Sodapop

Alkoholfrei ins neue Jahr starten: leckere Mocktail-Rezepte für den Dry January

Bild-Infos

Download

Bergisch Gladbach (ots)

Die Feiertage bieten so einige Anlässe zum Anstoßen. Viele starten das neue Jahr darum bewusst alkoholfrei mit einer immer beliebteren Tradition: dem Dry January. Ein Monat, der zeigt, dass Mocktails und alkoholfreie Drinks keineswegs langweilig sind und mindestens genauso gut schmecken wie "die Klassiker". Mit den SODAPOP Getränkesirupen lassen sich im Handumdrehen köstliche Cocktails und Longdrinks zaubern - ganz ohne Alkohol. Wir haben zwei leckere Rezepte entwickelt, mit denen Ihre Leserinnen und Leser auch im Dry January nicht auf Genuss verzichten müssen.

Grapefruit Granatapfel Mocktail

Ein echter Hingucker - nicht nur optisch, sondern auch geschmacklich hat der Grapefruit Granatapfel Mocktail einiges zu bieten. Die Säure der Grapefruit trifft auf die Süße des Granatapfels und sorgt so für ein spritziges Geschmackserlebnis.

Zutaten für 1 Mocktail:

120 ml Grapefruitsaft

1 Grapefruit, in Scheiben geschnitten

Granatapfelkerne

15 ml Tonic Water Sirup aus der SODAPOP Bar Edition

120 ml aufgesprudeltes Leitungswasser - am besten mit einem Wassersprudler von SODAPOP

1 Thymianzweig

Eiswürfel

So geht's:

Eiswürfel in ein Glas füllen Granatapfelkerne dazu geben Grapefruit waschen, schneiden und eine Scheibe in das Glas geben 120 ml Grapefruitsaft hinzufügen Tonic Water Sirup aus der SODAPOP Bar Edition dazu geben Kühles Leitungswasser mit einem Wassersprudler von SODAPOP aufsprudeln und den Drink mit 120 ml auffüllen Mit einem Thymianzweig garnieren

Ipanema

Tropisch, erfrischend und herrlich unkompliziert! Der Ipanema steht dem bekannten Getränkeklassiker Caipirinha in nichts nach. Limetten, Rohrzucker und ein Schuss Ginger Ale zaubern auch an dunklen und kalten Januartagen ein exotisch-leuchtendes Getränkeerlebnis ins Glas.

Zutaten für 1 Mocktail:

1 Limette

2 TL Rohrzucker

50 ml Maracujasaft

15 ml Ginger Ale Sirup aus der SODAPOP Bar Edition

80 ml aufgesprudeltes Leitungswasser - am besten mit einem Wassersprudler von SODAPOP

Minze zum Garnieren

Crushed Ice

So geht's:

Die Limette auspressen & den Saft in ein Glas füllen 2 TL Zucker hinzugeben & umrühren Das Glas mit Crushed Ice auffüllen 50 ml Maracujasaft hinzugeben 15 ml Ginger Ale Sirup aus der SODAPOP Bar Edition hinzufügen Kühles Leitungswasser mit einem Wassersprudler von SODAPOP aufsprudeln und den Drink mit 80 ml auffüllen Mit Minzblättern und optional einer Limettenscheibe garnieren

;> DOWNLOAD REZEPTBILDER ;<

Entdecken Sie die sprudelige Welt von SODAPOP

SODAPOP ist die neue Quelle für Innovation, Inspiration und Ideen im Wassersprudlermarkt. Mit Neugier und Offenheit zeigt die Marke, dass Wassersprudeln keine trockene und funktionale Angelegenheit sein muss - SODAPOP bringt Leben in das Wasser!

Herzstück der Marke sind moderne Wassersprudler. Das mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnete Modell Logan ist sowohl mit spülmaschinenfesten Glas- als auch praktischen PET-Flaschen kompatibel und somit ein wahrer Allrounder. Der Wassersprudler Cooper überzeugt mit seinem schlanken Design und der edlen PET-Flasche mit Komponenten aus poliertem Edelstahl.

Abgerundet wird das SODAPOP Portfolio durch leckere vegane Getränkesirupe, die sich zum Aromatisieren von frisch gesprudeltem Wasser genauso eignen, wie zum Mixen von leckeren Cocktails und Longdrinks. Mit den afri cola, Bluna und Keli Sirupen holen Fans den unverwechselbaren Originalgeschmack dieser Kultmarken direkt nach Hause. Die SODAPOP Bar Edition in den Sorten Bitter Lemon, Ginger Ale und Tonic Water ist die perfekte Ergänzung für jede Hausbar.

Über die SODAPOP GmbH

Die SODAPOP GmbH mit Sitz in Bergisch Gladbach gehört seit 2020 zur KRÜGER GROUP. SODAPOP steht für Sprudlersysteme und hat sich inzwischen fest im Markt etabliert. Im CO2-Refill-Bereich gehört SODAPOP mit den in einer hochmodernen Produktionsanlage abgefüllten Zylindern bereits zu den größten Anbietern am Markt. SODAPOP produziert und vertreibt unter der eigenen Marke und als Private Label Anbieter die gesamte Bandbreite: von CO2-Sprudlersystemen über Glas- und PET-Flaschen, Kohlensäurezylinder bis hin zu Sirupen zum Aromatisieren des gesprudelten Wassers. SODAPOP bietet sowohl Universalzylinder für alle gängigen Sprudlersysteme mit Schraubsystem als auch CO2-Zylinder für Wassersprudler mit Schnellverschluss an. Die Nutzung von Wassersprudlern sowie das Aromatisieren des gesprudelten Wassers sind umweltfreundlich, schonen Verpackung und Ressourcen - und sind damit sehr nachhaltig.

Mehr Informationen unter www.sodapop.com

Original-Content von: Sodapop, übermittelt durch news aktuell