Respekt, wer's selber macht - dafür steht toom seit mehr als zehn Jahren und belebt das Thema Selbermachen stets neu mit echten Projekten und viel Emotionen. In der startenden Frühjahrskampagne steht erneut der renommierte Schauspieler Martin Brambach im Mittelpunkt - diesmal wechselt er die Rolle vom skurrilen Reporter zum selbsternannten Influencer. DIYjochen67 ist ein sympathischer Familienvater mit einer großen Leidenschaft fürs Heimwerken. Ob im Garten oder bei Vorhaben rund ums Haus - getreu dem Motto "Respekt, wer´s selber macht" packt Jochen mit voller Überzeugung an. Doch eine Sache ist für ihn dabei neu: Social Media.

In der Kampagne schlüpft Martin Brambach, unter anderem bekannt als Kommissar aus dem Sonntagabendprogramm, in die Rolle des Familienvaters Jochen. Online teilt er voller Stolz seine DIY-Projekte - zur Freude seiner vier Follower. Doch statt sich von den kritischen Kommentaren seiner social-media-affinen Tochter entmutigen zu lassen, bleibt er hartnäckig. Und genau das ist die Botschaft von toom: Heimwerken bedeutet vor allem Spaß am Selbermachen und Stolz, etwas Eigenes geschaffen zu haben. "Mit der Frühjahrskampagne möchten wir unsere Kunden inspirieren, ihre eigenen Projekte anzugehen und zu verwirklichen", sagt René Haßfeld, CEO toom Baumarkt.

Die von der Kreativagentur Scholz & Friends entwickelte und mit Kleine Brüder produzierte Kampagne setzt auf unterhaltsame Spots, die auf humorvolle Weise den Spaß am Selbermachen in den Mittelpunkt stellen. In mehreren Episoden zeigt Jochen, dass es beim Selbermachen nicht um Perfektion geht - sondern darum, einfach loszulegen und Spaß an der Sache zu haben. "Mit der Kampagne wollen wir unsere Kundinnen und Kunden ermutigen, ihre DIY-Vorhaben selbst in die Hand zu nehmen", erklärt Dr. Robert Wiegand, Director Marketing bei toom. "Martin Brambach und Regisseur Leo Fuchs bringen genau den Humor mit, den wir uns für diese Kampagne gewünscht haben. Wir zeigen, dass Selbermachen Spaß machen kann und jeder mit den richtigen Ideen und Produkten Großes schaffen kann - unabhängig von Likes oder Followern", so Wiegand weiter. "Die Kampagne verbindet die digitale und die reale Welt - genau wie Jochen, der sich sowohl online als auch offline mit vollem Einsatz seinen DIY-Projekten im eigenen Garten widmet", ergänzt Elisabeth Jansen, Head of Strategy & Media.

Die Filme werden auf digitalen Kanälen wie Instagram, TikTok und YouTube sowie im TV und Streaming ausgespielt. Begleitend zur Kampagne setzt toom auf eine umfassende 360°-Kommunikation. Neben der crossmedialen Ausspielung der Spots werden passende DIY-Angebote und exklusive Aktionen online sowie direkt in den Märkten angeboten. Ergänzend bietet toom auf seiner Website toom.de und in der toom App inspirierende Ratgeber, Anleitungen und Content rund um die Kampagne, um Kund:innen bei ihren eigenen Projekten zu unterstützen und ihnen praktische Tipps an die Hand zu geben.

"Respekt, wer's selber macht" - und wer's mit Humor nimmt

Mit der neuen Kampagne unterstreicht toom einmal mehr seine Rolle als inspirierende Anlaufstelle für alle, die selbst anpacken - egal ob Einsteiger:innen oder erfahrene Heimwerker:innen. Die humorvolle Inszenierung zeigt, dass Selbermachen nicht nur praktisch, sondern vor allem unterhaltsam sein kann. Denn manchmal zählt nicht das perfekte Ergebnis - sondern vor allem der Spaß am Ausprobieren.

Hey Follower | toom Baumarkt | Terrasse sägen 30" | Frühling: https://youtu.be/WGljeTPd5gc

Hey Follower | toom Baumarkt | Hochbeet pflanzen 30" | Frühling: https://youtu.be/vbX5JAHjrhw

Über toom: Mit rund 300 Märkten im Portfolio (toom Baumarkt, B1 Discount Baumarkt und Klee Gartenfachmarkt), 18.000 Beschäftigten und einem Bruttoumsatz von rund 3 Milliarden Euro zählt toom zu den führenden Anbietern der deutschen Baumarktbranche. Das Unternehmen gehört zur REWE Group. Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2023 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 92 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren rund 390.000 Beschäftigten in 21 europäischen Ländern präsent. +++ Seit 2016 trägt toom das Zertifikat "audit berufundfamilie". Mit dem "audit berufundfamilie", einer Initiative der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, geht toom als Arbeitgeber zukunftsorientierte Wege und unterstützt seine Mitarbeitenden in unterschiedlichen Lebensphasen und den damit verbundenen Herausforderungen.

