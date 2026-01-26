toom Baumarkt GmbH

Zimmerpflanzen Trends 2026: Diese Pflanzen sind besonders beliebt /toom klärt auf: warum für gesundes Wachstum das Zusammenspiel aus Pflanze, Erde und Pflege entscheidend ist

Zimmerpflanzen und Küchenkräuter sind längst mehr als Dekoration. Sie prägen das Wohngefühl, bringen Natur in die eigenen vier Wände und lassen sich zunehmend in den Alltag integrieren. Eine aktuelle Auswertung von toom Baumarkt[1] zeigt, welche Pflanzen 2026 besonders häufig empfohlen werden - und worauf es bei Auswahl, Pflege und Nährstoffversorgung ankommt.

Für die Analyse hat toom die deutschen Top-100-Google-Ergebnisse zu den Suchanfragen "beliebteste Zimmerpflanzen" und "beliebteste Küchenkräuter" ausgewertet und gezählt, welche Pflanzen in redaktionellen Beiträgen besonders häufig genannt werden. Die Ergebnisse zeigen: Gefragt sind vor allem Pflanzen, die sich unkompliziert pflegen lassen und gut zum individuellen Lebensstil passen.

Beliebte Zimmerpflanzen: Klassiker mit klaren Vorteilen

Zu den am häufigsten empfohlenen Zimmerpflanzen im Gesamtranking zählen:

#1 Urban Jungle: Monstera mit 51 Erwähnungen (9,03%) ist der unangefochtene Favorit. Mit ihren großen, dekorativen Blättern verleiht sie jedem Raum tropisches Flair und eignet sich besonders für helle Wohnbereiche.

mit 51 Erwähnungen (9,03%) ist der unangefochtene Favorit. Mit ihren großen, dekorativen Blättern verleiht sie jedem Raum tropisches Flair und eignet sich besonders für helle Wohnbereiche. #2 Classic Chic: Orchidee mit 27 Erwähnungen (4,78%) bleibt ein zeitloser Klassiker und überzeugt durch ihre eleganten Blüten. Sie benötigt einen hellen, halbschattigen Standort und viel Luftfeuchtigkeit.

mit 27 Erwähnungen (4,78%) bleibt ein zeitloser Klassiker und überzeugt durch ihre eleganten Blüten. Sie benötigt einen hellen, halbschattigen Standort und viel Luftfeuchtigkeit. #3 Soft Minimal: Bogenhanf - 26 Erwähnungen (4,60%) gilt als besonders robust, pflegeleicht und ist auch für Einsteiger:innen geeignet. Seine aufrechten Blätter setzten er für markante grüne Akzente. Er bevorzugt einen hellen bis sonnigen Standort.

Küchenkräuter: Frisches Grün mit praktischem Nutzen

Auch Küchenkräuter bleiben 2026 gefragt - insbesondere, weil sie dekoratives Grün mit direktem Nutzen verbinden. Besonders häufig empfohlen werden Petersilie, Basilikum und Thymian, die sich gut für Fensterbank, Balkon oder Hochbeet eignen.

#1 Schnell & frisch: Petersilie (74) gilt als unkompliziert, vielseitig einsetzbar und eignet sich für den ganzjährigen Anbau.

#2 Mediterran: Basilikum (68) bringt mediterranes Flair ins zuhause und wird bevorzugt frisch verwendet, etwa für Pesto, Salate oder als aromatisches Finish.

#3 Herzhaft-warm: Thymian (63) überzeugt durch seine Robustheit, benötigt wenig Wasser und lässt sich vielseitig nutzen - von herzhaften Gerichten bis hin zu Tee oder aromatisierten Ölen.

Bio-Sortiment für gesunde Pflanzen

Für den erfolgreichen Anbau empfiehlt toom ein aufeinander abgestimmtes toom Eigenmarke-Sortiment aus torffreien Bio-Erden, Bio-Pflanzen, Bio-Kräutern und Bio-Düngern. Das Zusammenspiel dieser Komponenten erleichtert insbesondere Einsteiger:innen den nachhaltigeren Anbau - von der Pflanzung bis zur Ernte.

Service & Beratung als wichtiger Erfolgsfaktor

Neben einem breiten Sortiment bietet toom persönliche Beratung in den Märkten sowie digitale Ratgeberangebote. Kund:innen erhalten Unterstützung bei der Auswahl geeigneter Pflanzen, der passenden Erde und bei Fragen zur Pflege - etwa zu Standort, Bewässerung oder Nährstoffversorgung. Ziel ist es, Orientierung zu geben und den nachhaltigen Pflanzenanbau alltagstauglich zu machen.

