Pflanzenproduktion zu reduzieren. Bereits heute werden über 300 Zierpflanzen torffrei oder torfreduziert kultiviert. Zudem war toom maßgeblich an der Entwicklung des HORTICERT-Zertifikats beteiligt, das Torfersatzstoffe anhand ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher Nachhaltigkeitskriterien prüft.

Aktionen während der Aktionswoche

Während der Aktionswoche steht online die Aufklärung zum torffreien Gärtnern im Mittelpunkt. Ergänzend wird die Aktionswoche durch POS-Plakate in den Märkten beworben. Gartenliebhaber:innen können sich umfassend informieren und erfahren, wie sie durch torffreies Gärtnern aktiv Moor- und Klimaschutz unterstützen.

Weitere Informationen zum torffreien Sortiment und hilfreiche Tipps finden sich unter: www.toom.de/torffrei

