Neues Konzept der toom Gartenwelt / Zukunftsweisendes Konzept mit klarem Fokus auf Orientierung und Pflanzenkompetenz

Köln (ots)

Mit der Gartenwelt testet toom ein umfassend weiterentwickeltes Marktkonzept für den Gartenbereich. Das Konzept reagiert auf veränderte Kundenbedürfnisse, die steigende Bedeutung nachhaltiger Sortimente und den Wunsch nach mehr Orientierung, Inspiration und Service beim Einkauf von Pflanzen und Gartenprodukten. Nach der Eröffnung des Pilotstandorts in Marl Ende 2025 wird die Gartenwelt im ersten Quartal 2026 in weiteren Märkten - unter anderem in Gaggenau und Leipzig-Engelsdorf - ausgerollt.

Ziel der neuen Gartenwelt ist es, den Gartenbereich als emotionalen, klar strukturierten Erlebnisraum neu zu denken und gleichzeitig Prozesse im Markt effizienter zu gestalten. "Mit der Gartenwelt schaffen wir ein zukunftsfähiges Konzept, das unsere Stärken im Sortiment und in der Beratung noch sichtbarer macht und gleichzeitig das Einkaufserlebnis für unsere Kundinnen und Kunden deutlich erleichtert sowie viel mehr Inspiration bietet", sagt Jochen Vogel, CEO toom.

Pflanzen im Fokus: Orientierung durch klare Struktur

Herzstück der neuen Gartenwelt ist eine konsequent neu gedachte Wegeführung, die sich am sogenannten Arenaprinzip orientiert. Pflanzen stehen im Zentrum der Flächen - sowohl in der Warmhalle als auch auf der Freifläche - und werden in großzügigen, thematisch gebündelten Clustern präsentiert. Kundinnen und Kunden erhalten so einen schnellen, intuitiven Überblick über die gesamte Pflanzenvielfalt und können gezielt nach Einsatzbereichen wie Beet und Balkon, Gemüse, Kräuter oder Zimmerpflanzen auswählen.

Natürliche Holzoptiken, warme Materialien und eine einheitliche Gestaltung schaffen eine hochwertige, einladende Atmosphäre, die zum Verweilen und Entdecken einlädt. Bereits von außen wird das neue Konzept sichtbar: Eine modernisierte Fassadengestaltung sowie die klare Kennzeichnung als "toom Gartenwelt" machen den Gartenbereich als eigenständige Erlebniswelt erkennbar.

Mehr Service durch intelligente Prozesse

Ein zentrales Element der Gartenwelt ist die gezielte Entlastung der Pflegeprozesse zugunsten einer intensiveren Kundenberatung. Neue Pflanztische mit integrierten Bewässerungssystemen und smartem Wassermanagement reduzieren den Arbeitsaufwand, senken den Wasserverbrauch und tragen zu einem verantwortungsvollen Ressourceneinsatz bei.

Ergänzt wird das Konzept durch klar definierte Servicebereiche: Eine zentral platzierte Gartenapotheke bündelt Themen rund um Pflanzenschutz und -pflege, während ein modernes Bestellcenter individuelle Kundenanfragen aufnimmt und mit digitaler Beratung unterstützt. "Die neue Gartenwelt gibt unseren Teams die Freiheit, sich ganz auf das zu konzentrieren, was sie ausmacht: Leidenschaftliche Beratung. Gleichzeitig stärken wir Prozesse, die unsere Märkte nachhaltiger und zukunftsfähiger machen", so Vogel.

Erweiterung des Angebots: ZooRoyal als Shop-in-Shop für Heimtierbedarf

Im Zuge der neuen toom Gartenwelt stärkt toom auch weiterhin sein Kompetenzfeld im Bereich Heimtierbedarf: Künftig integriert der Baumarkt ein ZooRoyal Shop-in-Shop-System. Damit profitieren Kundinnen und Kunden von einem umfangreichen Sortiment an Tiernahrung, Zubehör und Pflegeprodukten für Haustiere, eingebettet in die inspirierende Umgebung der Gartenwelt. Als Unternehmen der REWE Group ergänzt ZooRoyal das Konzept ideal und schafft starke Synergien im Verbund: gebündelte Sortimentskompetenz, hohe Fachhandelsqualität, exklusive Marken und ein noch breiteres Angebotsprofil, das den Einkauf für Tierliebhaber deutlich erleichtert. Durch die Nähe zur Pflanzen- und Gartenwelt ergeben sich zudem thematische Verbindungen, die Kundinnen und Kunden ein rundum abgestimmtes Einkaufserlebnis bieten.

Regionale Herkunft als starkes Sortimentsprinzip

Auch in der Sortimentsgestaltung setzt toom gezielt Akzente. Die regionale Herkunft der Pflanzen rückt stärker in den Fokus: Ein wachsender Anteil stammt aus regionalen Gärtnereien, ergänzt durch klar kommunizierte Qualitäts- und Nachhaltigkeitskriterien. Dazu zählen unter anderem torffreie Erden, nützlingsfreundliche Produkte sowie Obstpflanzen aus pestizidfreier Züchtung.

Marktplatzartige Präsentationen für Beet- und Balkonpflanzen, Gemüse und Kräuter verbinden Übersichtlichkeit mit Inspiration und unterstützen die kompetente Beratung vor Ort.

Über toom: Mit rund 300 Märkten im Portfolio (toom Baumarkt und B1 Discount Baumarkt), 18.000 Beschäftigten und einem Bruttoumsatz von rund 3 Milliarden Euro zählt toom zu den führenden Anbietern der deutschen Baumarktbranche. Das Unternehmen gehört zur REWE Group. Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von 96 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren rund 390.000 Beschäftigten in 21 europäischen Ländern präsent. +++ Seit 2016 trägt toom das Zertifikat "audit berufundfamilie". Mit dem "audit berufundfamilie", einer Initiative der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, geht toom als Arbeitgeber zukunftsorientierte Wege und unterstützt seine Mitarbeitenden in unterschiedlichen Lebensphasen und den damit verbundenen Herausforderungen.

Original-Content von: toom Baumarkt GmbH, übermittelt durch news aktuell